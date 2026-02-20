ΝΤΙΝ Αυτό που γίνεται τη φετινή σεζόν με τις «αλλαγές» προγράμματος αποτυπώνει τον σκληρό ανταγωνισμό και πολλές φορές θυμίζει τη φράση «κυνηγά ο σκύλος την ουρά του». Αν περάσει μία ημέρα… για να μην πω «λίγες ώρες»… και κάποιο από τα κανάλια δεν στείλει «αλλαγή», ανησυχώ πως κάτι έχει πάθει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μου. Το ανακάτεμα στην τράπουλα συνεχίζεται… και μάλιστα με χέρια που τρέμουν από την αγωνία… ελπίζοντας δε ότι θα βρουν κάποια στιγμή τον… πολυπόθητο «μπαλαντέρ»…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Από την άλλη, υπάρχουν κάποιες εκπομπές που έχουν αποδείξει πως όχι μόνο δεν κρύβουν μπαλαντέρ, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση… μπλέντερ, όπου η επικαιρότητα μπαίνει ολόκληρή και βγαίνει αγνώριστη! Βλέποντας λοιπόν στις ατζέντες τους ότι πλησιάζει το Πάσχα ανησυχούν ότι το προϊόν τους θα ακολουθήσει το έθιμο της… σούβλας. Και ενώ οι οβελίες δεν φέρουν καμία ευθύνη… στην περίπτωση τηλε-σουβλισμάτων, οι εμπλεκόμενοι δεν είναι άμοιροι ευθυνών…! Η αλήθεια είναι σκληρή και πονά…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πολύ κοντά στη… σούβλα και έτοιμη να αποχαιρετήσει τον φιλάρεσκο κόσμο της τηλεόρασης… όπου πολλές φορές η πούδρα είναι πιο σημαντική από την είδηση… βρίσκεται η εκπομπή «Real View» του ΟΡΕΝ. Αν και υπήρξε σκέψη η εκπομπή του ΟΡΕΝ να ολοκληρώσει την πορεία της στο τέλος αυτού του μήνα, του Φεβρουαρίου, τελικά της δόθηκε παράταση έως το Πάσχα. Όχι ότι ελπίζουν πως θα αλλάξει κάτι και η εκπομπή θα αποκτήσει νόημα τηλεοπτικής ύπαρξης, αλλά στο κανάλι της Παιανίας φαίνεται πως θέλουν να εξαντλήσουν όλα τα όρια… ακόμα και την υπομονή των ελάχιστων τηλεθεατών της. Με τα έως τώρα δεδομένα… γιατί για τίποτα δεν μπορείς να πεις με σιγουριά… το «Real View» θα ρίξει τίτλους τέλους πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Όταν κάποιοι φεύγουν… άλλοι έρχονται, με ελπίδες να μην «σταυρωθούν» στους πίνακες τηλεθέασης. Ο λόγος για τον Νίκο Μουτσινά που –μετά από ανακοίνωση της πρωινής εκπομπής «Breakfast@Star»– οριστικοποιήθηκε ότι αναλαμβάνει το «τιμόνι» του νέου τηλεπαιχνιδιού «Lingo», που θα βγει στον αέρα του STAR. Τελικά, λοιπόν, βγήκε «λευκός καπνός» από τις συναντήσεις του σταθμού της Κηφισιάς και του παρουσιαστή, καταλήγοντας, όπως φαίνεται, στην οικονομική συμφωνία που ήταν το μεγαλύτερο «αγκάθι» στις επαφές τους. Έτσι, κάθε απόγευμα σαββατοκύριακου, την ίδια ώρα που προβάλλεται τις καθημερινές ο «Τροχός της τύχης», ο Νίκος Μουτσινάς θα κάνει παιχνίδι, αλλά χωρίς –ελπίζουμε– να βασίζεται (μόνο!) στην… τύχη! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Γιατί όσοι θεωρούν ότι η παρουσίαση τηλεπαιχνιδιού είναι «εύκολη δουλίτσα», να τους θυμίσουμε ότι πολλά τηλεπαιχνίδια -με ικανούς μάλιστα παρουσιαστές- κόπηκαν ξαφνικά αποδεικνύοντας ότι «δεν είναι όλοι για όλα». Οπότε και ο Μουτσινάς πρέπει να δουλέψει σκληρά και μεθοδικά –όσα δηλαδή δεν διακρίναμε στην προηγούμενη τηλεοπτική του απόπειρα, το «ΝιΜου βραδιάτικα»– ιδρώνοντας τη φανέλα! Γιατί αν οι λέξεις στο Lingo «πονοκεφαλιάζουν», τότε οι αριθμοί της Nielsen… δαγκώνουν άσχημα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μεγάλες αλλαγές, σε σχέση με όσα είδαμε στην πρεμιέρα, υπόσχονται πως θα παρακολουθήσουμε αύριο, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, στη… σεκοντιέρα του «Just The 2 Of Us». Σύμφωνα με «πηγές» από το show, τα τεχνικά προβλήματα και τα λάθη έχουν επιδιορθωθεί, ενώ τονίζουν πως «θα υπάρχει εντυπωσιακή χρήση AI, για να απολαύσουν οι τηλεθεατές ένα πλούσιο θέαμα». Ο Νίκος Κοκλώνης θα καλωσορίσει όλα τα μέλη της κριτικής επιτροπής –τη Βίκυ Σταυροπούλου, τον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή– αλλά και την Ελένη Δήμου ως guest κριτή, ενώ ο Σταμάτης Γονίδης σκοπεύει να… ανάψει ακόμα περισσότερο το γλέντι στο «πάρτι», όπως το χαρακτηρίζουν οι συντελεστές του. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Λόγω μάλιστα αυτής της χαρούμενης και γλεντζέδικης διάθεσης του πάρτι που έχει το J2Us, λήφθηκε η απόφαση να μην βγει live την επόμενη βδομάδα, που συμπληρώνονται τρία χρόνια από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα… διορθώνω: από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό έγκλημα στα Τέμπη. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σωστή απόφαση, αποτυπώνοντας πράξη σεβασμού στη μνήμη των 57 θυμάτων και στον πόνο των οικογενειών τους, που περιμένουν ακόμα απαντήσεις και δικαίωση. ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ