ΝΤΙΝ Ο Ιούλιος μας αποχαιρετά αφήνοντας πίσω του μια μισοτελειωμένη τηλεοπτική μοιρασιά, σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές που αυτή την περίοδο το μεγαλύτερο μέρος της νέας σεζόν είχε ρυθμιστεί και κανονιστεί. Έτσι, μπαίνουμε στον παραδοσιακά καυτό Αύγουστο, ο οποίος σηματοδοτεί όμως και το τέλος του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα η αγορά να αγνοεί επιδεικτικά τις θερινές άδειες. Το τηλεοπτικό τοπίο παραμένει γεμάτο από γκρίζες ζώνες και ανοιχτές εκκρεμότητες, με τα επιτελεία των σταθμών να τρέχουν πλέον ασθμαίνοντας και με δραματική καθυστέρηση να κλείσουν αρκετές και σημαντικές τρύπες των προγραμμάτων τους. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μεταγραφές της τελευταίας στιγμής και εσωτερικές μετακινήσεις προσώπων, που έπρεπε να έχουν τελειώσει από την άνοιξη, επιστρατεύονται άρον άρον για να γεμίσουν τα κενά ακόμα και σε ζώνες-κλειδιά. Σε αυτό το ιδιότυπο αυγουστιάτικο θρίλερ, όπου οι τελευταίες πινελιές των προγραμμάτων μπαίνουν στο παρά πέντε, κανείς δεν μπορεί να πάει ήσυχος για διακοπές, αφού είναι σαφές ότι σε πολλές περιπτώσεις ο σχεδιασμός της νέας σεζόν κλείνει με μπαλώματα… και πολύ άγχος…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ωστόσο, οι «μονομάχοι» που έχουν πάρει το χρίσμα ετοιμάζονται να πάρουν θέσεις σε παλιά ή νέα… κάστρα. Επίσημα λοιπόν από τον ΑΝΤ1 ανακοινώθηκε ότι ο Βασίλης Χιώτης με τον Άκη Παυλόπουλο θα είναι οι νέοι παρουσιαστές της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ τη θέση του Παυλόπουλου απέναντι στον ΣΚΑΪ θα πάρει ο Γιάννης Πιτταράς για να καλημερίζει τους τηλεθεατές μαζί με τον Δημήτρη Οικονόμου. Γιατί το ανακάτεμα της τράπουλας… ξεκινά από τα πρωινά…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κλείστηκαν τα πρόσωπα για το «Πρωινό» με τον ΑΝΤ1 να ολοκληρώνει το παζλ για τους συνεργάτες του Γιώργου Λιάγκα. Εκτός λοιπόν από τον Τάσο Τεργιάκη και τη Φωτεινή Πετρογιάννη, στο πλευρό του παρουσιαστή θα επιστρέψει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ενώ το πάνελ θα συμπληρώσει η Νόρα Καούρη που πλέον θα βρίσκεται απέναντι από το καθημερινό «Χαμογέλα και Πάλι» της Σίσσυς Χρηστίδου στο MEGA. Το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι οριστικές υπογραφές…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Οριστικά και με επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΡΤ, η Έλλη Κασόλη και η Βελίκα Καραβάλτσιου εντάσσονται στο δυναμικό του ΕΡΤnews. Όπως έχω πληροφορηθεί, η μεν Κασόλη, μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, προγραμματίζεται να αναλάβει τη μεσημεριανή ζώνη από τις 13:00 έως τις 15:00, ενώ η Καραβάλτσιου, κλείνοντας τον κύκλο της στο MEGA, θα καλησπερίζει πλέον καθημερινά τους τηλεθεατές του ΕΡΤnews στις 16:00! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Και ενώ στην Αγία Παρασκευή οι επίσημες ανακοινώσεις πέφτουν βροχή, στον ΑΝΤ1 κινούνται ακόμη στο παρασκήνιο… με τα δοκιμαστικά να έχουν πάρει φωτιά! Διορθώνω: οι «πιλότοι», όπως αρέσκονται να χαρακτηρίζουν στον ΑΝΤ1 αυτά τα ειδικά γυρίσματα, στα οποία «παντρεύουν» γνωστά πρόσωπα για να τσεκάρουν την τηλεοπτική τους χημεία… και να έχουν τα στελέχη έτοιμες λύσεις για «τυχόν έκτακτες ανάγκες». Με αυτή τη λογική, το κόκκινο λαμπάκι της κάμερας άναψε πριν από λίγες ημέρες, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Γιώργο Τσαλίκη και τη Μαριάντα Πιερίδη να συνυπάρχουν στο ίδιο πλατό. Ο προγραμματισμός για αυτούς τους «πιλότους» είναι μακρύς, αλλά το επόμενο ραντεβού ανανεώνεται για το τέλος του Αυγούστου…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με αρκετή ομολογουμένως καθυστέρηση, αλλά στις αρχές Αυγούστου αναμένεται να ληφθεί η οριστική απόφαση για κάτι… που μπορεί να αλλάξει πολλά στον τηλεοπτικό χάρτη της νέας σεζόν.

ΝΤΙΝ Δεν θα πω περισσότερα… αλλά σύντομα θα υπάρξει η απάντηση στο σημερινό κουίζ…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ