Με αρκετές κόντρες στο τηλεοπτικό τοπίο ξεκίνησε η νέα χρονιά. Η «πενία τηλεθέασης» δημιουργεί διαφωνίες, ακόμα και στο εσωτερικό εκπομπών, ενώ αρκετές φορές οι απόψεις και η κριτική ξεπερνούν τα όρια της ευπρέπειας.

Το να ασκήσει κάποιος «κριτική» για άλλο πρόσωπο… ακόμα και αν για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να έχει απωθημένα μαζί του… αναφέροντας ότι είναι «άλουστο» δεν τον κάνει «αιχμηρό σχολιαστή», αλλά αποδεικνύει ότι ασχολείται ακόμα και με «τρίχες», επιλέγοντας έναν άκομψο τρόπο αφού δεν έχει άλλα επιχειρήματα, προκειμένου να έχει αναπαραγωγή των «αιχμηρών δηλώσεών» του.

Και μετά αναρωτιόμαστε «γιατί ο κόσμος φεύγει από την τηλεόραση», όταν ορισμένοι από τους «πρωταγωνιστές» της επιλέγουν τη φρασεολογία και τη «στρατηγική» των ανώνυμων χέιτερς του διαδικτύου… έστω και αν κοκκινίζουν από ντροπή ακόμα και τα τηλεκοντρόλ… αλλά με απώτερο σκοπό την τηλεοπτική τους «επιβίωση»!

Σκληροί κανόνες με το «καλώς ήρθατε» περίμεναν τους νέους παίκτες του Survivor. Το καλό – για ριάλιτι – κάστινγκ έκανε το ριάλιτι επιβίωσης να ξεκινήσει δυναμικά τη μάχη της τηλεθέασης, φέρνοντας τηλεθεατές στη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Βέβαια, όλα θα κριθούν όταν θα γεμίσουν τη ζώνη του πράιμ τάιμ και τα υπόλοιπα κανάλια, αλλά εκπομπές που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον και λόγο τηλεοπτικής παρουσίας μπορεί να σημειώνουν πολύ χαμηλές τηλεθεάσεις ακόμα και σε περιόδους που απέναντί τους δεν υπάρχει «σκληρός ανταγωνισμός». Αυτή είναι η… ρίαλ βιου… ακόμα και αν κάποιοι δεν θέλουν να τη δουν…!

Πάντως υπάρχει κινητικότητα, αφού στο υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν καινούργια ή και παλαιότερα πρότζεκτ θα βρεθούν στον τηλεοπτικό αέρα. Εντάξει… υπάρχουν και ελάχιστα… που θα αποχαιρετήσουν πριν το επίσημο τέλος της σεζόν, αλλά ας μην επεκταθούμε…! Το ερώτημα είναι αν στη θέση του «κομμένου» βγει κάτι καλύτερο ή αν μία ακόμα προσπάθεια των ιθυνόντων θα οδηγήσει πρόωρα και απότομα εργαζόμενους στην ανεργία!

«Με οπτικοποίηση υψηλής αισθητικής που θα αντανακλά το ιδιαίτερο ύφος κάθε σύνθεσης, καθώς και τον χαρακτήρα των ερμηνευτών» θα παρουσιαστούν αυτό το σαββατοκύριακο, 17 και 18 Ιανουαρίου 2026, στις 17:00, τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους δύο Ημιτελικούς, διεκδικώντας το εισιτήριο για το φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Αν και δεν είμαστε συνηθισμένοι στην τακτική «της υψηλής αισθητικής» από τη δημόσια τηλεόραση… αναμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα, ευελπιστώντας ότι θα επιβεβαιωθούν.

Βέβαια, να τονίσω ότι φέτος φαίνεται πως στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής έχουν πάρει πιο σοβαρά το «πανηγυράκι» – όπως το χαρακτηρίζουν πολέμιοί του – της Eurovision, αναγνωρίζοντας πως είναι το μεγαλύτερο όπλο τους στη μάχη της τηλεθέασης. Έτσι λοιπόν, για τους δύο Ημιτελικούς και τον Ελληνικό Τελικό κλείδωσαν παρουσιαστές, συντελεστές και ημερομηνίες διεξαγωγής.

Οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, ενώ ο Εθνικός Τελικός την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέτυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά,

Την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» έχει αναλάβει ο σκηνοθέτης και χορογράφος Φωκάς Ευαγγελινός.

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, με τη σειρά που προέκυψε από την κλήρωση, διεκδικώντας την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία διεθνής και μία ελληνική.

Και μία… έγκυρη πληροφορία που δεν αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ και ενδεχομένως θα δυσαρεστήσει κάποιους που ασχολούνται με…τρίχες: στα έξοδα παραγωγής περιλαμβάνονται μακιγιέρ αλλά και κομμωτές, οπότε θα έχουν ευπρεπή και προσεγμένη εμφάνιση!

Θα πρέπει λοιπόν να βρουν άλλα… σοβαρά επιχειρήματα για την… κριτική τους.