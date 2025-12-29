Άρχισαν να κάνουν πίσω κάποια από τα 18 μπλόκα και τους συλλόγους που έθεσαν το θέμα της έναρξης διαλόγου με την κυβέρνηση, στη λογική ότι από μόνες τους οι κινητοποιήσεις δεν αρκούν και είναι στείρα η αντιπαράθεση. Τι ήθελαν και το είπαν. Άρχισαν οι καταγγελίες. Μέχρι «καλλικάντζαρους» τους είπαν, υπονομευτές του αγώνα, καλοθελητές της κυβέρνησης κλπ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος έκανε ένα βήμα παραπάνω, ζήτησε να μάθει ποιοι είναι αυτοί «ώστε να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε». «Είναι ή διασπαστές ή αφελείς» τόνισε. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης στηρίζουν τα μπλόκα.

Ρήγμα

Η κυβέρνηση επιχειρεί να διασπάσει το αγροτικό μέτωπο ανοίγοντας γέφυρες επικοινωνίας με γαλάζιους αγροτοσυνδικαλιστές. Ποντάρει στο αδιέξοδο που δημιουργείται από την συνέχιση των κινητοποιήσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουργός είχε ορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία για να πάνε εκπρόσωποι των αγροτών στο Μαξίμου και να συζητήσουν τα προβλήματα τους. «Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις» δήλωσε.

Στα τρία

Στην πραγματικότητα στα τρία είναι οι αγρότες, δύο 24ωρα πριν από την Πρωτοχρονιά. Σε άλλα μπλόκα κλιμακώνουν σκληρά ανοίγοντας τα διόδια για να περνάνε ελεύθερα τα ΙΧ παρά την εισαγγελική εντολή για ταυτοποίηση όσων σηκώνουν τις μπάρες, σκεπάζουν τα φανάρια κλπ. Σε άλλα δείχνουν μια κατανόηση και μέχρι σ´ ένα βαθμό προσπαθούν να ταλαιπωρηθούν όσο το δυνατόν λιγότερο οι ταξιδιώτες των εορτών. Είναι και τα μπλόκα που θέλουν να ξεκινήσει ο διάλογος αλλά συνεχίζουν τον αγώνα όπως διαμηνύουν.

Πάνω από 400 εκατ. ευρώ

Σήμερα κατατίθενται στους λογαριασμούς των αγροτών πάνω από 400 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσουν και κάποια μικρά προγράμματα επιδοτήσεων. Αυτά είναι τα χρήματα. Δεν υπάρχουν άλλα. Καταβλήθηκαν με καθυστερήσεις εξαιτίας του πάρτι που γινόταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά, όπως δήλωσε αρμόδιος υπουργός, η κυβέρνηση δεν μπορεί να μεροληπτεί υπέρ μιας κατηγορίας και να αδικήσει άλλες. Υπάρχουν εκκρεμότητες (ρεύμα, ανάλυση των μέτρων που ανακοινώθηκαν κλπ.) που μπορούν να συζητηθούν. Αλλά η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δώσει λεφτά που δεν υπάρχουν, όπως τόνισε η πηγή.

«Κανένας υπεράνω του νόμου»

Δύο γνωστοί αγροτοσυνδικαλιστές που έδιναν συνεντεύξεις από τα μπλόκα, ο Κώστας Ανεστίδης και ο Γιώργος Μπότας έπεσαν στην τσιμπίδα της ΑΑΔΕ για παράνομες επιδοτήσεις και δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους. Οι ίδιοι δηλώνουν αθώοι και χαρακτηρίζουν «εκδικητικές» αυτές τις κινήσεις. Η έρευνα συνεχίζεται. «Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου» δήλωσε στη στήλη κυβερνητική πηγή. Ακολουθούν δύο ακόμη αγροτοσυνδικαλιστές και άλλοι αγρότες που τους ξεσκέπασαν οι διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ που για πρώτη φορά γίνονται σε τέτοια έκταση με τα αποτελέσματα να παίρνουν το δρόμο για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι πολλές οι πτυχές του αγροτικού ζητήματος, ακόμη είμαστε στην αρχή. Η κυβέρνηση έχει μπροστά της έναν Γολγοθά.

Μπρα ντε φερ

Ένα ακόμη μπρα ντε φερ από …μακριά, αναμένεται μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Θα διεξαχθεί στις 17 Ιανουαρίου στην Θεσσαλονίκη. Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο πρώτο προσυνέδριο της ΝΔ, πιθανόν στο Βελλίδειο. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα παρουσιάσει την «Ιθάκη» του πιθανόν στο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους. Οι ημερομηνίες δεν είναι τυχαίες. Ο Τσίπρας δεν επιλέγει τυφλά το πότε και που θα μιλήσει. Τον Σεπτέμβριο μίλησε στον Economist στο Βελλίδειο την προηγούμενη μέρα της ομιλίας του πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Πάτρα παρουσίασε το βιβλίο του ανήμερα της ψήφισης του προϋπολογισμού που μιλούσαν στη βουλή οι πολιτικοί αρχηγοί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ανέβηκε στο βήμα στις 7μμ, την ίδια ώρα με την ομιλία Τσίπρα για την Ιθάκη. Κέρδισε μια θέση στο τηλεοπτικό κάδρο των δηλώσεων.

Ηγέτης αντιπολίτευσης

Το χαρτί του ηγέτη της αντιπολίτευσης παίζει ο Τσίπρας. Επιχειρεί να είναι ο άλλος πόλος απέναντι στον πρωθυπουργό, ο οποίος, όμως, αν και με μεγάλες δημοσκοπικές απώλειες και μακριά από την αυτοδυναμία, έχει διψήφιο προβάδισμα έναντι όλων. Και βέβαια ο Τσίπρας επιχειρεί να υποσκελίσει τους πολιτικούς αρχηγούς της αντιπολίτευσης και κυρίως τον Νίκο Ανδρουλάκη, διεκδικώντας την δεύτερη θέση με το κόμμα που θα κάνει.

Στον παππού

Τον γύρο των ΗΠΑ σε 10 ημέρες έκανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης με τον σύζυγό του Τάιλερ Μάκμπεθ. Έχουμε και λέμε. Από την Αθήνα πέταξαν Νέα Υόρκη, παραμονές Χριστουγέννων. Από εκεί στην Φλόριντα για να δουν την οικογένεια του Τάιλερ. Από την Φλόριντα στο Χιούστον του Τέξας στο σπίτι του αδερφού του. Από το Χιούστον στο Μισσισιπή, στο σπίτι του παππού του Τάιλερ (από τον πατέρα του), τον Τζέιμς Μάκμπεθ. Ιδού και η φωτογραφία.

Ακολουθεί η Πενσυλβάνια, στο σπίτι των γονιών του. Την Πρωτοχρονιά ο Κασσελάκης θα γιορτάσει στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη και στις 4 του μήνα επιστρέφει στην Αθήνα για τα δύσκολα της πολιτικής!

Με τον γιο τους

Στην Αθήνα πέρασε τα Χριστούγεννα ο Αντώνης Σαμαράς με την σύζυγό του Γεωργία. Ήταν τα πρώτα χωρίς την Λένα τους που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 34 της χρόνια. Είχαν όμως έναν λόγο να χαμογελούν. Ήρθε από τις ΗΠΑ όπου σπουδάζει, ο γιος τους Κώστας.