Τρικυμία – όχι απλές αναταράξεις- προκαλεί η αναμενόμενη είσοδος στην πολιτική σκηνή της Μαρίας Καρυστιανού. Μετά την δήλωση – προαναγγελία κόμματος, αποτραβήχτηκε και παρακολουθεί τις αντιδράσεις. Σφάζονται στην ποδιά της… Η καθυστέρηση του Τσίπρα να κάνει το επόμενο βήμα και το μεγάλο προβάδισμα της προέδρου του συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών έναντι όλων των πολιτικών στην δημοτικότητα, έχει ωθήσει ένα μεγάλο μέρος βουλευτών κυρίως της κεντροαριστεράς, να αρχίσουν να ψάχνονται πώς θα αποκτήσουν επαφή μαζί της.

Σαουθάμπτον

Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που θα οδεύσει προς ανεξαρτητοποίηση πριν την δημιουργία κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, μου έλεγε πόσο εντυπωσιάστηκε όταν του είπε ότι όταν χώρισε με τον άνδρα της, τον δικηγόρο Ψαρόπουλο, πήρε τα δύο μικρά κοριτσάκια της (το ένα ήταν η Μάρθη που την έχασε στα Τέμπη) και έφυγε για το Σαουθάμπτον. Τολμηρή απόφαση. Και τα κατάφερε. Με δύο- τρεις βουλευτές μιλάει απευθείας η ίδια, όπως μαθαίνω. Θα εμφανιστούν κι άλλοι. Η Μαρία Καρυστιανού απέρριψε οποιαδήποτε συνεργασία με Ανδρουλάκη, Φάμελλο, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα, Κασσελάκη κα.

Επανεκλογή

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται εις τα εξ ων συνετέθη και ξέρουν ότι δεν θα ξαναβγούν βουλευτές ακόμη και αν το κόμμα συνεχίσει να υπάρχει μετά την έλευση Τσίπρα, υπάρχει σημαντικός αριθμός βουλευτών που θα ήθελε να κατέβει στις εκλογές με την Καρυστιανού. Αν θα τους πάρει εκείνη είναι άλλο θέμα, δείχνει, όμως, την τάση που υπάρχει έστω κι αν σε πρώτη φάση υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις ως προς το τι θα είναι αυτό το κόμμα.

Δυναμική

Είναι νωρίς να εκτιμηθεί η πραγματική διάσταση που θα πάρει το όλο εγχείρημα που πλέον φαίνεται πολύ πιθανό. Η δυναμική όμως της ίδιας της Μαρίας Καρυστιανού είναι αξιοσημείωτη με σταθερά χαρακτηριστικά. Όταν ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων δείχνει ότι ένα 30-33% θεωρεί πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα δικό της κόμμα δείχνει είναι ηχηρό καμπανάκι για παλιούς και νεώτερους.

Χωρίς αυξομειώσεις!

Ορίστε τι δείχνουν και άλλες δημοσκοπήσεις.

Palmos Analysis 2-3/1/2026

Πρώτη σε δημοτικότητα με 33%

Metron Analysis 18/12/2025

30% πιθανόν ή μάλλον θα ψήφιζαν κόμμα Καρυδτιανου

MRB 17.12.2025

31,8% πιθανόν να ψήφιζε ένα κόμμα Καρυστιανού

MARC 21/10/ 2025

32,3% «σίγουρα ή μάλλον» θα ψήφιζε κόμμα της Καρυστιανού.

Στη Λάρισα

Μετά την Θεσσαλονίκη στις 17 Ιανουαρίου, ο Αλέξης Τσίπρας είναι πιθανόν να παρουσιάσει το βιβλίο του στη Λάρισα στις 7 Φεβρουαρίου. Θα τεστάρει και τις σχέσεις του με τους αγρότες αλλά και την αποδοχή που έχει σε σχέση με τα επόμενα βήματα του.

Τρίτη και 13!

Με εξαίρεση την ημερομηνία (για τους προληπτικούς), Τρίτη και 13, που προγραμματίστηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, το γεγονός ότι αποφασίστηκε αυτό το βήμα είναι νίκη και για τις δύο πλευρές. Θα ανοίξει η αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου και ο χαμένος δίαυλος επικοινωνίας θα ξαναζωντανέψει. Για να αρχίσει για πρώτη φορά μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα που κάποτε ήταν προνομιακό πεδίο και συρρικνώνεται ανησυχητικά. Γιατί αυτό είναι το μείζον θέμα. Δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις.

Το παρασκήνιο

Τους τελευταίους μήνες έγιναν πολλά. Ευτυχώς, λέω εγώ, που ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ταρακουνήθηκε το σάπιο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ολοι είχαν βολευτεί. Η κυβέρνηση και οι αγρότες, που για να βγάλουν ένα μεροκάματο άφησαν ανοιχτή την πόρτα για να εισβάλουν τα μεγάλο- λαμόγια. Η Εξεταστική Επιτροπή και σχεδόν οι καθημερινές αποκαλύψεις και κόντρες, με τις Porsche στις στάνες και τους φραπέδες, έκαναν πιο εκρηκτική την κατάσταση. Ήταν και η πίεση των δύο επιστολών της ΕΕ ότι εάν δεν διορθωθούν οι παθογένειες η χώρα θα κινδυνεύσει να μην πάρει ευρώ.

Καυτή πατάτα

Μέσα σε αυτό το κλίμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέλαβε να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και το έκανε. Η χώρα περνώντας μέσα από συμπληγάδες απέκτησε ένα νέο σύστημα πληρωμών με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, πληρώθηκαν έως τέλος του 2025 τα 3,7 δισεκ. Σε άλλη βάση θα γίνουν πλέον οι συζητήσεις εντός και εκτός συνόρων για το αγροτικό ζήτημα.

Σκληροί και μαλακοί

Τρεις- τέσσερις ήταν οι γραμμές στην κυβέρνηση. Άλλοι υποστήριζαν να πάει τους αγρότες με το μαλακό, άλλοι με το σκληρό, κλπ. Οι διαθέσεις άλλαζαν όχι από μέρα σε μέρα μόνο, αλλά και μέσα στην ημέρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ήταν με την τακτική καρότο και μαστίγιο. Την Τετάρτη έστειλε τα τελευταία τελεσίγραφα με εντολή του πρωθυπουργού που δεν μπορούσε να κατανοήσει πώς είναι δυνατόν κάποιος που διεκδικεί να μην θέλει να συζητήσει. Η υπομονή του εξαντλήθηκε. Ωρίμασε και ο προβληματισμός στα μπλόκα και άρχισαν οι συνεννοήσεις. Ήταν θέμα χρόνου ο εγκλωβισμός σε αδιέξοδο.

Η επόμενη μέρα

Τα 3,7 δις ευρώ (13% περισσότερα από πέρυσι) που μοιράστηκαν σε 400.000 αγρότες δεν είναι λίγα χρήματα. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις είναι σαν να ρίχνει κάποιος τα χρήματα σε τρύπιο βαρέλι. Οι μεγάλες προκλήσεις είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur.

Απαιτείται μακρόχρονη εθνική αγροτική πολιτική. Κι εδώ όλοι θα κριθούν. Η κυβέρνηση, τα κόμματα στον διάλογο που θα αρχίσει (ελπίζω) στην διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή που πρότεινε ο Μητσοτάκης, οι αγροτοσυνδικαλιστές. Το εύκολο είναι να ανάβεις τις μηχανές στα τρακτέρ για να βγεις στους δρόμους. Το δύσκολο να τις κρατήσεις αναμμένες.

ΑΤΑΚ και ρεύμα

Ποιο από τα τρέχοντα ζητήματα θα συζητηθεί στο Μαξίμου; Το ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) που δεν έχουν αρκετά χωράφια, οδήγησε σε ασφυξία αγρότες. Χωρίς ΑΤΑΚ δεν παίρνουν αποζημιώσεις διότι οι διασταυρώσεις μέσω της ΑΑΔΕ δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει. Θα βρεθούν πιο μόνιμες λύσεις.

Με παρασκήνιο

Τέλος Ιανουαρίου ο Θόδωρος Ρουσόπουλος ολοκληρώνει την διετή θητεία του στην υψηλή θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Επικρατείας και ως είθισται έγραψε το δικό του βιβλίο με τα πεπραγμένα του. Δεν περιορίστηκε όμως στα τυπικά. Αποκαλύπτει και παρασκήνιο από συναντήσεις του με ηγέτες, ομιλίες σε ξένα κοινοβούλια, προσωπικές σχέσεις που ανέπτυξε. Έχει ενδιαφέρον και ένα σκίτσο στο βιβλίο με έναν ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα.

Το καναρίνι της δημοκρατίας

Ο σκιτσογράφος για να προειδοποιήσει με τον δικό του τρόπο για τους κινδύνους της δημοκρατίας, έχει σκιτσάρει τον Πούτιν, τον Τραμπ και ανάμεσά τους ένα καναρίνι. Κάτι που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι τα καναρίνια χρησιμοποιούνταν στα ορυχεία από το 1911 έως το 1986 για να προειδοποιούν τους ανθρακωρύχους για επικίνδυνα αέρια, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα. Όταν τα καναρίνια έπαυαν να τραγουδούν ή ακόμη πέθαιναν, οι ανθρακωρύχοι γνώριζαν ότι το περιβάλλον ήταν τοξικό και πρέπει να απομακρυνθούν…