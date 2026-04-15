Λάδι στη φωτιά έριξαν οι απαντήσεις που έδωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης για την «βεβαίωση σπουδών» από ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα την οποία κατέθεσε όταν προσλήφθηκε ως ειδικός σύμβουλος το 2007, στη γενική γραμματεία του υπ. Παιδείας επί Μαριέττας Γιαννάκου. Δεν διέθετε πτυχίο ΑΕΙ και διδακτορικό ή μεταπτυχιακό όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος του 1994. Την καταγγελία έκανε πρώτος ο Παύλος Πολάκης. Πήρε την σκυτάλη ο Στέφανος Κασσελάκης και σχεδόν σύσσωμη η αντιπολίτευση.

Παρεξηγήσεις!

Οι εξηγήσεις που έδωσε ο Λαζαρίδης μέσω του Open προκάλεσαν παρεξηγήσεις. Τα επιχειρήματα και το προκλητικό ύφος του ενόχλησε. Παραδέχθηκε ότι εκείνη την εποχή γίνονταν παρατυπίες στις προσλήψεις μετακλητών, είπε ειρωνικά ότι τον προσέλαβαν γιατί ήταν «όμορφος», ότι οι αριστεροί που τον κατηγορούν «είναι τεμπέληδες», ενώ εκείνος έκανε τρεις δουλειές, ότι σε παλιότερη ανάρτηση έγραψε κατά λάθος ότι όσοι «έχουμε πτυχία από δημόσια πανεπιστήμια». Εννοούσε «έχουνε», του ξέφυγε το μ, όπως είπε, αφού ο ίδιος δεν σπούδασε σε ΑΕΙ. Τώρα ψάχνουν τον φάκελο πρόσληψης του στο υπ. Παιδείας 20 χρόνια πριν. Το θέμα Λαζαρίδη θα απασχολήσει την αυριανή συζήτηση στη Bουλή σε επίπεδο αρχηγών για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ.

Μέχρι νεωτέρας

Δεν της έφταναν όλα τα άλλα της κυβέρνησης, τώρα προστέθηκε και η καυτή πατάτα της διαχείρισης της «βεβαίωσης σπουδών» του Λαζαρίδη που ορκίστηκε υφυπουργός μόλις λίγο πριν το Πάσχα. Η απάντηση του Μαξίμου είναι ότι δεν υπάρχει θέμα αποπομπής του από την κυβέρνηση. Όσοι γαλάζιοι βγαίνουν σε τηλεοπτικές συζητήσεις έχουν εμφανή αμηχανία, τον καλύπτουν τόσο όσο. Κορυφαίος υπουργός μου είπε πάντως ας περιμένουμε ως τον επόμενο ανασχηματισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να εκνευρίστηκε από τις απαντήσεις Λαζαρίδη, αλλά δεν θέλει να δείχνει ότι σύρεται πίσω από την αντιπολίτευση που ζητάει την αποπομπή του υφυπουργού. Τραυματίστηκε και η στρατηγική των άριστων που ήταν σημαία του πρωθυπουργού.

Μπορεί και Ιούνιο!

Για το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καεί το σενάριο των πρόωρων εκλογών του Ιουνίου, όπως μου έλεγε εξ απορρήτων του Νίκου Ανδρουλάκη. Η ανάλυση που γίνεται είναι ότι η κυβέρνηση είναι πιεσμένη και πρωθυπουργός «εκβιαζόμενος» από τους ίδιους τους υπουργούς και βουλευτές του, και μπορεί να μην αντέξει. «Βρίσκονται σε διαδικασία επιδρομής» σχολίασε. Το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στη γραμμή του για «εκλογές τώρα».

Το αγγλικό κείμενο

Το νομικό επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη μελετάει το αγγλικό κείμενο το οποίο συνόδευσε την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον Σπήλιο Λιβανό που ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και την Φωτεινή Αραμπατζή που ήταν υφυπουργός, το 2021 που έγιναν οι επισυνδέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης γίνεται αξιολόγηση των στοιχείων που βρέθηκαν στην επισύνδεση, κατά πόσο επιβεβαιώθηκαν κλπ. Μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη και αφού γίνει η ψηφοφορία στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις επισυνδέσεις (πιθανόν στις 22/4) θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για να κατατεθεί αίτημα προανακριτικής επιτροπής σε βάρος των Λιβανού και της Αραμπατζή από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Το πρόσωπο του!

Στην πασχαλινή φωτογραφία που ανέβασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κρατώντας ένα μεγάλο πράσινο αυγό του ΠΑΣΟΚ, για πρώτη φορά έδειξε το πρόσωπο του γιου του Μαρίνου. Μαζί πέρασαν το Πάσχα. Πηγαίνει δευτέρα γυμνασίου!

Σκίζει!

Στη Θεσσαλονίκη μπερδεύεται η τράπουλα των υποψηφίων. Ο Πέτρος Παππάς οργώνει τις δυτικές συνοικίες – είχε ζήσει μικρός εκεί για κάποια χρόνια. Ο στόχος είναι να ανέβει το ΠΑΣΟΚ. Έμαθα για κάποιες δημοσκοπήσεις που έγιναν πριν το Πάσχα. Αν γίνονταν οι εκλογές τώρα θα είχε βέβαιη την εκλογή του με την φανέλα του ΠΑΣΟΚ. Είχε εκλεγεί βουλευτής Σερρών με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα συστήνεται στα πράσινα ακροατήρια και δίνει πολλές συνεντεύξεις.

Μπερδεύεται η τράπουλα

Τον Χάρη Καστανίδη δεν τον βλέπω να κατεβαίνει υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ. Τα έχει σπάσει με τον Ανδρουλάκη που του πήρε την έδρα. Στο συνέδριο θεωρεί ότι πέρασε τροπολογία που είχε στόχο να τον εμποδίσει να βάλει υποψηφιότητα. «Δεν θα καθορίσει ο κ. Ανδρουλάκης εάν θα είμαι στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό θα το επιλέξει ο ελληνικός λαός ή εγώ» είπε σε συνέντευξη του. Μαθαίνω ότι είναι σε επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος τον εκτιμάει. Φάνηκε και στην συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Επικρατείας;

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία μίλησα, μου είπαν ότι το πιο πιθανό είναι εάν υπάρξει «γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης», ο Καστανίδης να μπει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Στην Α’ Θεσσαλονίκης εκλέγεται η εκλεκτή του Αλέξη Τσίπρα Κατερίνα Νοτοπούλου και δεύτερο βουλευτή δύσκολα θα εκλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το παρασκήνιο της Καλαμάτας

Έψαξα να μάθω πως έγινε η συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη στην Καλαμάτα τις μέρες του Πάσχα. Ιδού λοιπόν! Ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ και ευρωβουλευτής έμενε στο ξενοδοχείο Costa Navarino. Τηλεφώνησε στον πρώην πρωθυπουργό και τον βρήκε να πίνει τσίπουρα στην πλατεία της Καλαμάτας, στον «Πλάτανο» με τον στενό του φίλο, βουλευτή Μίλτο Χρυσομάλλη. Μπήκε στον πειρασμό και πήγε να τους βρει. Πέρασε η μισή Καλαμάτα να τους χαιρετήσει. Κάποια στιγμή τα είπαν μόνον οι δυο τους. Ο Μεϊμαράκης παλιός είναι, ξέρει τι κάνει και τι μηνύματα στέλνει όταν πάει να συναντήσει τον διαγραμμένο Σαμαρά στην κεντρική πλατεία.

Η χορωδία και ο Αρναούτογλου

Έμαθα επίσης ότι ο Σαμαράς είναι στην χορωδία της πατρίδας του της Πύλου. Στον Επιτάφιο έψαλλε το «αι γεναιαί πάσαι». Στην εκκλησία συνάντησε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τα είπαν για αρκετή ώρα. Ανάσταση έκανε στο Ναύπλιο με την Γεωργία. Ο γιος τους Κώστας έμεινε στη Νέα Υόρκη γιατί δεν είχε διακοπές.

Fuel pass

Δεν παίζονται οι απατεώνες! Δεν πρόλαβε καλά – καλά να αρχίσει η χορήγηση του fuel pass και άρχισαν τα παραπλανητικά sms. Ένα τέτοιο παρέλαβα κι εγώ στο κινητό μου.

Το φωτογράφησα και το έστειλα στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Μου πιστοποίησε αυτό που υποψιάστηκα, ότι είναι fake. Προσοχή λοιπόν!