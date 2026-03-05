ΝΤΙΝ Κόσμος πάει κι έρχεται… και περισσότερος κόσμος θα πάει και θα έρθει. Τα έχουμε ξαναπεί: εκεί, γύρω στο Πάσχα, εκτός από το έθιμο του οβελία, στο τηλεοπτικό τοπίο είθισται να πέφτει… άλλο σούβλισμα. Σούβλα είναι και γυρίζει, τιβούλα είναι και τους γυρίζει…! Και περιμένοντας αυτά τα «γυρίσματα», οι φήμες και τα σενάρια συνεχίζουν να δίνουν και να παίρνουν…! ΝΤΑΝ

Ωστόσο επιβεβαιώθηκαν όσα λέγονταν για μήνες στο παρασκήνιο για το «διαζύγιο» του ΟΡΕΝ με την Ιζαμπέλα Σασλόγλου. Με ανακοίνωση το κανάλι αποχαιρέτησε τη διευθύντρια προγράμματος και, μετά από λίγες ώρες, καλωσόρισε με νέα ανακοίνωση τον Θέμη Μάλλη που αναλαμβάνει τη θέση. Αν κρίνουμε από τα… αντανακλαστικά που συνήθως επιδεικνύει ο σταθμός της Παιανίας, τότε συμπεραίνουμε ότι η απόφαση «φύγε εσύ, έλα εσύ» είχε ληφθεί -τουλάχιστον- πριν από ημέρες.

Άλλωστε στην τηλεόραση τα «διαζύγια» δεν πέφτουν ποτέ σαν κεραυνός. Απλώς κάποια στιγμή εκδίδεται το… πιστοποιητικό χωρισμού. Για το συγκεκριμένο διαζύγιο, δε, το παρασκήνιο «έβραζε» από το καλοκαίρι, αλλά μην μπω τέτοια ώρα σε… αποκαλύψεις, εμπλέκοντας και πρόσωπα άλλων… πλέον… καναλιών!

Πάντως θα έχει ενδιαφέρον τι αλλαγές θα γίνουν τη φετινή σεζόν στο κανάλι της Παιανίας και αν τελικά επιβεβαιωθεί πως ο νέος διευθυντής προγράμματος, ο Θέμης Μάλλης, θα μετακομίσει την εκπομπή «Real View» στη μεσημεριανή ζώνη. Βέβαια εκτιμώ… ως σιγουράκι… ότι το βραδινό «καρέ της ντάμας» δεν πρόκειται να δίνει lead-in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Από την άλλη —αν αποφασίσουν τη μετακόμιση στη μεσημεριανή ζώνη— το ερώτημα είναι τι θα γίνει με την εκπομπή του Θανάση Πάτρα, που μπορεί να μην κάνει… τρελές τηλεθεάσεις, αλλά τουλάχιστον αυτή είναι αξιοπρεπής και οι συντελεστές της αξιοπρεπείς! Ε, ναι… η σύγκριση με άλλες ομοκάναλες εκπομπές… δεν είναι τυχαία!

Συνεχίζοντας με τις αποχωρήσεις, να πάμε σε αυτή του Σάκη Τανιμανίδη που αποχαιρέτησε τον ΑΝΤ1 και επέστρεψε στον ΣΚΑΪ με σκοπό… αρχικά… να βγάλει από το κανάλι του Φαλήρου τον επόμενο κύκλο του «DRAGONS' DEN». Το πακέτο συμφωνίας —σύμφωνα με την ανακοίνωση του σταθμού— περιλαμβάνει «και άλλα πρωτοποριακά τηλεοπτικά προγράμματα». Περιμένουμε να δούμε, γιατί από υποσχέσεις χορτάσαμε… drakons! Στην ελληνική τηλεόραση άλλωστε τα «πρωτοποριακά προγράμματα» είναι πιο συχνά στα δελτία Τύπου απ' ό,τι στο πρόγραμμα.

Θα μείνω στο κανάλι του Φαλήρου για να σας πω για μία συμφωνία που χάλασε. Όπως πρώτα είχα αναφέρει, την επόμενη σεζόν ο ΣΚΑΪ θα εντάξει στο πρόγραμμά του ένα πολύ φιλόδοξο project που θα αναδεικνύει σύγχρονες μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και το έργο τους. Για την παρουσίαση μάλιστα βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Αντώνη Μυριαγκό, που τελευταία έγινε δημοφιλής στο ευρύ κοινό από την ερμηνεία του ως Ιωάννης Καποδίστριας στην ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή!

Ε, σημειώστε… αλλαγή! Η συμφωνία χάλασε στο τσακ, λίγο πριν πέσουν οι υπογραφές, κυρίως λόγω χρόνου και υποχρεώσεων του ηθοποιού… απέναντι, καθώς με τα έως τώρα δεδομένα ο Αντώνης Μυριαγκός θα είναι στο πρωταγωνιστικό καστ της νέας καθημερινής σειράς του MEGA, «Δυο μαύρα πουκάμισα». Η ιστορία -που βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου- διαδραματίζεται στην Κρήτη, όπου ο έρωτας για την ίδια γυναίκα διχάζει δύο σταυραδέρφια, δηλαδή δύο φίλους που έσμιξαν τα αίματά τους με το μαχαίρι, δίνοντας όρκο να είναι αδέλφια για πάντα! Αυτά προς το παρόν, μέχρι να ολοκληρωθεί το καστ, που όπως καταλαβαίνετε φέρνει mega-λες προσδοκίες τηλεθέασης…!

Μπορεί στην ΕΡΤ… σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της… να μην ενδιαφέρονται για την τηλεθέαση, αλλά δείχνουν πως θέλουν να τιμήσουν τα 60 χρόνια λειτουργίας της… έστω και με αρκετές… παραλείψεις. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του… εορταστικού κλίματος διοργάνωσαν τις «Open Days», όπου πολίτες από όλη την Ελλάδα ξεναγούνται και γνωρίζουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της. Η περιήγηση γίνεται σε πολλούς χώρους, αποφεύγοντας προφανώς τα υπόγεια, όπου συνεχίζει να σαπίζει σημαντικός θησαυρός οπτικοακουστικού υλικού της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Άλλωστε, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής αποδεδειγμένα ισχύει ό,τι είπα στην αρχή για το ευρύτερο τηλεοπτικό τοπίο: κόσμος πάει κι έρχεται… και περισσότερος κόσμος θα πάει και θα έρθει.

Γιατί λοιπόν «περαστικοί» να ενδιαφέρονται για την ιστορία της τηλεόρασης που σαπίζει στα υπόγεια, όταν οι σημαντικές συμφωνίες… περνάνε στα… ανώγεια;