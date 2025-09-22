Τριάντα λεπτά -15 καθαρά με την μετάφραση – θα κρατήσει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αύριο Τρίτη (23.9.2025). Έχουν να τα πουν ακριβώς ένα χρόνο. Το τετ α τετ στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, στις 25 Ιουνίου, ήταν στο πόδι, μόνο για την φωτογραφία. Πέρυσι στον ΟΗΕ συμφώνησαν για το Ανώτατο Συμβούλιο στην Άγκυρα το οποίο δεν έγινε. Με τις τουρκικές navtex σε ισχύ και το Πίρι Ρέις έτοιμο να βγει από το λιμάνι, τα ήρεμα νερά μάλλον θα παραμείνουν ταραγμένα.

Δίαυλοι με κόκκινες γραμμές

Οι δίαυλοι να είναι ανοιχτοί είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη με τις κόκκινες γραμμές και από τις δύο πλευρές να παραμένουν στο τραπέζι. Πριν από τον Ερντογάν, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Business

Business as usual για τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η υπόσχεση Ερντογάν στον τζούνιορ Τραμπ, τον γιο του προέδρου των ΗΠΑ, για 300 Boeing «κλείδωσε» την πολυπόθητη πρόσκληση για τις 25 Σεπτεμβρίου. Ο Τραμπ στην ανάρτηση του αναφέρθηκε στη συνάντηση του με τον Ερντογάν και στις «πολυάριθμες εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης κλίμακας αγοράς αεροσκαφών Boeing, μιας σημαντικής συμφωνίας για τα F-16 και της συνέχισης των διαπραγματεύσεων για τα F-35, οι οποίες αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά».

Με Νετανιάχου

Τα Boeing μπορεί να τα πουλήσει στους Τούρκους, για τα F35, όμως, θα πρέπει να αλλάξει το νόμο. Και να το κάνει θα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. F35 και S400 είναι αδύνατο να συνυπάρξουν για ένα μεγάλο μέρος του Κογκρέσου. Στις 29/9 στο Λευκό Οίκο θα βρίσκεται για την 4η επίσκεψη του ο Νετανιάχου. Το εβραϊκό λόμπυ ανθίσταται επίσης σθεναρά στην εμπλοκή της Τουρκίας στα f35. Ο δρόμος είναι μακρύς ακόμη για τον Ερντογάν.

«Παρών»

Το «άτακτο παιδί» της γαλάζιας παράταξης, ο Νίκος Καραχάλιος ενεργοποιείται στο «αντι- Κυριακικό» μέτωπο όπως το χαρακτηρίζει και δηλώνει «φίλος» της Μαρίας Καρυστιανού. Την πρωτομαγιά του 2023 έφυγε από την Ελλάδα για το Λονδίνο μετά την αποτυχία των μικρών δεξιών κομμάτων που στήριξε, να καταγράψουν εκλογικά ποσοστά να μπουν στη βουλή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που πολεμούσαν, επιβεβαίωσε την πολιτική του κυριαρχία. Ο Καραχάλιος δέχθηκε κριτική ότι άλλαξε στρατόπεδο γιατί δεν τον αξιοποίησε ο Μητσοτάκης. Δύο χρόνια στο Λονδίνο δραστηριοποιήθηκε ως σύμβουλος στρατηγικής χωρίς επαφές με την ελληνική πολιτική.

Με την Μαρία

Τον περασμένο Μάιο γνωρίστηκε με την Μαρία Καρυστιανού. Παρακολούθησε από κοντά μια συγκέντρωση της και τον εντυπωσίασε το διαφορετικό που εκφράζει και το ένστικτο της. Για παράδειγμα συνεργάτες της, της πρότειναν να οργανώσει μια αντι-ΔΕΘ, δηλαδή, μια συγκέντρωση την ώρα της ομιλίας του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο. Συμφώνησε. Αλλά η ίδια πήρε το ρίσκο να «αναμετρηθεί» με συγκέντρωση στο Σύνταγμα όπου και πάλι ο κόσμος ήταν χιλιάδες. Ο Καραχάλιος βρίσκεται κοντά της εθελοντικά «όπως όλοι μας» λέει σε συνομιλητές του. Ο Σαμαράς και ο Καραμανλής όμως συνεχίζουν να είναι πρώτοι στις ιδεολογικές αναφορές του.

Το… 25%!

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία κόμματος και προκαλεί άγχος στο πολιτικό σύστημα που ήδη μοιάζει με κινούμενη άμμο. «Για μένα αυτό το 25% αν είναι αληθινό μου δίνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα» δήλωσε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega σχολιάζοντας την δημοσκόπηση της Interview η οποία έδειξε ότι θα επέλεγαν ένα κόμμα που θα δημιουργούνταν από τον Σαμαρά σε ποσοστό 9%, από τον Τσίπρα 13% και την Καρυστιανού 25%.

Κόμμα

«Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά» τόνισε. «Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα. Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του».

Αρχηγός

Δεν γνωρίζω την Μαρία Καρυστιανού. Μου δίνει την εικόνα ότι έχει επίγνωση της προσωπικής της δύναμης και διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των κινήσεων και της επικοινωνίας της. Δύσκολα μπορεί να την φανταστεί κάποιος υπαρχηγό ή στέλεχος σε άλλο κόμμα. «Αν κάνει κόμμα, θα το κάνει μόνη της» δήλωσε στην στήλη γνωστός πολιτικός αναλυτής.

Χωρίς γέφυρες

Ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον με την έννοια να προσέρχεται σε προσκλήσεις των ευρωβουλευτών και άλλων όπως συνέβαινε κατά κόρον. Ούτε εμφανίζεται με την Ζωή Κωνσταντοπούλου που συνέδραμε στα μέγιστα για την προβολή των αιτημάτων των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και της ίδιας της Μαρίας Καρυστιανού. Υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία στα εκλογικά ακροατήρια. Όλη η αριστερή πολυκατοικία το πιο πιθανό είναι να καταγράψει απώλειες εάν δημιουργηθεί κόμμα Καρυστιανού. Κατά τα άλλα μόνον αν ανακοινωθεί μια τέτοια πρόθεση, θα μπορέσει να καταγραφεί η πραγματική δημοσκοπική δύναμη. Σε αυτήν την περίπτωση η Μαρία Καρυστιανού θα μπει πλέον στο μικροσκόπιο της κριτικής ως πολιτικός, δεν θα έχει την αμνηστία της μητέρας που έχασε το παιδί της στα Τέμπη.

Ο Τσίπρας

Ανεβοκατεβαίνει ο δείκτης όσον αφορά σε ένα κόμμα Τσίπρα. Οι στενοί του συνεργάτες από την αρχή διαψεύδουν την δημιουργία κόμματος και επισημαίνουν ότι μόνο ένα σταθμό έχει μπροστά του ο πρώην πρωθυπουργός. Το βιβλίο του στο οποίο θα πει στην δική του αλήθεια, όπως δήλωσε στην Le Monde. Στην ίδια συνέντευξη άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο κόμματος δηλώνοντας ότι του λείπει η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους. Στις αναλύσεις που έχουν γίνει για τα χαμηλά δημοσκοπικά ευρήματα ας προστεθεί και η παράμετρος Καρυστιανού. Αν κάνει κόμμα πιθανόν ο Αλέξης Τσίπρας να το προσμετρήσει πολύ σοβαρά. Δεν αποκλείεται ένα κόμμα Καρυστιανού στην αντισυστημική περιρρέουσα ατμόσφαιρα να διεκδικήσει διψήφια ποσοστά.

Τάξη στην αταξία

Μετά το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ για την οποία είχε να έρθει νόμος 15 χρόνια – τόσα είχαν να δουν αυξήσεις και οι εργαζόμενοι – ο υφυπουργός τύπου και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εστιάζει στα περιφερειακά κανάλια. Λειτουργούν με προσωρινές άδειες, χωρίς νομοθετικό πλαίσιο για 23 χρόνια. Μαθαίνω ότι είναι γύρω στα 85. Από αυτά υπολογίζεται ότι ένα 80-90% θα περάσει τον πήχη των προϋποθέσεων που θα μπουν στο νομοσχέδιο που είναι υπό επεξεργασία. Σήμερα μετέχουν στην πίτα της διαφήμισης και κανάλια πειρατικά που δεν πληρούν καμία προδιαγραφή σε βάρος των υγιώς λειτουργούντων. Πριν 3 μήνες ρυθμίστηκαν θέματα για τα sites και τις εφημερίδες, μέσω των μητρώων, κάτι που διεκδικούσε ο τύπος για πάνω από 10 χρόνια. Ο Μαρινάκης, βάζει τάξη στην αταξία.

Αδιαμεσολάβητα

Παρεμπιπτόντως στα social media είδα μια πρόσκληση του Παύλου Μαρινάκη για την Αγία Παρασκευή την Τετάρτη. Δεν υπάρχει είδηση μέχρι εδώ αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει ριχτεί στη μάχη του βόρειου τομέα Αθηνών, όπου θα κατέβει υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και ήδη είναι μέσα στην σκληρή τετράδα με Χατζηδάκη, Άδωνι και Κεραμέως. Η πρόσκληση αφορά την πρώτη από μια σειρά συζητήσεων στις οποίες δεν θα μιλά ο ίδιος αλλά οι πολίτες θα έχουν το μικρόφωνο. Αδιαμεσολάβητη σχέση θέλει ο Μαρινάκης με τους ψηφοφόρους. Έστω κι αν παίρνει το ρίσκο να ακούσει πολλές γκρίνιες.