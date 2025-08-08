ΝΤΙΝ Μέσα στον Αύγουστο, και σε επιτελεία τηλεοπτικών σταθμών, μελετώνται σημαντικές αλλαγές που ίσως προκαλέσουν εκπλήξεις και ανατροπές σε όσα έως τώρα γνωρίζαμε… αλλά και υπολόγιζαν για τη νέα σεζόν. Μπορεί να λέγεται πως «τον Αύγουστο είναι παχιές οι μύγες», αλλά σε τηλεοπτικά επιτελικά γραφεία μόνο… μύγες δεν σκοτώνουν, προσπαθώντας δε να ακολουθήσουν την άλλη λαϊκή ρήση που αναφέρεται στο… ξύγκι των πτεροέντων. Τελικά, η νέα σεζόν θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα… με πολύ και έντονο παρασκήνιο…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Επίσημα, η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου στο ΟΡΕΝ, παρά τω πλευρώ του Σπύρου Χαριτάτου, που καθημερινά μέσα από την εκπομπή «Καθαρές κουβέντες» θα καλησπερίζουν μαζί τους τηλεθεατές, ενώ μετά το «τα λέμε πάλι αύριο» θα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ενδιαφέρον είναι ότι… πίσω (;) από τις κάμερες, σε ρόλο αρχισυντάκτη και επιμέλειας της εκπομπής, θα είναι ο Αργύρης Ντινόπουλος, που επιστρέφει στο δημοσιογραφικό στίβο και μάλιστα σε επιτελική θέση. Τα παραπάνω εντός παρένθεσης ερωτηματικά δεν μπήκαν τυχαία, γιατί πολλοί στο κανάλι της Παιανίας πιστεύουν ότι ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής θα εμφανίζεται για να σχολιάζει θέματα της πολιτικής κυρίως ειδησεογραφίας. Και η παρουσία του ίσως να μην εξαντλείται μόνο στην εκπομπή, στην οποία έτσι κι αλλιώς θα έχει και σημαντικό ρόλο…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βασικό ρόλο στην ψυχαγωγία θα έχει η ΕΡΤ1 τη νέα σεζόν με πολλές εκπομπές που στήνονται… ευελπιστώντας σε αυτήν την τυπολογία προγράμματος. Περιμένουμε να δούμε, γιατί μαθαίνουμε διάφορα για τα «στησίματα» που μας κάνουν επιφυλακτικούς ως προς το επίπεδο της ψυχαγωγίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ίδιο αυτό είδος ανήκει το «Studio 4», αλλά και το «Πρωίαν σε είδον», τα οποία είναι περιττό να σημειώσω πως απέχουν μεταξύ τους… πολλά χιλιόμετρα τηλεοπτικής αισθητικής! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Την αισθητική των σόσιαλ θα μεταφέρει στον τηλεοπτικό αέρα ο ΣΚΑΪ, ξεκινώντας να προβάλει τη σειρά «Τότε Vs Τώρα» που έως τώρα «κυκλοφορεί» στον διαδικτυακό αέρα. Πρωταγωνιστές, η Έλενα Χαραλαμπούδη και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, που ενσαρκώνουν δύο ζευγάρια που ζουν σε διαφορετικές εποχές, με το «Τότε» να εξελίσσεται στα ‘80s-‘90s και το «Τώρα» στο 2025! Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του σταθμού, «μέσα από αυτοσχεδιασμούς και καυστικά κείμενα, υποδύονται τα δύο διαφορετικά ζευγάρια τότε και τώρα, ενώ σε κάθε επεισόδιο παρακολουθούμε το πώς η ίδια εμπειρία – ο γάμος, το ρεβεγιόν, η γέννα, η διασκέδαση, η αγορά αυτοκινήτου και όλα όσα συνδέονται με την καθημερινότητα της οικογένειας – βιώνονται στις δύο εποχές. Μέσα από τις αντιθέσεις αναδεικνύονται οι αλλαγές στις κοινωνικές συνθήκες, τις σχέσεις, τα συναισθήματα, αλλά και η σταθερή ανθρώπινη ανάγκη για συντροφικότητα και αποδοχή.» Μία ομολογουμένως αξιοπρόσεχτη για το διαδίκτυο παραγωγή, που ελπίζουμε να… αναβαθμιστεί σε πιο τηλεοπτική μορφή, γιατί διαφορετικά μπορεί να λειτουργήσει και… οπισθοδρομικά για την τηλεοπτική παραγωγή, που αναζητά συνεχώς τρόπους για πιο φθηνά προγράμματα…! Τι λέγαμε για «μύγες» και «ξύγκια»; Ε, αυτό…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε αυτό πάντως που ποντάρουν πολύ στον ΣΚΑΪ είναι το Exathlon, ευελπιστώντας ότι με την παρουσία του θα… διώξει τις μύγες από την prime time ζώνη του, ώστε να πάρουν τις θέσεις τους οι τηλεθεατές. Όταν οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί επενδύουν στη μυθοπλασία, το κανάλι του Φαλήρου προτάσσει στη μάχη της τηλεθέασης τα ριάλιτι, ελπίζοντας σε άλλη πιο… ακατάλληλη παροιμία με μύγα, που αναφέρεται στο τι θέλει να… βγάλει για να έχει απήχηση σε κόσμο, αλλά δεν θα επεκταθώ, ώστε να παραμείνω σε κόσμιο επίπεδο. Το θέμα είναι το Exathlon και λοιπού τύπου ριάλιτι να μην είναι… athlion τηλεοπτικό πρόγραμμα και προκαλέσει… αλλαγές από το ξεκίνημα της σεζόν! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με… τηλε-κοσμική αλλαγή το σημερινό κουίζ, που αν οριστικοποιηθεί η συμφωνία τότε θα ταράξει αρκετά τα τηλεοπτικά ύδατα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Και η ταραχή δεν θα προέλθει μόνο για τους απέναντι… αλλά και εσωτερικά! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ