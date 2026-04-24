Στη φάση «δεν βιάζεται» είναι και πάλι ο Αλέξης Τσίπρας για να κάνει το μεγάλο βήμα της δημιουργίας του νέου κόμματος. Προφανώς κατάλαβε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να πάει σε πρόωρες κάλπες τον Ιούνιο όπως υποστήριζαν πολλοί και διαψεύστηκαν, οπότε και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός δεν έχει λόγο να σπεύσει τώρα. «Μετά από όσα είπε η κ. Κοβέσι ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να παραιτηθεί και να πάμε σε εκλογές» δήλωσε στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών, αναφερόμενος στις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως για απάτη, διαφθορά κλπ. «Αν συνέβαινε αυτό, σε μια εβδομάδα θα ανακοίνωνα το κόμμα» τόνισε. «Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει. Εκτός αν με διαψεύσει ο κ. Μητσοτάκης».

Χωρίς τις έδρες

Μίλησα με στενούς συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού και κατάλαβα ότι πριν τα μπάνια του λαού, το πιο πιθανό είναι θα ανακοινώσει μόνο την Διακήρυξη του κόμματος. Αν έχει το όνομα μαζί και αυτό. Αν όχι από τον Σεπτέμβριο τα νεώτερα. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές θα πάρει μαζί του και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και κάποιους ανεξάρτητους που θέλουν να τον ακολουθήσουν στα νέα βήματα και θεωρεί ότι μπορούν να είναι μέρος του «καινούριου» που θέλει να φτιάξει. Ο απαράβατος όρος του θα είναι να εγκαταλείψουν τη έδρα τους, να ρισκάρουν την ασφάλεια τους και να θυσιάσουν «τα 7 χιλιάρικα», όπως έκανε και ο ίδιος όταν αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν εκδώσει το βιβλίο του. Πάντως και τώρα να τους έλεγε να τον ακολουθήσουν δύσκολα θα άφηναν τα βουλευτικά προνόμια τους που αποτελούν πηγή βιοπορισμού για τους περισσοτέρους. Οπότε κρύβει και μια υποκρισία ο όλος χειρισμός, γιατί πάλι όλα γύρω από την καρέκλα γυρνάνε.

Μια άγνωστη δημοσκόπηση

Θα σας αποκαλύψω τα στοιχεία μιας έρευνας που έγινε – όχι από κόμμα της αριστεράς- για τον Τσίπρα. Ξέρετε τι έδειξε; Ότι ωραία είναι τα λόγια για τα φρέσκα πρόσωπα κλπ, αλλά ένα κόμμα Τσίπρα δεν θα πιάσει το διψήφιο χωρίς αρκετές «Όλγα Γεροβασίλη», όπως μου είπε η πηγή μου. Δηλαδή πρόσωπα γνωστά όπως η αντιπρόεδρος της βουλής και άλλα ανάλογου βεληνεκούς και αναγνωρισιμότητας. Το κυνήγι του σταυρού δεν είναι εύκολο σπορ για πρωτοεμφανιζόμενους.

Το όνομα

Μια ευρηματική ονομασία ψάχνει για το κόμμα του ο Τσίπρας όπως και η Μαρία Καρυστιανού. Επειδή όλοι τον ρωτούν έκανε χιούμορ στους Δελφούς. «Θα το ονομάσω …Μαρία» είπε αστειευόμενος στην δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου που του έκανε τη συνέντευξη στο Φόρουμ των Δελφών. Μετά το ξανασκέφτηκε και είπε «θα το ονομάσω Λάουρα» χρησιμοποιώντας τον μικρό όνομα της Ευρωπαίας Εισαγγελέας κ.Κοβέσι μετά τις βόμβες που έριξε με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κανονικότητα!

Το σλόγκαν της κυβέρνησης Τσίπρα το 2015-2016 ήταν η φράση του Μάο «Μεγάλη αναταραχή, θαυμάσια κατάσταση». Από το Φόρουμ Δελφών ο Τσίπρας υποσχέθηκε «κανονικότητα» που σχολιάστηκε από αρκετούς. Πώς αλλάζουν οι καιροί. «Έχω ευθύνη να συμβάλλω στο να επιστρέψει η κανονικότητα στο πολιτικό σύστημα» δήλωσε. Θεωρεί ότι στην παρούσα «δραματική περίοδο» λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων «είναι αναγκαίο να ανακάμψουν οι προοδευτικές δυνάμεις και η κυβερνώσα Αριστερά».

400 υποψήφιοι!

Περίπου 400 υποψηφίους χρειάζεται το κάθε κόμμα για τα ψηφοδέλτια του. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, ο ΣΥΡΙΖΑ από κόμμα διαμαρτυρίας έγινε κανονικό συστημικό κόμμα. Άρα το νέο εγχείρημα θα κριθεί και στα πρόσωπα και στο πρόγραμμα, δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, όπως για παράδειγμα θα είναι όπως φαίνεται της Μαρίας Καρυστιανού που είναι έντονα προσωποπαγές και οι ψηφοφόροι δεν θα σταθούν και πολύ στα πρόσωπα, αλλά στο δικό της πρόσωπο.

Εν κενώ

Αρκετούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ βλέπει στο γραφείο του στη λεωφόρο Αμαλίας ο πρώην πρωθυπουργός. Κάποιοι θέλουν τώρα να πάνε μαζί του και να έρθει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι όμως τόσο εύκολα τα πράγματα. Ο Σωκράτης Φάμελλος βλέπει τον ΣΥΡΙΖΑ – ό,τι απέμεινε από αυτόν- να πέφτει κι άλλο, τους βουλευτές να είναι έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα (Κεδίκολγου, Παναγιωτόπουλος κ.α.). Έκαναν δηλώσεις, τους μάζεψε. Είναι και οι 7-8 βουλευτές της Νέας Αριστεράς που θέλουν επίσης να πάνε με τον Τσίπρα. «Θα τους πάρει

όλους;» αναρωτιούνται οι πρώην σύντροφοι του. Ας πούμε ότι την Εφη Αχτσιόγλου την θέλει. Τον άνδρα της, όμως, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο: Δύσκολο το σταυρόλεξο. Τον Τσίπρα περιμένει και ο Αλέξης Χαρίτσης. Παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Ήταν έτοιμος να παραιτηθεί και από βουλευτής αλλά εκλογές δεν έγιναν και παραμένει στο κόμμα από το οποίο θέλει να φύγει, μέχρι να φύγει. Δεν είναι και πολύ κανονικά πράγματα αυτά. Αν ο Μητσοτάκης αντέξει και κάνει εκλογές το 2027, κάποιοι θα έχουν εξαντληθεί από την αναμονή.

Το μανιφέστο

Μετά την Πρωτομαγιά αναμένεται η ομάδα Σιακαντάρη του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει το μανιφέστο όπου συναντιούνται η ριζοσπαστική αριστερά, η σοσιαλδημοκρατία και η αριστερή οικολογία. Το κείμενο αρχών είναι έτοιμο. Ο πρώην πρωθυπουργός μένει να αποφασίσει πότε και σε ποια πόλη θα γίνει η παρουσίαση του. Έχουν κάνει πολλές συναντήσεις με τον Γιώργο Σιακαντάρη και υπήρξε σύμπνοια. Ταυτόχρονα η « Ιθάκη» έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας. Θα ακολουθήσουν 3-4 παρουσιάσεις ακόμη πριν το καλοκαίρι.

Ώσμωση

Ήταν ευκαιρία για μια πρώτη ώσμωση του Αλέξη Τσίπρα, με τις τοπικές κοινωνίες, μετά από κάποια χρόνια που είχε αποσυρθεί, αλλά και για επαφές για το νέο το οποίο θέλει να στήσει, μία σύγχρονη δομή, έστω κι αν ακόμη δεν εξηγεί πως ακριβώς θα είναι. Το βέβαιο είναι ότι η κλασική τοπική οργάνωση ή η νομαρχιακή με την παραδοσιακή μορφή τους δεν είναι στους σχεδιασμούς του. Άλλωστε αυτές οι τοπικές οργανώσεις όλων των κομμάτων ή έχουν βάλει λουκέτο ή έχουν πιάσει αράχνες.

Το κουμπί

Σε ανοιχτή γραμμή με πρόσωπα που ξεχωρίζουν στις τοπικές κοινωνίες βρίσκεται ο Αντώνης Σαμαράς. «Εάν αποφασίσει να πατήσει το κουμπί, τα ψηφοδέλτια γίνονται σε μια βραδιά» είπε χαρακτηριστικά στενός του φίλος στη στήλη. Είναι κυρίως επιστήμονες και τοπικά στελέχη. Τους βουλευτές θα τους αφήσει για το τέλος… Δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις, αλλά προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα.

Στα ψηφοδέλτια

Σας το γράφω εδώ και μέρες. Οι 11 βουλευτές που αναφέρονται τα ονόματα τους στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησαν άρση της ασυλίας τους και το αίτημα τους υπερψηφίστηκε, θα έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι με τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές, ακόμη κι αν η υπόθεση τους θα βρίσκεται σε δικαστική εκκρεμότητα. Το επιβεβαίωσε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υποστηρίζουν ότι οι δικογραφίες τους είναι έωλες και διεκδίκησαν το τεκμήριο της αθωότητας που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Πήραν την διαβεβαίωση του πρωθυπουργού ότι θα ξαναείναι υποψήφιοι. Έτσι μέχρι σε ένα βαθμό δεν αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ομηρία. Και πλέον όλοι αντιμετωπίζονται ισότιμα. Και οι ελαφρές και οι βαρύτερες περιπτώσεις. Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Αν, πάντως, η ΝΔ είναι στριμωγμένη, και κάποιοι από αυτούς δεν είναι και τόσο αθώοι, μην εκπλαγείτε αν τους δείτε έξω από τη βάρκα…