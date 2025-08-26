ΝΤΙΝ Τις τελευταίες… πινελιές για τη νέα σεζόν βάζουν τα στελέχη των σταθμών, ευελπιστώντας ότι ο πίνακας του προγράμματός τους δεν θα έχει την εικόνα της Γκουέρνικα του Πικάσο! Βέβαια μερικά slots μοιάζουν ήδη με αφίσα από πανηγύρι χωριού, αλλά ας μην ξεκινάμε αρνητικά… πριν τουλάχιστον αρχίσει το… γλέντι. Ο πόλεμος για την τηλεθέαση προβλέπεται να είναι πολύ σκληρός και η αγωνία θα χτυπά κόκκινο, διεκδικώντας ένα κομμάτι από τη διαφημιστική πίτα! Λίγα ψίχουλα τηλεθέασης γυρεύουν… κι ως την άλλη μέρα θα παλεύουν…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το πάλεψαν στον ΑΝΤ1 και κατέληξαν, οπότε είναι πλέον οριστικό ότι μαζί με τον Παναγιώτη Στάθη θα λέει καθημερινά «Καλημέρα Ελλάδα» η Άννα Λιβαθυνού. Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή θα ξεκινά στις 6 το πρωί και θα παραδίδει σκυτάλη λίγο πριν τις 9, ώστε στη συνέχεια να κάνει… παιχνίδι ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος φέτος θα πρέπει να πάρει την τηλεθέαση πίσω. Το συμβόλαιό του με τον ΑΝΤ1 ολοκληρώνεται την επόμενη χρονιά και όταν καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης δεν πρέπει να είναι με κομμένη… την τηλεθέαση. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με… κομμένη την ανάσα θα περιμένουν στον ΣΚΑΪ την ερχόμενη Δευτέρα το ραβασάκι της Nielsen για τις αγωνιστικές δυνάμεις του «Exathlon» στη μάχη της τηλεθέασης. Το «αθλητικό τηλεοπτικό event» κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή, 30 Αυγούστου, με το κανάλι του Φαλήρου να ενεργοποιεί νωρίς το prime time του, ευελπιστώντας ότι έτσι θα πιάσει τον ανταγωνισμό… στην καλοκαιρινή περίοδο. Ενώ λοιπόν τα υπόλοιπα κανάλια (ALPHA, ANT1, MEGA, STAR) έχουν συνάψει συμφωνία για την έναρξη αλλά και το μέγεθος του περιεχομένου τους στο prime time, ο ΣΚΑΪ προσπαθεί να κάνει μόνος του παιχνίδι, ελπίζοντας πως τη νέα σεζόν θα κάνει υψηλότερη τηλεθέαση και δεν θα τερματίσει όπως τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, τέταρτος στο γενικό σύνολο και πέμπτος στο δυναμικό κοινό, λες και έτρεχε τον «Μαραθώνιο της τηλεθέασης»… με δεμένα κορδόνια! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σημείωση: από την προαναφερθείσα συμφωνία απέχει και το ΟΡΕΝ, που άλλωστε δεν έχει ανταγωνιστικό πρόγραμμα στο prime time του, οπότε δεν βρέθηκε ποτέ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αναφέροντας όμως το κανάλι της Παιανίας, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι εν μέσω θέρους η πρωινή εκπομπή με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου έκανε διψήφιο μέσο όρο τηλεθέασης για όσο καιρό παρέμεινε στον αέρα. Έτσι σιγούρεψαν το εισιτήριο για τη νέα σεζόν, όπου θα συνεχίσουν να λένε «καλημέρα» τα σαββατοκύριακα, αλλά με περισσότερους αντιπάλους. Παραμένοντας στο ΟΡΕΝ θα πω μόνο αυτό: υπάρχουν πολλά ανοιχτά ενδεχόμενα για το κανάλι… που ίσως προκαλέσουν ανατροπές στον τηλεοπτικό χάρτη…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με χαρτί το σημερινό κουίζ που δόθηκε σε αξιωματούχους τηλεοπτικού σταθμού, που ως… επιτροπή είδαν κάποια πρόσωπα, αναζητώντας δύο που θα ενισχύσουν το δυναμικό τους. Το συγκεκριμένο χαρτί περιείχε το όνομα μίας… ευνοούμενης που πέρασε από τις καρέκλες απέναντι από την επιτροπή. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Απορείς γιατί μπαίνουν σε διαδικασία «διαγωνισμών», όταν έχουν προαποφασίσει, καθυστερώντας μάλιστα και τις διακοπές του… εντολέα τους με την ευνοούμενή του. ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ