Πρωτομηνιά και οι δρομείς στην τηλεοπτική κούρσα γνωρίζουν ότι βρισκόμαστε στο μέσο της φετινής σεζόν, οπότε πρέπει να καταφέρουν να ανεβάσουν ταχύτητες στο κοντέρ της τηλεθέασης, ώστε να μπορέσουν πριν το καλοκαίρι να πουν «ραντεβού τον Σεπτέμβρη». Γιατί η αλήθεια είναι πως κάποιοι… μπορεί να δυσκολευτούν στις διαπραγματεύσεις που έρχονται… κάπου κοντά στο Πάσχα.

Αλήθεια επίσης είναι, ότι τη φετινή σεζόν όλο και πληθαίνουν… για να το πω κομψά… περίεργες, κάποιες φορές… ανησυχητικές, απόψεις στην τηλεόραση. Σίγουρα είναι δικαίωμα του καθενός να εκφράζει κόσμια την άποψή του, αλλά είναι να απορείς όταν ακούς κάποιους να «συμβουλεύουν» άλλους πως είναι καλύτερα να «τσιλιμπουρδίζουν» από το να ζήσουν τον έρωτά τους. Το λυπηρό δεν είναι μόνο ότι αυτές οι «απόψεις» ακούγονται στον τηλεοπτικό αέρα από «προοδευτικούς», αλλά και όταν συνεργάτες τους, δίπλα τους, το αντιμετωπίζουν ως χιούμορ για να μην «δυναμιτίσουν» περισσότερο το κλίμα.

Τελικά, ίσως σε αρκετές τηλεοπτικά περιπτώσεις ταιριάζει το «ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε κι ο γάιδαρος», αλλά δεν μου φταίνε τα συμπαθή και υπομονετικά τετράποδα να τα συγκρίνω με κάποιους που σε κάνουν να χάνεις την υπομονή σου με τις «απόψεις» τους…!

Κερδισμένος ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με την παρουσίαση της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», αφού όπως μαθαίνω έχει κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης της διοίκησης του ΣΚΑΪ και για την επόμενη σεζόν. Μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αλλά ήδη στο κανάλι του Φαλήρου έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για να δώσουν το «πράσινο φως» στην εκπομπή με τον ηθοποιό στο «τιμόνι» της. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο ΣΚΑΪ θέλει να συνεχίσει να έχει τον Γιάννη Τσιμιτσέλη στο δυναμικό του…!

Αναφερόμενος όμως στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», μαθαίνω ότι η ιδέα του συγκεκριμένου κόνσεπτ έχει πέσει και στο τραπέζι της δημόσιας τηλεόρασης, που όπως είναι λογικό διαθέτει δυνατό, πλούσιο και οργανωμένο μηχανισμό στην περιφέρεια. Τη μελέτη εξετάζει εταιρεία παραγωγής, αλλά εννοείται πως αν εγκριθεί θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές υποδομές και τα μέσα της ΕΡΤ στην περιφέρεια, ενώ για την παρουσίαση επιθυμούν πιο δημοσιογραφική ματιά από την αντίστοιχη φετινή του ΣΚΑΪ.

Τη φετινή σεζόν θα βγει στον αέρα από το STAR «Το Club του 1%» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη. Ήδη έχουν ξεκινήσει πρόβες και σύντομα οι κάμερες θα πιάσουν δουλειά, με σκοπό το πρωτότυπο τηλεπαιχνίδι να ενταχθεί τον επόμενο μήνα στην πράιμ τάιμ ζώνη του σταθμού. Ότι ο Πολυχρονίδης θα έχει δύο τηλεπαιχνίδια είναι μία πολύ ωραία απάντηση στο ερώτημα αν η τηλεόραση δίνει ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα. Γιατί ο συγκεκριμένος, με τον «Τροχό της Τύχης», δεν βασίστηκε… στην τύχη, αλλά απέδειξε τις ικανότητές του ως παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιού! Κι άσε άλλους… να παραπονιούνται!

Περί… απονιάς το σημερινό κουίζ που επιδεικνύει πολύ γνωστό και οικονομικά ευκατάστατο πρόσωπο. Ενώ έχει χάσει δικαστική διαμάχη με άλλο πρόσωπο που δεν έχει οικονομική ευρωστία, συνεχίζει να ακολουθεί τη δικαστική οδό για άλλα θέματα, προκειμένου να το ταλαιπωρεί οικονομικά.

Σύντομα όμως, η δικαιωμένη πλευρά… θα σπάσει τη σιωπή της και όχι μόνο με λόγια, αλλά έχοντας στα χέρια… και στα πλάνα… τις αποφάσεις των δικαστηρίων…!