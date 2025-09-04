ΝΤΙΝ Άρχισε η νέα τηλεοπτική χρονιά και όπως κάθε Σεπτέμβρη η τηλεόραση μοιάζει με γυμναστήριο μετά τις γιορτές: όλοι μπαίνουν με όρεξη και όλοι υπόσχονται πως στόχος τους είναι να γίνουν καλύτεροι, σηκώνοντας όσα βάρη απαιτούνται! Στην τσάντα κάποιων όμως βρίσκεις ότι κουβαλούν κι… απωθημένα, ιδιαίτερα όταν ορισμένοι από αυτούς βρίσκονται σε… δεύτερο ρόλο, όντας σίγουροι πως αξίζουν να είναι «κεντρικοί» και έχουν… αδικηθεί! Γιατί η ανταγωνιστικότητα… και η τοξικότητα… πολλές φορές ξεκινούν και από μέσα… με το τι κουβαλούν ορισμένοι «μέσα» τους. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ότι ο Δημήτρης Πανόπουλος κρατά μέσα του πίκρα για τη συνεργασία του με τη Ναταλία Γερμανού είναι διαπιστωμένο… και πιστεύω ότι δεν κάνω λάθος. Γιατί μόνο τυχαίο δεν είναι ότι ο δημοσιογράφος, ακόμα και στο τρέιλερ της νέας εκπομπής του «Weekend Live» στον ΣΚΑΪ με τη Μάρτζυ Λαζάρου, τονίζει πως «γίνεται και καλύτερα», δημιουργώντας την εντύπωση πως πετά… καρφί για το «Καλύτερα δε γίνεται» της Γερμανού στον ALPHA. Μακάρι να εκτιμώ λάθος, γιατί τέτοια… απωθημένα αδικούν πρωτίστως τον ίδιο τον δημοσιογράφο που σίγουρα… μπορεί καλύτερα από το να παραμένει «κολλημένος» σε ό,τι έχει γίνει στο παρελθόν! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αν πάντως τα απωθημένα έκαναν τηλε-πρεμιέρα από τα τρέιλερ, τότε σκεφτείτε τι έχει να γίνει στον αέρα των εκπομπών. Ε, δεν είναι πρόβλεψη ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα συνεχίσει, με κάθε ευκαιρία, να διεκδικεί το μπραντνέιμ… τηλε-ευρεσιτεχνίας των infotainment εκπομπών! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κάτι περίεργο συμβαίνει στο ΟΡΕΝ με τη νέα καθημερινή μεσημεριανή εκπομπή που έστηναν με τον Θανάση Πάτρα. Ενώ όλοι ήταν στο στάδιο της προετοιμασίας, με εντολή άνωθεν «πάγωσε» κάθε κίνηση, ενισχύοντας το σενάριο που θέλει την ιδιοκτησία του σταθμού να βρίσκεται σε περίοδο συζητήσεων και επαφών με τον Νίκο Κοκλώνη, προκειμένου να αναλάβει το ψυχαγωγικό πρόγραμμα και το μάνατζμεντ του σταθμού. Πάντως, το ότι ο συγκεκριμένος σταθμός συνηθίζει να κάνει καθυστερημένα τις όποιες συζητήσεις, με αποτέλεσμα να προσπαθεί να κερδίσει τους άλλους μετά από μήνες… δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις ως «κατάρα»… αλλά ως «καμία σχέση με την τηλεοπτική πραγματικότητα»! Και, για να χρησιμοποιήσω και… ποδοσφαιρικούς όρους, είναι σαν να έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα κι εσύ τότε να αποφασίζεις να κατεβάσεις τους παίκτες σου για προπόνηση… οπότε δύσκολο να φέρεις στις κερκίδες σου κόσμο από αυτούς που έχουν ήδη ξεκινήσει να βλέπουν αλλού μπάλα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μπαλίτσα προσπαθεί να παίξει στον Άγιο Δομίνικο ο Γιώργος Καράβας, και του το δίνουμε για την προσπάθεια, ακόμα και τις φορές που προσπαθεί να κάνει χιούμορ… και δεν του βγαίνει. Εντάξει… «όπου Γιώργος και μάλαμα», αλλά… Λιανός γεννιέσαι, δεν γίνεσαι… και ίσως λανθασμένα, αλλά αυτή την εντύπωση μου δίνει: ότι προσπαθεί… ή έτσι του λένε από την παραγωγή…! Οι ατάκες του Λιανού στις περιγραφές αγώνων έχουν μείνει στην ιστορία των «αθλητικών ριάλιτι» και δύσκολο να ξεπεραστούν. Από την άλλη, φιλότιμη η προσπάθεια του Καράβα… αλλά ας το δουλέψει περισσότερο… και με άλλο τρόπο. Έτσι κι αλλιώς… λίγοι βλέπουν το Exathlon, οπότε του δίνεται η ευκαιρία να… πειραματιστεί. Το να φορά πάντως γυαλιά ο κεντρικός παρουσιαστής ενός βραδινού, μάλιστα, ριάλιτι δεν είναι «πείραμα» αλλά κακή τηλεοπτική εικόνα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με τηλεοπτική επιστροφή το σημερινό κουίζ και για ένα πρόσωπο που βρίσκεται σε προχωρημένες μάλιστα συζητήσεις. Δεν θα αποκαλύψω περισσότερα, γιατί είμαι ανάμεσα σε αυτούς που ελπίζουν οι επαφές να έχουν θετική εξέλιξη και να το απολαύσουμε ξανά ον έαρ! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το φορμά για το οποίο μάλιστα συζητά είναι… πολύ κόντρα με αυτό που στην ουσία μπορεί να προσφέρει… όταν γίνεται σωστά…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ