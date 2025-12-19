Σε στάση αναμονής βρίσκεται η κυβέρνηση. Σήμερα επιστρέφει από τις Βρυξέλλες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι ανοιχτός σε μια συνάντηση με τους αγρότες εφόσον του ζητηθεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν αιφνιδιάστηκε η κυβέρνηση από την απόφαση των μπλόκων για κλιμάκωση μέσα στις γιορτές μετά την οργή που προκάλεσε το τεχνικό λάθος ο ΕΛΓΑ να τραβήξει τις οφειλές των αγροτών και μετά από 10-12 ώρες να γίνουν οι πληρωμές της βασικής ενίσχυσης.

Οι άδειοι λογαριασμοί προκάλεσαν σοκ και οργή (το ίδιο λάθος επαναλήφθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε 10 μέρες).

Καχυποψία

Οι καθυστερήσεις και οι αναβολές μηνών ήταν που τους εξώθησαν στα άκρα, αν και κυβερνητικοί παράγοντες θεωρούν ότι αφού ενημερώθηκαν ότι κατατίθενται τα λεφτά, ήταν υπερβολικές οι αντιδράσεις τους: το πιο πιθανό είναι ότι μετάνιωσαν και δεν ήθελαν τον διάλογο. Η καχυποψία των αγροτών είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της κυβέρνησης και είναι πιο ισχυρός και από τα ίδια τα προβλήματα – που μέχρι σε ένα βαθμό υπάρχει η πρόθεση να βρεθούν λύσεις. Ήρθαν τα πάνω κάτω με την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και οι αναταράξεις δεν θα τελειώσουν γρήγορα.

Άπαντες είχαν προσαρμοστεί στο άρρωστο σύστημα. Άπαντες ξεβολεύονται τώρα.

Αλλαγή στάσης

«Η μπάλα βρίσκεται στην πλευρά των αγροτών» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η κυβέρνηση κρατάει χαμηλούς τόνους και πετάει το γάντι στα μπλόκα. Δύσκολο να υπάρξει αποκλιμάκωση μέχρι την Κυριακή. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τα προβλήματα που θα οξυνθούν με την μετακίνηση των εκδρομέων και των φορτηγών με ευπαθή προϊόντα από τα τελωνεία αλλά και μέσα στη χώρα.

Η αστυνομία ετοιμάζει επιχειρησιακά σχέδια αν και με 8.000-10.000 τρακτέρ κατά μήκος των εθνικών οδών τι να κάνει! Οι εισαγγελείς στα μπλόκα εν μέσω εορτών είναι το τελευταίο που χρειάζεται η κυβέρνηση.

Δύο Ελλάδες

Οι δύο Ελλάδες, είναι η ευχή και η «κατάρα» της κυβέρνησης. Χθες, Πέμπτη (18/12) στο Λοριάν της Γαλλίας, έγινε η ονοματοδοσία και η ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα Belharra. Ο «Κίμων» πέρασε πλέον στο στάδιο της «Μονάδας του Στόλου». Ήταν μια ιστορική μέρα για το Πολεμικό Ναυτικό.

Στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ χαρακτήρισε «εξαιρετική ιστορία» την ελληνική προεδρία στο Eurogroup και τον Κυριάκο Μητσοτάκη «κεντρικό πρόσωπο στο ελληνικό success story», έδωσε συγχαρητήρια και στον Κυριάκο Πιερρακάκη. Ήταν οι ενεργειακές επιτυχίες της Ελλάδας που ενισχύουν τον γεωστρατηγικό της ρόλο.

Έξω γενικώς πάμε καλά. Μέσα στον μικρόκοσμο μας χωλαίνουμε.

Οι φραπέδες και οι κουμπαριές

Στο εσωτερικό, στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους «φραπέδες» και τους «τζιτζήδες», τις Porsche που πάνε κι έρχονται στις στάνες, τις σφοδρές συγκρούσεις της Εξεταστικής που σε κάνουν να σκεφτείς ότι πιο κάτω δεν υπάρχει. Καταγγελίες για «Κόμματα παιδεραστών και δολοφόνων», υβρεολόγιο για «χυδαία υποκείμενα», φωτογραφίες που αιωρούνται απειλητικά, σύζυγοι, σύντροφοι, πατέρες, ανακατεύονται όλα στο πολιτικό μίξερ, στο όνομα της διαφάνειας και των αποκαλύψεων που καταλήγουν ενίοτε σε λαϊκό αφήγημα για γέλια και για κλάματα και όχι στην ιστορική αλήθεια που έχουμε ανάγκη μήπως και κάποια από τα λάθη του παρελθόντος μας γίνουν μαθήματα.

Κάτω από το ψυχολογικό όριο

Με όλα αυτά, τα θετικά και τα αρνητικά, εκεί που πάει να ανέβει η ΝΔ, ξαναπέφτει. Στην δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, η

στην εκτίμηση ψήφου είναι στο 27% (στην πρόθεση μόλις στο 21%). Βρίσκεται κάτω από το ψυχολογικό όριο του 30% και από το ποσοστό των ευρωεκλογών (28,3%).

Ένα στοιχείο που πρέπει να προβληματίσει τη ΝΔ είναι ότι ανάμεσα στην πολιτική σταθερότητα και την πολιτική αλλαγή, το 62% επιλέγει «πολιτική αλλαγή», και το 37% «πολιτική σταθερότητα» που είναι το χαρτί που παίζει θέτοντας εμμέσως το δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος.

«Πέστα Ζωή»

Δεύτερο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ με 14,1% (αύξησε λίγο τις δυνάμεις του). Στην τρίτη θέση σκαρφάλωσε και πάλι η Πλεύση Ελευθερίας με 12,5% (+2,1% σε σχέση με τον Νοέμβριο). Η τακτική της σύγκρουσης που ακολουθεί στην Εξεταστική, βγάζοντας από τα ρούχα τους μέλη και μάρτυρες, την ευνοεί δημοσκοπικά. Επενδύει στα χαρακτηριστικά ενός κόμματος διαμαρτυρίας στη λογική μιας ενίοτε τυφλής αντίδρασης που υπηρετεί την τακτική «πέστα Ζωή».

Η Ελληνική Λύση μπετονάρει επίσης ένα δικό της κοινό, 11,6% (+1,2%) που έχει συγκοινωνούντα δοχεία με της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Δεν απειλούμαστε»

Και μια και συζητάμε για δημοσκοπήσεις θα σας μεταφέρω κάτι που μου είπαν χθες ως προς το τι πιστεύει για το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στον ψαροταβέρνα που κάλεσε τους βουλευτές του, έδειξε να υποβαθμίζει το θέμα της απώλειας ψηφοφόρων προς ένα κόμμα Τσίπρα.

«Δεν απειλούμαστε, είναι μικρή η διαρροή» φέρεται να είπε. Το ΠΑΣΟΚ, όπως άλλωστε τα περισσότερα κόμματα, κάνουν τις δικές τους δημοσκοπήσεις. Η τελευταία που παραδόθηκε στη Χαριλάου Τρικούπη δείχνει τη ΝΔ στην πρόθεση ψήφου στο 19%, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παραμένει, όμως, δεύτερο το κόμμα του, παρά το γεγονός ότι η ΝΔ πέφτει, γεγονός που προκαλεί γκρίνια.

Ο Παύλος Γερουλάνος, ο Χάρης Δούκας, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, έχουν σοβαρές ενστάσεις για την πολιτική διαχείριση του αρχηγού.

Τελευταία φορά

Μαθαίνω ότι στο επόμενο παρατράγουδο θα θέσει εαυτόν εκτός Κινήματος, ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαΐδης. Το τελευταίο φάουλ ήταν όταν είπε ότι αν τον εξέφραζαν οι γραμμές -και δεν τον ήθελε το ΠΑΣΟΚ- μπορεί και να πήγαινε (σε ένα κόμμα Τσίπρα).

«Είμαι υπέρ της ένωσης όλων των Κεντροαριστερών δυνάμεων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αλλά θα ήθελα πιο ήπιους τόνους» πρόσθεσε. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ έχει 33 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ 25 και η Νέα Αριστερά 12. Και ο νοών νοήτω γιατί γενικώς αποφεύγονται οι διαγραφές.

Ε ρε κάτι νταήδες της φακής!

Αναταραχές στην Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου προκάλεσε η είδηση ότι ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς έβαλε τρικλοποδιά και μετά έδειρε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο, σε πιτσαρία – μπαρ στο Στρασβούργο.

Ο επικεφαλής της Ευρωομάδας Κώστας Αρβανίτης μίλησε μαζί του τηλεφωνικά, μόλις τον ενημέρωσε ο Νίκος Γιαννόπουλος, και αμέσως εισηγήθηκε στον Σωκράτη Φάμελλο την διαγραφή του ευρωβουλευτή ενώ ενημέρωσε και την ομάδα της Αριστεράς στο ευρωκοινοβούλιο από την οποία διαγράφεται επίσης.

Λούης

Ο Νίκος Παππάς έμαθε για την μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος, φοβήθηκε το αυτόφωρο και έγινε «λούης». Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο Στρασβούργο με τα οποία συνομίλησε η στήλη δεν ήξεραν που βρίσκεται. Υπέθεταν και εκείνοι ότι πέρασε στην Γερμανία όπου δεν ισχύει το γαλλικό αυτόφωρο.

Ο υπέρ-μάγκας ήξερε να δέρνει αλλά δεν ήθελε να βρεθεί στο κελί της αστυνομίας του Στρασβούργου αναλαμβάνοντας την ευθύνη των πράξεων του, όπως σχολίαζαν ευρωβουλευτές και άλλων κομμάτων που επίσης δεν τον είδαν πουθενά να κυκλοφορεί στο ευρωκοινοβούλιο.

Χθες οι συνεργάτες του υποστήριζαν ότι δεν κρύφτηκε, ακολούθησε το πρόγραμμα του, δεν τον έψαξε κανείς… Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε.

Rebranding με …Παππά

Και ο Παππάς ήταν επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. Τον πρότεινε για δήμαρχο Αθηναίων γιατί «μπορεί να φέρει το τρίποντο της αλλαγής» όπως τόνιζε. Δεν προχώρησε αυτό το σενάριο, τον κέρδισε η Ευρωβουλή!

Όχι μόνο τρίποντο δεν έφερε αλλά πήρε κόκκινη κάρτα. Δεν το βλέπω καλά το rebranding του Αλέξη. Πολλές «λάθος επιλογές» μαζεύονται για κάποιον που θέλει να ξαναγίνει πρωθυπουργός.