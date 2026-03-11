ΝΤΙΝ Σήμερα έσβησε ο προβολέας για έναν από τους σημαντικότερους, πιο ταλαντούχους και λαμπερούς καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής. Ο Γιώργος Μαρίνος, ο άνθρωπος που δίδαξε τι σημαίνει πραγματικό σόου, τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει τη συνειδητή αποχή από τα φώτα της δημοσιότητας. Με την είδηση του θανάτου του κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ελληνική ψυχαγωγία, επιβεβαιώνοντας πως η επιλογή του να αποτραβηχτεί ήταν ο τρόπος να προστατεύσει την εμβληματική του πορεία μέχρι το τέλος. ΝΤΑΝ

Εμβληματικής πορείας τόσο στον χώρο της ψυχαγωγίας όσο και στις προσωπικές επιλογές, καθώς ο Γιώργος Μαρίνος μιλούσε πάντα με θάρρος, ακόμα και σε μία εποχή επικίνδυνα συντηρητική, τότε που ο κάθε «Αχιλλέας από το Κάιρο» αναγκαζόταν να ζει «σε υπόγεια σκοτεινά». Το φως του όμως κι η κληρονομιά του θα είναι πάντα εδώ, να υπενθυμίζει πως η τέχνη δεν έχει όρια και συντηρητικούς κανόνες, αλλά μεγάλα όνειρα για ζωή.

Αλλάζουμε σελίδα και πάμε έως τη μεγάλη οθόνη, στο σινεμά, όπου σύντομα, στις 19 Μαρτίου, κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες η δραματική-αστυνομική ταινία «Τελευταία κλήση». Παρακολουθώντας την σε ειδική προβολή, μπορώ να σας πω πως έχετε πολλούς λόγους να την παρακολουθήσετε, οι οποίοι μεταξύ άλλων είναι: η σκηνοθεσία του Sherif Francis, το σενάριο που υπογράφει με την Κατερίνα Μπέη, αλλά και οι «κεντημένες» ερμηνείες των: Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρίας Ναυπλιώτου, Γιώργου Μπένου, Δημήτρη Λάλου, Ρένιας Λουιζίδου, Νίκου Ψαρρά, Ερρίκου Λίτση, Καλλιόπης Χάσκα, Γιάννη Καράμπαμπα, Βασίλη Ρίσβα, Πολύδωρου Βογιατζή, Θοδωρή Σκυφτούλη, Ράσμης Τσόπελα.

Εκτός των άλλων, μέσα από την ταινία θα συμπεράνετε για μία ακόμα φορά πως δεν είναι όλα… όπως φαίνονται…! Σίγουρα όμως πρόκειται για μία ακόμα παραγωγή της Tanweer Productions (όπως -ενδεικτικά- οι κινηματογραφικές «Ευτυχία», «Υπάρχω», αλλά και η τηλεοπτική «Ριφιφί») που επιβεβαιώνει πως και στο εσωτερικό της χώρας μας μπορούν να γίνονται σπουδαίες και προσεγμένες παραγωγές, τις οποίες βλέπουν έξω… και τις παίρνουν. Θυμηθείτε το αυτό… και σύντομα περισσότερες λεπτομέρειες.

Από τον κόσμο της 7ης τέχνης, πάμε στον χώρο της επιστήμης, αλλά και στο πώς μπορεί αυτή να γίνει φιλική στα παιδιά, και μάλιστα μέσα από την τηλεόραση που… ε, ας είμαστε ειλικρινείς… δεν τους παρέχει πολλά οφέλη και ευκαιρίες μάθησης. Κάθε σαββατοκύριακο λοιπόν, στις 10:30 το πρωί, η ΕΡΤ3 προβάλλει τη σειρά παιδικών εκπομπών «Ανακαλύπτοντας τον Κόσμο», που είναι μία πρόταση της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών (Ε.Ε.Σ.) και δίνει μία διαφορετική και σύγχρονη «ματιά», με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών, αποτελώντας έναν χώρο όπου η επιστήμη συναντά τη χαρά της ανακάλυψης.

Αξίζει να αναφέρω ότι, εκτός από το όφελος για τα παιδιά, η συγκεκριμένη παραγωγή εντάσσεται στη διαχρονική αποστολή της Ε.Ε.Σ. να δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες για νέους σκηνοθέτες. Κι αυτό γιατί κάθε επεισόδιο της σειράς σκηνοθετείται από έναν διαφορετικό δημιουργό, προσφέροντας χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης και επαγγελματικής εξέλιξης μέσα από σύγχρονες τηλεοπτικές παραγωγές.

Από τις τηλεοπτικές παραγωγές που δικαιώνουν τον ρόλο της δημόσιας τηλεόρασης και απευθύνονται όχι μόνο σε παιδιά, αλλά σε όλη την οικογένεια… γιατί στο «Ανακαλύπτοντας τον Κόσμο» δεν ανακαλύπτεις μόνο τη γνώση… αλλά και τους Έλληνες δημιουργούς του αύριο…!