ΝΤΙΝ Αλλαγές, σχεδιασμοί, νέοι «παίκτες» και ελπίδες, πολλές ελπίδες συνθέτουν το παζλ του τηλεοπτικού τοπίου αυτή την περίοδο. Αν και βρισκόμαστε στους τελευταίους μήνες της φετινής σεζόν, το κλίμα στα επιτελεία των σταθμών θυμίζει αυτό της καλοκαιρινής περιόδου, λίγο πριν από την έναρξη μίας νέας σεζόν. Κι ενώ μπαίνουμε στην άνοιξη κι η θερμοκρασία ανεβαίνει, η ριμάδα η τηλεθέαση παραμένει σε… βαρυχειμωνιά. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Και επειδή, όπως και στη ζωή, πάντα «φταίνε οι άλλοι», αυτό που κυκλοφορεί στα παρασκήνια είναι πως κάποιοι ετοιμάζονται να —το θέσω κομψά!— διαμαρτυρηθούν για τις μετρήσεις τηλεθέασης. Ένα δε από τα επιχειρήματά τους είναι ότι κάποιες εκπομπές έχουν μεγάλη «κίνηση» στο διαδίκτυο, ενώ στους πίνακες τηλεθέασης αποτυπώνεται… ερημιά. Δεν είναι τυχαίο που τον τελευταίο καιρό ακόμα και δελτία Τύπου από σταθμούς δεν αναφέρουν τις επιδόσεις των εκπομπών από τα μηχανάκια τηλεθέασης, αλλά τα… trends στα social media! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αντί λοιπόν να στεναχωριούνται και να πονοκεφαλιάζουν χρησιμοποιούν το… παυσίπονο των trends! Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια… αφού σε αυτή την περίπτωση δεν (θέλουν να?!?) λαμβάνουν υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί fake λογαριασμοί και ότι χρήστες διαθέτουν πολλά «μηχανάκια» Κατά το δοκούν… και το κατ’ ευχήν! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια, οφείλω να διευκρινίσω ότι ο τρόπος μέτρησης τηλεθέασης ίσως να είναι… παλιός, σε σχέση με το πώς πολλοί παρακολουθούν πλέον τηλεόραση, αλλά έτσι γίνεται παγκοσμίως, τουλάχιστον στην «κλασική» τηλεόραση. Σύντομα… που το εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο θα αλλάξει… θα υπάρξουν κι άλλοι τρόποι, αλλά προς το παρόν ας περιμένουμε… το φθινόπωρο. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για τις αλλαγές που ανέφερα, ας πάμε στο ΟΡΕΝ, όπου οι κυρίες του «Real View» θα λένε πλέον «καλησπέρα» το μεσημέρι, ελπίζοντας πως οι τηλεθεατές θα ξεπεράσουν τον αριθμό των παρουσιαστριών. Οι υπεύθυνοι του σταθμού υποστηρίζουν πως η εκπομπή ήταν από την αρχή σχεδιασμένη για τη μεσημεριανή ζώνη, οπότε… μετά και τις αλλαγές στη διοίκηση του σταθμού… τους ήταν δίκαιο και το έκαναν πράξη! Αν βέβαια η… εκπομπή δεν φέρει τα επιθυμητά και υποσχόμενα νούμερα… ουδείς εξασφαλίζει την παρουσία της εκπομπής μετά το Πάσχα. Κι αν συνεχίσει έτσι… ε, δεν θα μας πέσει βαριά στους τηλεθεατές η απόφαση για «μη επιστροφή» της! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κι από τις ελπίδες με τις αλλαγές, στις ελπίδες με τα νέα προγράμματα, όπως αυτή στον ΑΝΤ1 για το «Your Face Sounds Familiar». Ολοκληρώθηκε λοιπόν η δεκάδα που θα πάρει μέρος στο σόου και -με αλφαβητική σειρά προς αποφυγή παρεξηγήσεων- αυτοί που είναι έτοιμοι να λάβουν… τις περούκες και τα υπόλοιπα για να μπουν στη «μάχη» των μιμήσεων, είναι οι: Κρίστοφερ Ηλία (Biased Beast), Μαριλού Κατσαφάδου, Idra Kayne, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Δωροθέα Μερκούρη, Μέμος Μπεγνής, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Μαριάντα Πιερίδη, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Αφροδίτη Χατζημηνά. Ωστόσο να διευκρινίσω ότι δεν έχουν βάλει όλοι την τελική τους υπογραφή, αλλά όπως μαθαίνω έχουν συμφωνήσει σε όλα… αν και ποτέ δεν ξέρεις…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αντίθετα, γνωρίζω ότι δεν έχει επέλθει ακόμα συμφωνία με τον Σάκη Ρουβά για να αναλάβει την παρουσίαση. Θα το πω και ας πέσουν οι Ρουβίτσες να με φάνε: καλύτερα να μην επέλθει συμφωνία! Καλύτερα για τους τηλεθεατές, γιατί ε… ο Σάκης δεν είναι ό,τι καλύτερο στην παρουσίαση και ιδιαίτερα για το συγκεκριμένο φορμά, που θέλει και αρκετές δόσεις χιούμορ. Καλύτερα και για τους συμμετέχοντες… γιατί προβλέπω να γίνονται πολλά cuts στο γύρισμα λόγω του παρουσιαστή και το γύρισμα να τραβά πολλές ώρες. Καλύτερα και για τον ίδιο τον Sakis, που ναι μεν είναι πολύ ταλαντούχος στο είδος του, αλλά… ουχί στην παρουσίαση, κάτι που έχει πολλάκις αποδειχτεί. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παραμένω στον ΑΝΤ1, γιατί σε ειδική προβολή για δημοσιογράφους παρακολούθησα το μισό πρώτο επεισόδιο της νέας εκπομπής «Moments» με οικοδέσποινα τη Ζέτα Μακρυπούλια και καλεσμένο της τον Γιώργο Καπουτζίδη. Από αυτή την πρώτη «δόση» απόλαυσα μία εκπομπή γεμάτη συναισθήματα – από συγκίνηση έως γέλιο – με την παρουσιάστρια άνετη, να μην προσπαθεί να τα «τραβήξει», αλλά να καθοδηγεί χωρίς πίεση, αλλά πολύ γλυκά τον καλεσμένο της. Κι εκεί, στο μεγάλο πλατό, μέσα από γραφικά και εικόνες, οι τηλεθεατές μεταφέρονται στους χώρους και στους χρόνους «σταθμούς» της ζωής του καλεσμένου, ενώ υπάρχουν κι αρκετές εκπλήξεις με πρόσωπα αλλά και αντικείμενα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αυτό που κυριαρχεί είναι μία γλύκα… απλή, ανθρώπινη. Μέρος της οποίας οφείλεται στην παρουσιάστριά της, καθώς είναι σαφές ότι μετά την πολύχρονη επιτυχημένη μέσω του «Ρουκ Ζουκ» εκπαίδευσή της, η Ζέτα έχει… ξεκλειδώσει. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί από τον ΑΝΤ1 για το Σάββατο 21 Μαρτίου, στις 21:00, και σίγουρα πρόκειται για μία πολύ καλή, σύγχρονη παραγωγή που εξελίσσει την ιδέα των «αφιερωμάτων», ενώ είναι κι εμφανές ότι έχει πέσει πολλή καλή δουλειά στην προετοιμασία της από την ομάδα έρευνας και δημιουργίας. ΝΤΑΝ

Και θα το ξαναπώ: πόσο ευχάριστο είναι όταν από τη σύγχρονη τηλεόραση αναδεικνύονται έστω και… σε moments, ευχάριστα συναισθήματα… και γλύκα!