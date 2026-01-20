ΝΤΙΝ Ολοκληρώθηκε χθες, Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, η σειρά «Ριφιφί» στην Cosmote TV, αποσπώντας δικαιολογημένα πολύ θετικά σχόλια. Δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι το «Ριφιφί», σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια, έκανε ριφιφί κατευθείαν στο συναίσθημα. Με κινηματογραφική αισθητική, σφιχτό ρυθμό και εκείνη τη χαρακτηριστική… τσαφουλική ένταση που σε πιάνει από το πρώτο λεπτό. Σενάριο στιβαρό (Βασίλης Ρίσβας και Δήμητρα Σακαλή), χαρακτήρες με ουσία και ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ερμηνείες (Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης, Άρης Λεμπεσόπουλος και πολλοί ακόμα), που γράφουν και συγκινούν, αλλά και η παραγωγή, η οποία δεν έκανε… φτήνιες, στο να αποδοθούν σωστά οι απαιτήσεις μίας τόσο δύσκολης και απαιτητικής ιστορίας, συνετέλεσαν σε ένα αποτέλεσμα που σε κρατά καρφωμένο στην οθόνη. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Όσοι δεν είναι συνδρομητές της Cosmote TV θα πρέπει να περιμένουν την επόμενη σεζόν, όταν το «Ριφιφί» θα προβληθεί μέσα από τη συχνότητα του ALPHA, και τότε θα διαπιστώσετε ότι οι «θυρίδες» της σειράς είναι γεμάτες χρυσό: σκηνές που λάμπουν, ατάκες που μένουν και ερμηνείες που δεν… σηκώνουν συναγερμό αλλά χειροκρότημα. Κι όταν η τηλεόραση ανοίγει τέτοιες θυρίδες, το περιεχόμενο ανταμείβει τους τηλεθεατές. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Καμία σχέση περί… ανταμοιβής η παρακάτω αναφορά, αλλά δεν μπορεί να περάσει ασχολίαστο το γεγονός πως «αν δεν σε θέλουν οι δικοί σου… τι να πει κι ο κόσμος;». Χθες, λοιπόν, διαπίστωσα ότι στη θέση της εκπομπής «Real View» του ΟΡΕΝ προβλήθηκε ξένη ταινία, γεγονός που θα μπορούσε να «διαβαστεί» και ως κόψιμό της, λόγω των χαμηλών τηλεθεάσεων. Τελικά, ο λόγος ήταν ότι το κανάλι είχε προγραμματίσει στις 22:30 να προβάλει «Μεγάλη έρευνα του ΟΡΕΝ για τη νύχτα στα Ίμια που σημάδεψε την Ιστορία.». Οπότε είναι λογικό να θεωρήσουμε ότι η εκπομπή δεν μεταδόθηκε για να μην είναι… lead in στην ερευνητική εκπομπή. Βέβαια, τα ποσοστά τηλεθέασης που έκανε η ξένη ταινία ήταν σχεδόν διπλάσια από αυτά που σημειώνει η «Real View», οπότε η αντικατάστασή της δεν εκτιμάται ως… λανθασμένη απόφαση. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αποφασισμένοι να το κρατήσουν δυνατά στο πρόγραμμά τους, αλλά και αισιόδοξοι, παραμένουν στον ΣΚΑΪ για την πορεία του «Survivor». Η αλήθεια είναι ότι με την εμφάνιση του «Master Chef» το ριάλιτι επιβίωσης έχασε μέρος του κοινού του, αλλά και τα δύο ριάλιτι εξακολουθούν να αποσπούν υψηλά… για τα σύγχρονα τηλεοπτικά δεδομένα… ποσοστά τηλεθέασης, αποτυπώνοντας την επιθυμία μερίδας του κοινού και για αυτού του είδους την τυπολογία. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αξίζει να αναφέρουμε ότι το επόμενο διάστημα της τρέχουσας σεζόν θα αυξηθεί το εντερτέινμεντ στο πράιμ τάιμ, με το ΟΡΕΝ να κατεβάζει το «Just The 2 Of Us» και τον ΑΝΤ1 να επαναφέρει το «Your Face Sound Familiar». Και η πορεία τους στους πίνακες τηλεθέασης θα δρομολογήσει αποφάσεις και άλλων σταθμών… για νέξτ σίζον. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για αυτή τη σεζόν όμως, το σημερινό κουίζ που αφορά τηλεοπτική συνεργασία με πρόσωπο… που κανείς δεν περιμένει να το δει στον αέρα… και μάλιστα σε αυτό το ρόλο!

Βέβαια, όλα ακόμα είναι στο… μιλητό, αλλά κι οι δύο πλευρές είναι θετικές να επέλθει συμφωνία! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Δικαιολογημένα μπορούμε να σκεφτούμε πως τελικά το χρήμα πολλοί (λέγεται ότι) εμίσησαν, αλλά την τηλεόραση… και την προβολή της… ελάχιστοι! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ