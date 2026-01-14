Μετά την συζήτηση επί 3,5 ώρες που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους 25 αγροτοσυνδικαλιστές που δέχθηκαν την πρόσκληση του και προσήλθαν στο Μαξίμου, οι δίαυλοι συνεννόησης με τα «μαλακά» μπλόκα άνοιξαν περαιτέρω ενώ η διάσταση με τα «σκληρά» έγινε χάσμα. Η ύστατη παρασκηνιακή προσπάθεια που έγινε με πρωτοβουλία αγροτοσυνδικαλιστών της Νίκαιας, που θα ήθελαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό, έστω τις επόμενες ημέρες, απέτυχε. Οι «σκληροί» επέμειναν και χθες το βράδυ, ότι στη συνάντηση έπρεπε να συμμετέχουν 35 άτομα, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν τουλάχιστον τρία με παραβατικό παρελθόν ή ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις και πλαστά ΑΦΜ. Το Μαξίμου αρνήθηκε.

«Κομματική μειοψηφία»

Οι αγρότες που αποδέχθηκαν την πρόσκληση για διάλογο, κάθισαν στο τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου. Ο πρωθυπουργός τους χαιρέτησε έναν – έναν. Πίσω στον τοίχο σε καρέκλες κάθονταν οι περισσότεροι υπουργοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. «Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες» δήλωσε ο Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις συναντήσεις με όσους το επιθυμούν. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας σήμερα Τετάρτη θα συναντηθούν με αγρότες για να συζητήσουν λύσεις για τα χωράφια που δεν έχουν ΑΤΑΚ (αριθμό ταυτότητας ακινήτων) και δεν παίρνουν επιδοτήσεις ενώ καλλιεργούνται. Την άλλη εβδομάδα ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους από την ευλογιά και έχουν προβλήματα επιβίωσης μέχρι την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Κομματικές κόντρες

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι διέσπασε το αγροτικό κίνημα. Ο πρωθυπουργός κατήγγειλε μια «κομματική μειοψηφία» που επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία. Έστειλε το μήνυμα «ανοχή τέλος». «Ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται» τόνισε. «Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία.»

Πυρά

Στα τηλεπαράθυρα πυκνώνουν οι κόντρες και μεταξύ των αγροτοσυνδικαλιστών. Ο Δημήτρης Τσίλιας, αντιπρόεδρος της πανελλήνιας ένωσης νέων αγροτών που ήταν υπέρ του διαλόγου και έδωσε το παρών στο Μαξίμου δέχθηκε την επίθεση του Ρίζου Μαρούδα ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι είναι δεξιός και εξυπηρετεί την κυβέρνηση. Εξοργισμένος ο Τσίλιας του απάντησε ότι κρατάει τον κόσμο στους δρόμους και τους ταλαιπωρεί γιατί είναι κομματικό στέλεχος του ΚΚΕ και παίρνει εντολές από τον Περισσό. Ο Ρίζος ανταπάντησε ότι 1500 τρακτέρ στη Νίκαια δεν είναι ΚΚΕ. Η όξυνση δεν βοηθάει. Το κλίμα γίνεται εκρηκτικό.

Πρόστιμα

Επειδή, πολλές φορές η κυβέρνηση έστειλε τελεσίγραφα που διαψεύστηκαν, πολλοί γαλάζιοι αναρωτιόντουσαν χθες αν αυτήν τη φορά θα προχωρήσει στη σύγκρουση με τα μπλόκα ή όχι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να ρυμούλκησε τα θηριώδη τρακτέρ. Αλλά τόνισε ότι πλέον οι αρχές πρέπει να παρέμβουν. Είναι από αυτούς που πρότειναν από την αρχή σκληρή γραμμή στο κλείσιμο των δρόμων.

«Πολιτικό θέμα»

Από την άλλη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θεωρεί ότι το θέμα δεν είναι αστυνομικό αλλά πολιτικό. Το πιο πιθανό σενάριο είναι από σήμερα να αρχίσουν να φεύγουν τα διοικητικά πρόστιμα προς τους αγροτοσυνδικαλιστές που είναι γνωστά πρόσωπα και δεν χρειάζεται να ταυτοποιηθούν. Αρχίζουν από 350€ και θα επιβάλλονται για παρακώλυση συγκοινωνιών. Μια τέτοια εξέλιξη θα κλιμακώσει τις αντιδράσεις.

Η ώρα του εισαγγελέα

Άλλες πηγές ανέφεραν ότι ήρθε η ώρα του εισαγγελέα. Αν και υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις, αυτές τις 45 μέρες των αγροτικών κινητοποιήσεων, που θα προκαλούσαν την εισαγγελική παρέμβαση, ανελήφθη επιλεκτικά (και σωστά) για να μη ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά. Η ευχή είναι να κυριαρχήσει η λογική, να γίνει η συνάντηση του πρωθυπουργού και με τους «σκληρούς» για να μην φύγει κανείς από τα μπλόκα ηττημένος και η επόμενη μέρα πρωτογενούς τομέα που είναι το μείζον να μπει επί τάπητος. Αυτό, όμως, είναι πολύ ωραίο για να είναι αληθινό.

Μπερδεύεται πολύ η τράπουλα

Και νέα δημοσκόπηση, της Interview για την Political δείχνει ότι η Μαρία Καρυστιανού αν κάνει κόμμα θα μπερδέψει πολύ την τράπουλα. Ένα 14,5% θεωρεί «πολύ πιθανό» να άλλαζε την ψήφο του για την Καρυστιανού, το 9,6% «αρκετά πιθανό» και το 12,5% «λίγο πιθανό». Αν το 14,5% προστεθεί δίπλα τα κόμματα που ήδη υπάρχουν και προστεθεί και το (υποθετικό επίσης) κόμμα Τσίπρα, τότε το κόμμα Καρυστιανού έρχεται δεύτερο, με τη ΝΔ (23,9% στην πρόθεση ψήφου) να προηγείται με μονοψήφια διαφορά (κατά 9,4%).

Ανατροπές

Τρίτο έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, τέταρτο ένα κόμμα Τσίπρα με 10%. Η τυχόν απώλεια της δεύτερης θέσης από το ΠΑΣΟΚ θα είναι μεγάλο πλήγμα για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ έρχεται 11ος με 2,5%, κάτω από το όριο εισόδου στη βουλή. Το αφανίζει ο Τσίπρας.

Ο καναπές

Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της δημοσκόπησης είναι ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει διείσδυση και στους αναποφάσιστους. Το 28,5% δηλώνει ότι θεωρεί «πολύ πιθανό» να άλλαζε την επιλογή του υπέρ ενός δικού της κόμματος. Δείχνει να απευθύνεται στην αποχή. Στο σημαντικό κομμάτι εκείνων των πολιτών που κάθονται στον καναπέ τους απογοητευμένοι. Ενάμισι εκατομμύριο λιγότεροι ψήφισαν στις ευρωεκλογές. Τι εκπλήξεις μπορεί να βγάλουν οι επόμενες εκλογές κανείς δεν μπορεί να τις αξιολογήσει στην παρούσα φάση και πριν περάσει από τις μυλόπετρες της πολιτικής αντιπαράθεσης ένα κόμμα Καρυστιανού.

Καρυστιανού vs Καραχάλιος

Τον Νίκο Καραχάλιο τον γνωρίζω από την εποχή της Ρηγίλλης όπου τότε στεγαζόταν η ΝΔ με πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Κώστα Καραμανλή. Έχει επικοινωνιακές δεξιότητες αλλά και πολιτικές αδεξιότητες. Γνωρίστηκε με την Μαρία Καρυστιανού, πήγαν να συνεργαστούν, δεν ευοδώθηκε αυτή η προσπάθεια και έκτοτε την έχει βγάλει στη σέντρα. Δεν την έχει αφήσει σε χλωρό κλαρί. Αν δεν μιλούσε για την Καρυστιανού που αποτελεί μιντιακό πόλο έλξης δεν ξέρω πόσες – και αν – έδινε συνεντεύξεις. Κυρίως, όμως, δεν θεωρώ πολιτικά ορθό να βγάζεις στα μανταλάκια ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκες. Τώρα άρχισε και η Καρυστιανού να του απαντά επιθετικά – τον κατηγορεί ως ψυχοπαθή κλπ. Αυτός ο πόλεμος σε κανέναν δεν θα κάνει καλό. Όσο συνεχίζεται φθείρει και τους δύο.