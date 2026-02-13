Στο δείπνο που παρέθεσε η τουρκική προεδρία σε μια από τις μεγαλοπρεπείς αίθουσες στο Λευκό Παλάτι, έγινε το τετ α τετ Ερντογάν – Μητσοτσάκη στην Άγκυρα. Κάθισαν σε ένα τραπέζι μόνοι τους μόνο με τους μεταφραστές, χωρίς υπουργούς. Τα έλεγαν περίπου για μια ώρα. Το κλίμα ήταν πολύ καλό, όπως το περιέγραψε ο πρωθυπουργός σε συνομιλητές τους.

Ξαφνικός έρωτας

Ο «ξαφνικός έρωτας» του Ερντογάν με τον Μητσοτάκη, φαίνεται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να μην είναι μιας ημέρας. Εκφράζεται η ελπίδα, οι δύο χώρες να έρθουν κοντά. Ακόμη και τα «ακανθώδη» θέματα μπορούν να λυθούν, είπε ο Ερντογάν. Ο Μητσοτάκης απάντησε ότι θα ήθελε να συμμεριστεί την αισιοδοξία του Τούρκου προέδρου. The time is now, είπε ο πρωθυπουργός. Αυτό σχολίαζαν στις συζητήσεις σε «πηγαδάκια» και στα τραπέζια στη διάρκεια του δείπνου.

Γιγαντοοθόνες για τους …Τούρκους!

Ανώτερη διπλωματική πηγή μου έλεγε ότι η κίνηση με τις γιγαντοοθόνες που στήθηκαν στην κεντρική πλατεία της Άγκυρας με τα πορτρέτα Μητσοτάκη και Ερντογάν και στη μέση γραμμένη στα τουρκικά και τα ελληνικά την φράση «Αξιότιμε κύριε πρωθυπουργέ καλωσορίσατε στην Άγκυρα», ήταν ένα μήνυμα όχι μόνο ως προς το πόσο αναβαθμισμένη θεωρείται η

επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία. Ήταν ένα μήνυμα στους Τούρκους ότι ο Μητσοτάκης είναι φίλος και φιλική χώρα η Ελλάδα. Οι ηγεσίες διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Όταν συνεχίζεται η τοξικότητα και η ένταση απομακρύνονται οι λαοί. Όταν οι ηγέτες έρχονται πιο κοντά, αλλάζει και το κλίμα στον κόσμο.

Δεν τις είδε!

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τις είδε τις γιγαντοοθόνες που ήταν το θέαμα της Άγκυρας, την Τέταρτη. Μετά το δείπνο αναχώρησε από τον περιφερειακό της Άγκυρας για το αεροδρόμιο, για να πετάξει για τις Βρυξέλλες για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής. Την είδε σε βίντεο. Έκανα ρεπορτάζ αν άλλη χώρα του επιφύλαξε τέτοια υποδοχή. Δύο χώρες ακόμη ανέβασαν γιγαντοοθόνες, για τον Μητσοτάκη. Η Αίγυπτος και η Ινδία.

Εκλογές!

Ωραία είναι όλα αυτά που έγιναν στην Άγκυρα αλλά τα τολμηρά βήματα δεν αποφασίζονται, ενώ έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές. Στην Ελλάδα εκτός απροόπτου οι

εκλογές είναι την άνοιξη του 2027. Στην Τουρκία το 2028. Δεν αποκλείεται, όμως, ο Ερντογάν να πάει σε πρόωρες για να διεκδικήσει μια ακόμη θητεία. Το παράθυρο που δίνει το τουρκικό σύνταγμα είναι να μην ολοκληρωθεί η θητεία διότι συμπλήρωσε δύο θητείες και δεν θα μπορούσε να ξαναθέσει υποψηφιότητα. Ξύνεις πληγές όταν όλους θέλεις να τους έχεις ευχαριστημένους;

Restart!

Η υπουργική ιεραρχία για την τουρκική προεδρία που είναι υπόδειγμα στην προετοιμασία υποδοχής ξένων ηγετών, τηρείται αυστηρά. Το δεύτερο (μετά των ηγετών) τραπέζι ήταν με συνδαιτημόνες (κατά σειρά) των υπουργών Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ και Κυριάκου Πιερρακάκη και των υπουργών Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και Γιώργου Γεραπετρίτη. Σιμσέκ και Πιερρακάκης ξεκίνησαν μια σχέση ειλικρινούς διάθεσης να προχωρήσουν την επιχειρηματική συνεργασία. Πέρα από τα δύο οικονομικα φόρα που θα προγραμματίσουν σε Ελλάδα και Τουρκία, συζήτησαν και την ενθάρρυνση ελληνοτουρκικών κονσόρτσιουμ που θα μπορούν να διεκδικούν έργα στην Ουκρανία, τη Συρία, τον Λίβανο.

Γρήγορα αποτελέσματα

Μπορεί η οικονομική συνεργασία να εξελιχθεί σε μια σχέση win win, όπως σχολίαζε ο Πιερρακάκης. Μπορεί επίσης να φέρει αποτελέσματα πιο γρήγορα από τις δυσεπίλυτες πολιτικές εξισώσεις. Ο mr Eurogroup έχει ανεβασμένες μετοχές λόγω της κρίσιμης υψηλής ευρωπαϊκής θέσης του και στην Τουρκία. Ο Γεραπετρίτης και ο Φιντάν έχουν αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης που είναι σημαντική για να παραμείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας. Θα επαναλάβω όμως αυτό που έγραψα από την αρχή, ότι οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας θα δοκιμαστούν επί του πεδίου.

Πιέσεις για τα μειονοτικά

«Γιατί κλείνετε τα μειονοτικά σχολεία;» Αυτό το ερώτημα έκανε στην υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ο ομόλογος της Γιουσούφ Τεκίν, Ήταν επίμονος. Η Ζαχαράκη ήταν προετοιμασμένη. Ανέφερε το δημογραφικό του εξήγησε ότι το 2025 έκλεισαν 36 δημόσια σχολεία και 3 μειονοτικά. Επίσης το όριο για να κλείσει ένα δημόσιο σχολείο είναι να μείνει με κάτω από 15 μαθητές, ενώ στα μειονοτικά το όριο είναι 9. Δεν υπάρχει ούτε ένα κενό στους εκπαιδευτικούς των μειονοτικών.

Με το γάντι

Το ελληνικό κράτος πληρώνει το κόστος λειτουργίας τους, ενώ η ομογένεια στην Κωνσταντινούπολη στέλνει τα παιδιά της σε ιδιωτικά σχολεία. Άνοιξε και γυμνάσιο στην Ξάνθη το οποίο ανακαινίστηκε, ενώ η συνθήκη της Λωζάνης αναφέρεται μόνο σε δημοτικό.. Σε δικαιώματα της «τουρκικής μειονότητας» και «ιστορικές ευθύνες» αναφέρθηκε ο Ταγίπ Ερντογάν, την Συνθήκη της Λωζάνης που μιλάει για θρησκευτική μειονότητα επικαλέστηκε ο πρωθυπουργός. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Όπως και σε όλα τα μεγάλα θέματα.

Δεν συναινεί ο Τσίπρας

Πρωτοφανής ήταν η διαρροή από την Προεδρία της Δημοκρατίας εν είδει ρεπορτάζ μάλιστα, για το τι συζήτησαν ο Κώστας Τασούλας με τον Αλέξη Τσίπρα. Ενοχλήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός διότι διαστρεβλώθηκαν σημεία της συζήτησης. Το πιο βασικό όμως είναι ότι γενικώς όταν κλείνουν οι πόρτες στο προεδρικό οι συνομιλίες παίρνουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Θα μείνω όμως στην ουσία της συζήτησης. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας πήρε την πρωτοβουλία να κάνει συναντήσεις για να βολιδοσκοπήσει τα περιθώρια συναίνεσης που υπάρχουν σε μια περίοδο που το πολιτικό σύστημα είναι ρευστό, υπάρχει αβεβαιότητα για δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης μετά τις εκλογές και επιπλέον ξεκίνησε και η Συνταγματική Αναθεώρηση.

Οχι σε όλα από όλους

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας από τους στενούς συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού απάντησε στον πρόεδρο Δημοκρατίας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει καμία συναίνεση με μια κυβερνητική πλειοψηφία που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα». Πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα. «Η συζήτηση που έγινε σε πολύ καλό κλίμα δεν επεκτάθηκε στο θέμα της ανασύνθεσης και επανίδρυσης της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης» τόνισαν οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα.

Ματαιοπονεί!

Ο Κώστας Τασούλας συναντήθηκε ήδη με τον Κώστα Καραμανλή και τον Γιώργο Παπανδρέου που συμφώνησε ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση προσφέρει μία ευκαιρία για την προώθηση αλλαγών μέσα από τις απαραίτητες εκατέρωθεν συγκλίσεις. Ο επόμενος που θα βρεθεί στο προεδρικό μέγαρο είναι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Πιθανόν την επόμενη εβδομάδα. Με την πολεμική εφ´ όλης της ύλης που ξεκίνησε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι αδύνατο να πει «ναι» σε οποιαδήποτε συναίνεση. Ανδρουλάκης, Φάμελλος, Χαρίτσης, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος, κ.α είναι επίσης αποφασισμένοι να μην δώσουν καμία συναίνεση στον Μητσοτάκη. Κι εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για την επόμενη μέρα. Καλή η προσπάθεια του προέδρου της Δημοκρατίας αλλά ματαιοπονεί!