Πρώτη του μήνα κι επίσημα ξεκινά το φθινόπωρο, αλλά κι η νέα τηλεοπτική σεζόν. Ο Σεπτέμβριος θα είναι γεμάτος πρεμιέρες σε καινούργιες, αλλά και παλαιές εκπομπές, στις οποίες όμως θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Κρατήστε αυτό: μία από τις δυσκολότερες τηλεοπτικές σεζόν των τελευταίων ετών ξεκινά…!

Με καθυστέρηση ενός χρόνου ξεκίνησε χθες και το Exathlon, αλλά τα μαντάτα της Nielsen για τον ΣΚΑΪ δεν ήταν τα καλύτερα. Αν και το «μεγαλύτερο αθλητικό τηλεοπτικό event» έπαιξε χωρίς σημαντικό ανταγωνισμό απέναντί του, αφού τα υπόλοιπα κανάλια είναι ακόμη σε «καλοκαιρινό μουντ», οι πτήσεις του ριάλιτι στους πίνακες τηλεθέασης ήταν πολύ χαμηλές… και ανησυχητικές για την πορεία του. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι, σύμφωνα με τις μετρήσεις τηλεθέασης, την πρεμιέρα παρακολούθησαν 409.274 τηλεθεατές που αποτυπώνεται σε 13,6%, ενώ στο δυναμικό κοινό σημείωσε 9,6% μέσο όρο, με 112.980 τηλεθεατές ηλικίας 18-54 ετών να συντονίζονται στο κανάλι του Φαλήρου. Παραμένοντας στα στοιχεία της Nielsen, να αναφέρω ότι τον υψηλότερο μέσο όρο (22,2%) τον σημείωσε στις «Γυναίκες 55+», ενώ τις χαμηλότερες επιδόσεις (με 1,1% μέσο όρο) τις σημείωσε στις «Γυναίκες 15-24».

Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο… δικαιολογημένα θα πω ότι είχε αυτές τις τηλεθεάσεις, καθώς… σε σχέση με τις πίστες του Survivor… οι αντίστοιχες του Exathlon ήταν πολύ… ή μάλλον ήταν πιο… ε, ναι: δεν ήταν τόσο εντυπωσιακές και «φάτε μάτια λάσπη, αίμα και ιδρώτα»! Γιατί, αν δεν κάθεσαι αναπαυτικά στον καναπέ σου τρώγοντας πιτόγυρο και βλέπεις τον άλλο να υποφέρει για να κερδίσει τα αγωνίσματα αλλά και τα χιλιάρικα της αμοιβής του… τι Exathlon είναι αυτό…! Τις επόμενες ημέρες θα διαπιστώσουμε αν ήταν τυχαία «κακή πρεμιέρα» ή αν το ριάλιτι θα αποδειχτεί… Athlion επιλογή για το κανάλι του Φαλήρου. Όσο για τον Γιώργο Καράβα… το πάλεψε… και τον κάλυψαν από την παραγωγή με τα voice over που έγιναν στη συνέχεια για να καλύψουν λάθη του, και θα ήταν άδικο να κριθεί αυστηρά σε αυτό το πρώτο «βήμα» του και δη σε ένα αντικείμενο που δεν το γνωρίζει. Γι' αυτό του δίνουμε +1, αφού τουλάχιστον στάθηκε με αξιοπρέπεια…! Κλείνοντας… προς το παρόν για το Exathlon… οφείλουμε να δώσουμε +1 για τις επιλογές των παικτών, έστω κι αν λείπουν κάποιοι που θα… μπουρλότιαζαν το ριάλιτι…! Αν και, μετά τις επιδόσεις της πρεμιέρας, είμαι σίγουρος ότι στον ΣΚΑΪ έχουν αρχίσει να εξετάζουν… προσθήκες…!

Αυτό είναι «γενναία προσθήκη», καθώς η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» τη νέα σεζόν θα είναι μεγαλύτερη κατά μία ώρα. Έτσι, ναι μεν θα ξεκινά στις 11:45, αλλά η Ζήνα Κουτσελίνη θα αποχαιρετά με το «τα λέμε αύριο» όχι λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, αλλά λίγο πριν τις 3, δίνοντας πάσα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Έξυπνη απόφαση της διοίκησης του STAR, καθώς οι ξένες σειρές που προβάλλονταν μεταξύ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» και του δελτίου ειδήσεων… δεν κέρδιζαν τους τηλεθεατές εκείνης της ώρας. Ενώ τώρα η Κουτσελίνη θα παραδίδει «φρέσκο» κοινό στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού, αφού η απόφαση της διοίκησης τη βρήκε σύμφωνη. Βέβαια, το να μεγαλώνει μία καθημερινή εκπομπή κατά μία ώρα δεν είναι ασήμαντο και εύκολα διαχειρίσιμο… αλλά τη φετινή σεζόν συμβαίνει σε πολλές από τις παλιές εκπομπές…!

Σχετικό με παλαιά εκπομπή είναι το σημερινό κουίζ, η οποία ελέγχθηκε κατόπιν εντολής πολύ υψηλών αξιωματούχων, και διαπιστώθηκε ότι στο κόστος της υπήρχαν πολλές… υπερχρεώσεις. Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι στο κόστος συμπεριλαμβανόταν και ενοίκιο πολυτελούς κατοικίας… που ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποιείτο για γραφεία!

Το «γραφείο» πάντως είχε τρεις κρεβατοκάμαρες… και πισίνα!