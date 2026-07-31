Ελλάδα

Απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο έως τις 19:00 – Οι πλοίαρχοι αποφασίζουν για τον Πειραιά

Θυελλώδεις άνεμοι κάνουν δύσκολη την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία
Λιμάνι, απαγορευτικό απόπλου
Φωτογραφία ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Εξαιρετικά δύσκολες οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, κυρίως από τα λιμάνια του Λαυρίου και της Ραφήνας, όπου αποφασίστηκε ότι το απαγορευτικό απόπλου θα παραταθεί έως τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκευής (31.07.2026) και τότε η κατάσταση με τους θυελλώδεις ανέμους θα επανεκτιμηθεί.

Οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Αιγαίο φθάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ κατά τόπους αγγίζουν τα 9 μποφόρ. Αυτό κάνει εξαιρετικά δύσκολο το να φύγουν τα πλοία απλό το Λαύριο και τη Ραφήνα.

Από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων και κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες λιμενικές Αρχές. Αντίθετα, τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιούνται κανονικά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

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