Ως ύποπτα θα ερευνηθούν 15% των ΑΦΜ των αγροτικών επιδοτήσεων. Το αποκάλυψε το LIVENEWS με τον Νίκο Ευαγγελάτο στο MEGA. Αν υπολογιστεί ότι τα ενεργά ΑΦΜ είναι γύρω στις 600.000, θα ελεγχθούν 90.000 για την περίοδο 2019- 2024. Οι επιδοτήσεις φτάνουν τα 2 δις ευρώ ετησίως. Αναζητούνται περίπου 200- 230 εκατομ. ευρώ! Οι «μαρίδες», αυτοί που έβγαλαν μεροκάματο, θα εξαιρεθούν.

Τα μεγάλα «κεφάλια»

Οι εκτιμήσεις προκύπτουν από τα αποτελέσματα που έφεραν οι μέχρι τώρα έρευνες που έγιναν από την Οικονομική Αστυνομία, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη. Έδωσε την εντολή το μαχαίρι να φτάσει στο κόκκαλο. Φαίνεται να την γλυτώνουν μόνο όσοι πήραν κάτω από 20.000€. Ο μέσος όρος των παράνομων επιδοτήσεων φτάνει γύρω στα 50.000 ευρώ. Θα χρειαστούν τουλάχιστον 5-6 μήνες για να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Δεσμεύσεις περιουσιών

Μέσα σε περίπου ενάμιση μήνα (και με τον Αύγουστο μέσα) ελέχθησαν 1036 ύποπτα ΑΦΜ και καταλογίστηκαν 22,7 εκατ. ευρώ. Τα 850 ΑΦΜ εντοπίστηκαν στην «πρωταθλήτρια» στις παράνομες επιδοτήσεις Κρήτη και καταλογίστηκαν 17,2 εκατ.€. Ήταν περισσότερα και τα δείγματα από το νησί λόγω των αποκαλύψεων που έγιναν. Η ΑΔΔΕ (Αρχή Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων) έπιασε δουλειά. Προχωράει σε δεσμεύσεις (τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων). Όσοι τα ξόδεψαν δεν θα ξαναδούν στην τσέπη τους ούτε

νόμιμες επιδοτήσεις διότι θα παρακρατούνται μέχρι να εξοφληθούν τα οφειλόμενα. Παράλληλα ξεκινάει προκαταρκτική έρευνα. Κάποιοι που έκλεψαν μεγάλα ποσά θα δουν και την φυλακή.

«Νομιμότητα παντού»

Το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ Θα είναι «νομιμότητα παντού». Βέβαια άργησε η κυβέρνηση να παρέμβει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έξι χρόνια αδράνειας και ανοχής, δεν είναι λίγα. «Άλλαξα πέντε υπουργούς και εκείνοι έξι προέδρους ΟΠΕΚΕΠΕ» λέει ο πρωθυπουργός σε συνομιλητές του. «Γι αυτό και τον καταργώ» τονίζει.

Εκτός η Σεμερτζίδου

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη, στο πρώτο κύμα των ύποπτων ΑΦΜ δεν συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση της υποψήφιας βουλευτή της Ν.Δ στην Κοζάνη, Καλλιόπης Σεμερτζίδου και του συντρόφου της Χρήστου Μαγειρία (με την κόκκινη πόρσε) όπως και μελών της οικογένειάς της που φέρονται να πήραν επιδοτήσεις ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Υπάρχουν πολλά μεγάλα «ψάρια» που ελέγχονται και θα βγουν στη δημοσιότητα τους επόμενους μήνες.

Κακουργήματα

Τα αδικήματα για τα οποία ελέγχονται όσοι παρανόμησαν είναι απάτη, συνέργεια σε απάτη και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Βρέθηκαν να έχουν παραποιήσει στοιχεία για βοσκοτόπια και αιγοπρόβατα, να έχουν κάνει ψευδείς δηλώσεις, να έχουν «αναστήσει» νεκρούς για να νοικιάσουν τις γαίες τους κλπ. Εκείνα τα λεφτά που δεν θα πάρει ποτέ το κράτος είναι από τα λαμόγια που καλούσαν πρόσωπα που δεν δικαιούνται επιδοτήσεις να κάνουν αιτήσεις. Να ζητούν με ψευδείς δηλώσεις 20.000€, και από αυτά να παίρνουν εκείνα τις 5.000 ευρώ και τα υπόλοιπα 15.000 οι επιτήδειοι σε μαύρο χρήμα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης είπε στο Action24 ότι υπάρχει και κάποιος που πήρε 700.000€ σε περιοχή που δεν είναι και τόσο παραγωγική!

Οχτώ χρόνια!

Εδώ και 8 χρόνια έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ελλάδα να συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση για αγροτική επιδότηση ο ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου), όπως αποκάλυψε στη στήλη κυβερνητική πηγή. Είναι ένας μοναδικός αριθμός που αναγνωρίζει ένα ακίνητο μέσω του Ε9. Λειτουργεί ως «ταυτότητα» του ακινήτου και είναι απαραίτητος αυτός ο αριθμός σε κάθε είδους συναλλαγή που αφορά αγοραπωλησία, μεταβίβαση, κληρονομιά, μισθώσεις.

Εδώ ΑΤΑΚ, εκεί ΑΤΑΚ που είναι ο ΑΤΑΚ!

Στην Ελλάδα ακόμη είναι αρκετά μπερδεμένη η ιδιοκτησία. Νόμιμοι αγροτοκτηνοτρόφοι εξέφρασαν στον πρωθυπουργό την ανησυχία τους ότι θα χάσουν τις επιδοτήσεις γιατί δεν υπάρχει ΑΤΑΚ σε αρκετές γαίες. Αυτό το κουβάρι του ΟΠΕΚΕΠΕ δύσκολα ξετυλίγεται. Έστω κι αργά έγινε η αρχή. Πιο εύκολα – λένε- μπορούν να πιαστούν στην τσιμπίδα αυτοί που έστηναν τις κομπίνες με τα τεχνικά μέσα. Είμαστε ακόμη στην κορυφή του παγόβουνου.

Εν κινήσει

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ αρκετά στελέχη είναι στο κάδρο των παράνομων επιδοτήσεων. Ταυτόχρονα προχωράει το «κούμπωμα» των δύο συστημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ με της ΑΑΔΕ και γνωρίζουν ότι οι θέσεις τους καταργούνται. Εν κινήσει θα γίνει η υπαγωγή του Οργανισμού στην Ανεξάρτητη Αρχή. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου. Οι συσκέψεις του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται.

Στρουθοκαμηλισμός!

Την Παρασκευή στις 5μμ μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο του Economist, στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να κάνει ένα βήμα ακόμη για το κόμμα. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έχει δηλώσει ότι ο Τσίπρας είναι βουλευτής και έχει πολλά να προσφέρει και με το Ινστιτούτο του. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, θα έπρεπε να δώσουν το παρών στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού ο σημερινός πρόεδρος και όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Βόρειας Ελλάδας. Θα προσέλθουν ελάχιστοι. Ο Τσίπρας θέλει να δημιουργήσει νέο φορέα και δεν ανέφερε την λέξη ΣΥΡΙΖΑ ούτε μια φορά εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο. Οπότε τι να κάνει κι ο Φάμελλος στην εκδήλωση του Economist; Επέλεξε αντί να παραμείνει στην εκλογική του περιφέρεια, την Θεσσαλονίκη, να πάει περιοδεία. Το που θα το μάθουμε. Δεν χρειάζεται να βιάζεσετε.

Όχι τραπέζια!

Μαθαίνω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε γραμμή στους υπουργούς και βουλευτές του που θα παρεβρεθούν στην ομιλία του στην ΔΕΘ, να μην κάνουν νυχτερινές εξόδους που θα τραβήξουν την προσοχή. Δεν λέω για μπουζούκια που κόπηκαν εδώ και χρόνια. Αλλά να μην πάνε ούτε σε τραπέζια και πάρτι κομματικά και κοσμικά. Ο λόγος είναι ο πρόσφατος αιφνίδιος θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου, πρώην υφυπουργού και γενικού γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ. Όσοι είχαν κλείσει ακύρωσαν. Για πρώτη φορά φέτος η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους δημοσιογράφους στο «Ηλέκτρα Παλλάς» θα γίνει νωρίς, στις 7 το απόγευμα, αντί στις 9 το βράδυ.