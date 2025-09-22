ΝΤΙΝ Φωτιά στα τηλεοπτικά προγράμματα από αυτή τη βδομάδα με τα περισσότερα τηλεπαιχνίδια να επιστρέφουν, αλλά και να ξεκινούν οι περισσότερες από τις σειρές. Μην ξεχνάμε ότι ο προγραμματισμός των καναλιών για τη φετινή σεζόν περιλαμβάνει περισσότερες από 30 εγχώριες παραγωγές μυθοπλασίας, οπότε όρεξη να έχετε… και σίγουρα θα βρείτε κάποιες που θα σας αρέσουν. Και για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι… ναι, υπάρχουν αρκετές καλές σειρές για όλα τα γούστα, από δραματικές εποχής μέχρι κωμωδίες. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια, το λυπηρό είναι όταν τα παραπάνω στοιχεία… μπερδεύονται και προκύπτει «κωμωδία για δράμα», αφού ενώ περιμένεις «να κλάψεις από τα γέλια» η προσδοκία σου κόβεται στα μισά, δηλαδή κλαις… όχι όμως από τα γέλια, αλλά από αυτό που βλέπεις… και κάποιοι θεωρούν ότι είναι κωμωδία. Και δυστυχώς η σεζόν ξεκίνησε με τέτοιο στενάχωρο παράδειγμα, αφού η σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» με την υπογραφή του Δημήτρη Αποστόλου στην ΕΡΤ και με πολλούς και καλούς ηθοποιούς στο καστ της θα έπρεπε να είχε τίτλο «Χάλια πήγε κι αυτό»! Πόσο κρίμα κι άδικο το αποτέλεσμα… για τους συντελεστές και τον δημιουργό της…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παρακολουθώντας τα πρώτα επεισόδια ένιωσα χειρότερα ακόμα και από ό,τι όταν είχα παρακολουθήσει τη σειρά «3ος όροφος» της ΕΡΤ με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τη Λυδία Φωτοπούλου. Τελικά… πάντα μπορεί να γίνει κάτι χειρότερο και να σου έρθουν δάκρυα… αλλά όχι χαράς, όπως ήταν το προσδοκώμενο! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Από τα δάκρυα της μυθοπλασίας πάμε σε χαρά για τους συντελεστές, με τα σενάρια για ματαίωση της εκπομπής του Θανάση Πάτρα να διαψεύδονται, αφού η διοίκηση του ΟΡΕΝ αποφάσισε τελικά να δώσει το πράσινο φως στην καθημερινή εκπομπή. Βέβαια, το κανάλι της Παιανίας δεν είναι και πολύ… χαρούμενο για τη συνολική του πορεία στους πίνακες τηλεθέασης, οπότε ελπίζουν ότι η νέα εκπομπή δεν θα τους φέρει περισσότερα… δάκρυα, όταν αντικρίζουν τα ραβασάκια τηλεθέασης της Nielsen. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παραμένοντας στο ΟΡΕΝ, να πούμε ότι την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου είναι προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα η καινούργια εκπομπή με κεντρικούς τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, ενώ στο τραπέζι τους για να συζητούν θέματα της επικαιρότητας θα έχουν τους Αναστάσιο Ντούγκα, Βαγγέλη Σερίφη και Σταύρο Μπαλάσκα. Το τι θα γίνει… το φαντάζεστε… και το ελπίζουν στο ΟΡΕΝ… αλλά να αναφέρω ότι ακόμα και πριν το ξεκίνημα της εκπομπής έχει προκληθεί… ανησυχία σε άλλες εκπομπές και κανάλια, με τον «ειδικό αναλυτή επί αστυνομικών θεμάτων» Σταύρο Μπαλάσκα, καθώς η συμφωνία του με το κανάλι της Παιανίας τον περιορίζει σε δεκάλεπτες εμφανίσεις σε άλλα κανάλια και εκπομπές. Την περίοδο αυτή, μάλιστα, γίνονται διαπραγματεύσεις με άλλες εκπομπές… -τίτλους μην λέμε… πρωινά μην αναφέρουμε!-… που τον θέλουν περισσότερη ώρα για να προσφέρει τις «αναλύσεις» του. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Εκτός πάντως από τις δύο προαναφερθείσες εκπομπές, υπάρχουν κι άλλες που βρίσκονται στο τραπέζι του ΟΡΕΝ και περιμένουν το «πράσινο φως». Για παράδειγμα, το «καρέ της ντάμας» σε στιλ Booth με τις Έλενα Χριστοπούλου και Ελίνα Παπίλα να έχουν σχεδόν «κλειδώσει», ενώ σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκεται η Σοφία Μουτίδου και για την τέταρτη καρέκλα υποψήφιες είναι η Μαριάντα Πιερίδη και η Δάφνη Καραβοκύρη. Με τα έως τώρα σχέδια του σταθμού, η εκπομπή θα βγαίνει late night και θα είναι σε ανοικτή επικοινωνία με όσους τηλεθεατές θέλουν τη γνώμη των παρουσιαστριών για προσωπικά τους θέματα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μία ακόμα εκπομπή που παραμένει… ανοικτή για να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΟΡΕΝ είναι η μεσημεριανή εκπομπή του σαββατοκύριακου με κεντρικούς τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα. Ωστόσο, για την ίδια ζώνη υπήρξαν συζητήσεις και με τη Δανάη Μπάρκα, οι οποίες προς το παρόν και για τη συγκεκριμένη ζώνη… πάγωσαν! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με… πάγωμα το σημερινό κουίζ, που ένιωσαν κάποιοι όταν είδαν το πρόσωπό τους στο τρέιλερ εκπομπής από την οποία είχαν αποχωρήσει στο τέλος της προηγούμενης σεζόν και μάλιστα για άλλα κανάλια. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αλλά προφανώς αυτά είναι ψιλά γράμματα για τη… δημόσια ραδιοτηλεόραση! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ