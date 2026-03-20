ΝΤΙΝ Σήμερα, 20 Μαρτίου 2026, επίσημα είναι η πρώτη ημέρα της άνοιξης για το βόρειο ημισφαίριο, όπως στο τηλεοπτικό τοπίο εξακολουθεί να επικρατεί… βαρυχειμωνιά, με πολικές θερμοκρασίες στους πίνακες τηλεθέασης. Και σε επιτελεία καναλιών επικρατεί ανησυχία, με κάποιους να ελπίζουν πως με τις αλλαγές… των αλλαγών… ώ, πάρτε κι άλλη αλλαγή… που κάνουν, θα μπορέσουν να τραγουδήσουν το «θα ‘ναι σαν να μπαίνει η άνοιξη»! Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και ουδέν λάθος αναγνωρίζεται για την απομάκρυνση των τηλεθεατών. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αρκετά λανθασμένες και επικίνδυνες απόψεις ακούγονται στη δημόσια «σφαίρα» της τηλεόρασης. Απόψεις που δεν έχουν να κάνουν με «θέματα αισθητικής», όπως βαφτίζονται πολλές φορές, αλλά με τις ζωές ανθρώπων που πολλές φορές βρίσκουν έντονους «τρόπους» για να αντιδράσουν στην κακοποίηση που βιώνουν. Έτσι, η «αισθητική» γίνεται βολική ταμπέλα για να χωρέσουν όλα όσα κάποιοι δεν μπορούν… ή δεν θέλουν… να καταλάβουν. Μία από αυτές τις απόψεις είναι πως οι παρελάσεις του «Gay Pride» είναι «μια γιορτή ταχύτητας με τακούνια και ψηλοτάκουνα, για να δούμε ποιος θα κρατήσει την ισορροπία του πάνω στα ψηλοτάκουνα» και «γιορτή χαμηλής αισθητικής». ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Στη σύγχρονη κοινωνία, συμφωνούμε ή διαφωνούμε με την «αισθητική» του, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη ότι το Pride είναι μια γιορτή ελευθερίας, όπου η «υπερβολή» είναι πολιτική πράξη ορατότητας απέναντι στην καταπίεση και την κακοποίηση που ακόμα και σήμερα υφίστανται αρκετοί που έχουν «βγει από τη ντουλάπα». Ιστορικά, οι μεγάλες κοινωνικές αλλαγές σπάνια ήρθαν με «διακριτικότητα», αλλά πάντα χρειάστηκε μια δόση ρήξης με την «αισθητική» και τους κανόνες της εποχής για να μετακινηθεί η βελόνα της αποδοχής. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αν ανατρέξουμε στην ιστορία, ενδεχομένως θα διαπιστώσουμε ότι τυπικές πορείες, σαν μια απεργία ή μια πορεία σωματείου, δεν θα είχαν την ίδια επίδραση στην κοινωνία ή θα περνούσαν απαρατήρητες. Όπως οι Σουφραζέτες, στις αρχές του 20ού αιώνα -που διεκδίκησαν την καθιέρωση της γυναικείας ψήφου, της γυναικείας χειραφέτησης και την ισότητα των πολιτικών δικαιωμάτων- δεν έκαναν απλώς συγκεντρώσεις, αλλά αλυσοδένονταν σε κάγκελα, διέκοπταν ομιλίες και οδηγούνταν στη φυλακή, με τότε απόψεις να τις χαρακτηρίζουν «υστερικές» και «εκτός ορίων». Καλό είναι λοιπόν να μην… ενοχλούμαστε με «θέματα» που έχουν να κάνουν με τα «θέλω», τις ανάγκες και τις ζωές άλλων ανθρώπων… ακόμα και αν οι αμφιέσεις τους είναι αντίθετες με τις δικές μας «αισθητικές προτιμήσεις»! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αλλάζουμε κλίμα και πάμε με ψυχαγωγική διάθεση από τις αμφιέσεις… στις μεταμφιέσεις που ετοιμάζει ο ΑΝΤ1 με την επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar», για την παρουσίαση του οποίου παραμένει -ευτυχώς!- ξεκλείδωτη ακόμα η συμφωνία με τον Σάκη Ρουβά. Αντίθετα, εκτός από τους διαγωνιζόμενους που έχω αναφέρει ότι έχουν «κλειδώσει» οριστικό είναι ότι στην κριτική επιτροπή θα είναι ο Ρένος Χαραλαμπίδης και ο Τάκης Ζαχαράτος. Τον οποίο -θα πω τη γνώμη μου και μην πέσετε να με φάτε λόγω… αισθητικής!- θα έβλεπα στο ρόλο της παρουσίασης, ενσαρκώνοντας με το αναμφισβήτητο ταλέντο του κάποιο διαφορετικό κάθε φορά πρόσωπο, όπως αυτά που μιμείται εξαιρετικά. Ε, αφού θα βλέπουμε μεταμορφώσεις… γιατί να μην τις βλέπουμε και στο «τιμόνι» της εκπομπής; Ας λάβουμε (λάβουν) μάλιστα υπόψη ότι ο Ζαχαράτος έχει αποδείξει πως έχει ευφράδεια λόγου! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Λόγω της πολλής -ανταγωνιστικής- κίνησης που παρατηρείται τη φετινή σεζόν τα σαββατόβραδα, το «Survivor» από αυτή τη βδομάδα επιστρέφει στις… εργοστασιακές προγραμματικές του ρυθμίσεις και θα προβάλλεται ξανά από Κυριακή έως Τετάρτη. Οπότε τη μάχη για την τηλεθέαση θα δώσουν ο νεοαφιχθείς (στη ζώνη) Μάρκος Σεφερλής με τις θεατρικές παραστάσεις του, ο «παλαίμαχος» (του τηλεπάρτι) Νίκος Κοκλώνης και η (αληθινά fresh) πρόταση με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Γέλιο, τραγούδι και ευχάριστα συναισθήματα συνθέτουν το τηλεοπτικό παζλ της ψυχαγωγίας για όλα τα γούστα. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας πεταγόμαστε σε ένα από τα υπόλοιπα, τα others, για το σημερινό κουίζ. Γιατί, όπως έχω πληροφορηθεί, σε κάποιο από αυτά οι εργαζόμενοι περιμένουν ακόμα να πληρωθούν τους μισθούς… διορθώνω: τους χαμηλούς μισθούς… του προηγούμενου μήνα, αλλά ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα περάσουν από το ταμείο. Το συγκεκριμένο μάλιστα κανάλι, σύμφωνα με τις ίδιες αξιόπιστες «πηγές», έχει κατεβάσει πολύ, πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ τις τιμές στη διαφημιστική αγορά, δίνοντας… κοψοχρονιά τον χρόνο για τα σποτάκια. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Προς το παρόν δεν θα αναφέρω τίποτα περισσότερο, γιατί κι οι εργαζόμενοι του καναλιού δεν θέλουν να πάνε… κόντρα, αλλά ευελπιστούν ότι θα πληρωθούν για την εργασία τους… και δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν τις δημόσιες αναφορές…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ