Επίσημα, μέσω του τρέιλερ, ανακοινώθηκε από τον ΑΝΤ1 ότι το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 η Κατερίνα Καραβάτου ξεκινά την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, μετά από τόσες… αλλαγές –για να το θέσω «κομψά» και όχι ως «κοψίματα»– τη φετινή σεζόν στο κανάλι του Αμαρουσίου, δεν είναι υπερβολή αν παρατηρήσουμε ότι το «ημερολόγιο» στο τρέιλερ δεν… προχωρά πολύ μπροστά. Κάθε άλλο παρά τυχαίο δεν φαίνεται να είναι που έστω και… σημειολογικά η διοίκηση του σταθμού κρατά επιφυλακτική στάση απέναντι σε μία ακόμα ενδεχόμενη… αλλαγή.

Όσον αφορά την… εξακολουθώ κομψά… αλλαγή με την Άννα Λιβαθυνού, θα αναφέρω μόνο κάτι που γνωρίζω πολύ καλά από τα μέσα καλοκαιριού. Ενώ ήταν σχεδόν κλεισμένο άλλο πρόσωπο για να είναι ντουέτο με τον Παναγιώτη Στάθη, τελικά, λίγο πριν την τελική συμφωνία μαζί του, το στέλεχος του ΑΝΤ1… εξαφανίστηκε, με το παρασκήνιο να αναφέρει «περίεργη παρέμβαση» που μόνο τυχαία δεν ήταν… και τη διοίκηση να αποφασίζει τελικά τη συνεργασία με τη Λιβαθυνού. Σίγουρα τώρα το πρόσωπο του σταθμού που έκανε την «παρέμβαση» θα το έχει μετανιώσει, βλέποντας μάλιστα ότι ο «παραλίγο συνεργάτης» σημειώνει επιτυχία σε άλλη τηλεοπτική στέγη.

Αυτά… προς το παρόν… από το παρασκήνιο, αλλά οφείλω να πω ότι, παρά τα όσα λένε κάποιοι, επικροτώ τη στάση της Λιβαθυνού, που είπε «άντε γεια» και δεν περίμενε «επαγγελματικά» να ολοκληρωθεί η βδομάδα. Η δημοσιογράφος έκανε αυτό που δεν κάνουν όλοι, επιλέγοντας την επαγγελματική της αξιοπρέπεια, αφού όπως πολλοί ακόμα, είδαν «γη και ύδωρ» στα πόδια τους προκειμένου να πάνε κάπου, αλλά τελικά διαπίστωσαν ότι κάποιοι τους έσκαβαν… λακκούβες! Το ερώτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 και αν αποδειχτεί ότι η κακή πορεία της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης οφειλόταν στο ότι δεν «έδεσε» το κεντρικό ζευγάρι. Πάντως, όποιες προσθήκες αναμένεται να γίνουν, θα πραγματοποιηθούν από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και εφόσον… κάποιοι που βρίσκονται αλλού αποδεχτούν τα… περί γης και ύδωρ!

Μπήκε το νερό στο αυλάκι και σήμερα πιάνουν για πρώτη φορά δουλειά οι κάμερες για τη νέα εκπομπή «Moments», που θα παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1. Κεντρικός καλεσμένος είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και, αν το γύρισμα της εκπομπής είναι αντίστοιχο με αυτό του «πιλότου», τότε περιμένουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Πάντως, η Ζέτα πηγαίνει πολύ καλά προετοιμασμένη για την εκπομπή και δεν εννοώ μόνο για το περιεχόμενό της, καθώς το «γη και ύδωρ» διαψεύστηκε τη φετινή σεζόν με τις αλλαγές που έγιναν στον προγραμματισμό του «Ρουκ Ζουκ», με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλο μέρος του κοινού του.

Όπως μεγάλο μέρος του κοινού του, λόγω των ίδιων αλλαγών στον προγραμματισμό, έχασε και το «5 Χ 5», με το τηλεπαιχνίδι να ολοκληρώνει οριστικά μέσα στον επόμενο μήνα την παρουσία του στον αέρα του ΑΝΤ1. Το τι θα κάνει ο Θάνος Κιούσης παραμένει ακόμα… θολό, ενώ στο τραπέζι του ΑΝΤ1 υπάρχει η πρόταση συνεργασίας με τον παρουσιαστή για το «Your Face Sounds Familiar»! Έλα όμως που υπάρχει πρόταση και σε… τραπέζι άλλου καναλιού για τον παρουσιαστή!

Για παρουσιαστή είναι το σημερινό κουίζ, που μέσα στον επόμενο μήνα ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσουν συζητήσεις για την επόμενη σεζόν με το κανάλι που συνεργάζεται φέτος. Στέλεχος της διοίκησης, όμως, τον ενημέρωσε… φιλικά… πως οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν μετά το Πάσχα.

Είναι σαφές πως θέλουν να του μειώσουν… γη και ύδωρ!