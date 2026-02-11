ΝΤΙΝ Συνεχίζονται οι συσκέψεις στα επιτελεία των τηλεοπτικών σταθμών με θέματα που δεν αφορούν την επόμενη σεζόν, αλλά την τρέχουσα, καθώς αρκετά «φρέσκα προϊόντα» ετοιμάζονται για να βγουν άμεσα στον τηλεοπτικό αέρα, ευελπιστώντας ότι θα κερδίσουν μερίδα της τηλεθέασης… και της διαφημιστικής πίτας βεβαίως, βεβαίως. Περίοδος ανασύνταξης δυνάμεων…! ΝΤΑΝ

Στο πλαίσιο αυτής της «ανασύνταξης» ο ΣΚΑΪ λοιπόν αποφάσισε τη μείωση διάρκειας της εκπομπής «Το 'χουμε» με τον Κώστα Τσουρό για να δώσει περισσότερο χώρο στο καινούργιο του ριάλιτι, το «Beat My Guest». Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει έντονο σχολιασμό σε τηλεοπτικά πάνελ, όπου εκφράζεται η ανησυχία για «τι θα γίνει με τους εργαζόμενους στην εκπομπή;».

Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες μου, αυτές τις ημέρες… σήμερα ή αύριο… η διοίκηση του ΣΚΑΪ θα ενημερώσει τους εργαζόμενους πως μπορούν να παραμείνουν στο δυναμικό της εκπομπής, αλλά «υπηρετώντας» την ενημέρωση, καθώς δεν θα υπάρχει θεματολογία από το χώρο της ψυχαγωγίας και του lifestyle. Τώρα το πόσοι… και ποιοι από τους συνεργάτες της εκπομπής… μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες… θα το δεχτούν… παραμένει άγνωστο.

Άγνωστο, γιατί ξαφνικά φούντωσαν φήμες που θέλουν τη διοίκηση του ΑΝΤ1 να αναβάλει ξανά το «Your Face Sounds Familiar». Όπως πρώτα είχα αναφέρει πριν από μήνες, η διοίκηση του σταθμού έχει λάβει οριστική απόφαση πως το show θα επιστρέψει αυτή τη σεζόν και μάλιστα τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κλειδώσουν τα πρόσωπα που θα λάβουν μέρος. Μετά από αρκετές επαφές τα στελέχη του ΑΝΤ1 έχουν καταλήξει σε μία λίστα με περίπου 20 υποψήφιους από τους οποίους θα κάνουν τις τελικές επιλογές, αλλά αξίζει να αναφέρω ότι κάποιοι από αυτούς συνεργάζονται με άλλα κανάλια, οπότε αν πάρουν το «εισιτήριο» για το show θα δημιουργηθούν… παρασκηνιακές κόντρες!

Το «εισιτήριο» για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision θα διεκδικήσουν απόψε, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, στις 21:00, οι 14 διαγωνιζόμενοι του Α΄ Ημιτελικού. Τόσο όμως, σήμερα, όσο και στον Β' Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, αλλά και στον Μεγάλο Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, η ΕΡΤ υπόσχεται πως οι τηλεθεατές θα περάσουν καλά, απολαμβάνοντας ένα μουσικό show.

Εντάξει, ότι το «Sing for Greece 2026» θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, μας δίνει… ελπίδες για ένα ευχάριστο τηλεοπτικό προϊόν που θα συζητηθεί… για τους σωστούς λόγους— λέμε τώρα! Και για να κάνουμε και λίγη… πλάκα (?!?), σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου η Μπέττυ Μαγγίρα θα είναι… φρεσκολουσμένη, ώστε να μην έχουν κάποιοι την ευκαιρία να ασχοληθούν ξανά… με τρίχες!

Καθόλου χιουμοριστικό δεν είναι το σημερινό κουίζ, καθώς περιέχει και πολιτικό παρασκήνιο. Ο λόγος για σενάριο που χαρακτηρίστηκε από τους υπεύθυνους σταθμού ως… επικίνδυνο και μπήκε κάτω κάτω… αλλά πολύ κάτω κάτω… στο συρτάρι! Το «τζιζ» είναι ότι η ιστορία, την οποία μάλιστα υπογράφει πολύ γνωστό πρόσωπο, διαδραματίζεται σε μία πολύ ταραγμένη και «σκοτεινή» περίοδο της σύγχρονης Ελλάδας!

Επειδή λοιπόν κάποιοι πιστεύουν ότι… κακά θα (τους) πάει αυτό, δόθηκε πολύ…άνωθεν εντολή να κρατήσουν το σενάριο στο σκοτάδι… τουλάχιστον για την επόμενη χρονιά που είναι προγραμματισμένο να… διεξαχθούν άλλα θέματα…!