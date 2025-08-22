ΝΤΙΝ Η νέα τηλεοπτική σεζόν πλησιάζει και τα κανάλια μοιάζουν σαν τάξη δημοτικού λίγο πριν το κουδούνι: όλοι τρέχουν πανικόβλητοι να μαζέψουν τετράδια και βιβλία, αλλά πάντα την τελευταία στιγμή διαπιστώνουν πως κάτι λείπει ΝΤΑΝ

Βέβαια όλοι στις τσάντες τους βάζουν πάνω πάνω τις… γόμες, γιατί γνωρίζουν πως τη νέα τηλεοπτική σεζόν τα κανάλια θα πρέπει να κάνουν διορθώσεις, σβήνοντας τα λάθη που φοβούνται ότι θα εμφανιστούν στη βαθμολογία της τηλεθέασης. Και λίγο πριν από το κουδούνι κάποιοι ακόμα αναζητούν τρόπους να καλύψουν τις τρύπες, αλλά με τρόπο που να μην… λιώσουν τις γόμες από το ξεκίνημα!

Θολό ακόμα το τοπίο στην πρωινή ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1, στη «μετά Παπαδάκη εποχή» και στην «προ Λιάγκα» εκπομπή. Ο Παναγιώτης Στάθης θα καλημερίζει καθημερινά τους τηλεθεατές, αλλά χωρίς ακόμα να έχει κλειδώσει ποιο πρόσωπο θα είναι δίπλα του. Καλή μεταγραφή για το κανάλι του Αμαρουσίου, αφού ο δημοσιογράφος έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του (και) στην πρωινή ζώνη, αλλά η κίνηση του ΑΝΤ1 να του «σπάσει» το συμβόλαιο με το ΟΡΕΝ χωρίς να έχει έτοιμο κάποιο οργανωμένο σχέδιο αποδεικνύει μία ακόμα βιαστική κίνηση του σταθμού. Αυτό πάντως που κυκλοφορεί ως… αστείο (;;;) στο τηλεοπτικό παρασκήνιο είναι ότι μπορεί τελικά ο Γιώργος Παπαδάκης να μην έχει πει και την τελευταία του… καλημέρα!

Το ποιοι θα λένε καλημέρα μαζί με την Κατερίνα Καινούργιου εξακολουθεί να είναι μία δύσκολη εξίσωση για τον ALPHA, καθώς εκτός από τον Στέφανο Κωνσταντινίδη και τη Δάφνη Μπόκοτα δεν έχουν εξασφαλίσει τα πρόσωπα που θα καθίσουν στις υπόλοιπες καρέκλες της «Super Κατερίνας». Δεν είναι τυχαίο που πριν από λίγες ημέρες, στη γιορτή της Παναγίας, έγιναν τηλεφωνήματα… αγάπης σε πρώην συνεργάτες! Και σε αυτές τις συζητήσεις υπήρξαν… γόμες, με διάθεση «να σβήσουμε τα λάθη» και… ας πάνε στην ευχή τα παλιά…!

Σε… νέα τροχιά η ΕΡΤ1 με αμιγώς ψυχαγωγικό πρόγραμμα, αφού η διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης αποφάσισε τη μεταφορά όλων των ειδησεογραφικών εκπομπών στο ERTNEWS. Απόφαση που, εκτός του ότι έχει δυσαρεστήσει αρκετούς «κατοίκους» του ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής, προκαλεί κι αρκετές απορίες στον προγραμματισμό της. Για παράδειγμα, είναι να απορείς γιατί η διοίκηση που υποστηρίζει ότι θέλει να ενισχύει το ειδησεογραφικό προφίλ του ERTNEWS, εντάσσει στο πρόγραμμά του μετάδοση αθλητικών αγώνων, την ώρα μάλιστα που μπορεί να υπάρχει ανάγκη για κάλυψη ειδησεογραφικών θεμάτων. Τέτοιες αποφάσεις θυμίζουν το παλιό εγχείρημα της ΝΕΡΙΤ, για το οποίο χρειάστηκαν πολλές… γόμες για να σβηστούν τα λάθη της τότε διοίκησης.

Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι τα σχέδια και οι αλλαγές δεν κοστίζουν στους διοικούντες αφού άλλοι πληρώνουν το βαρκάρη για τα τηλεοπτικά ύδατα της ΕΡΤ, δηλαδή τις παραγωγές και τα πειράματα, οπότε οι διοικούντες τη δημόσια ραδιοτηλεόραση μπορούν να κάνουν ό,τι πειράματα θέλουν, μπας και καταφέρουν να… γράψουν τη δική τους ιστορία στην ΕΡΤ! Άλλωστε τις… γόμες τις πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, έστω και αν όλα τα κανάλια της ΕΡΤ δεν αθροίζουν διψήφιο μέσο όρο. Το πρόβλημα είναι ότι μαζί με τα χλωρά καίγονται και τα… ξερά, αφού στα προγράμματά της η ΕΡΤ έχει εκπομπές και σειρές που αξίζουν τα χρήματα για το ανταποδοτικό τέλος…!

Τέλος για σήμερα έχοντας το καθιερωμένο κουίζ: στα δύο είναι χωρισμένη η διοίκηση του σταθμού με τις αντίπαλες πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη για τις επιλογές και κυρίως… για το κόστος των επιλογών της άλλης πλευράς.

Σίγουρο πάντως θεωρείται ότι η μία πλευρά θα πει «μέρι κρίστμας», κρεμώντας στο χριστουγεννιάτικο δέντρο την… ανακοίνωση ευχαριστιών του σταθμού για την έως τότε συνεργασία τους.