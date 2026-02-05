ΝΤΙΝ Κάθε πέρσι… και πιο ήρεμα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια αυτή την περίοδο, δηλαδή αρχές του δεύτερου μισού της σεζόν, τα πράγματα στο τηλεοπτικό τοπίο ήταν πιο… νοικοκυρεμένα. Τώρα, τη φετινή σεζόν, υπάρχει έντονη κινητικότητα, αλλαγές… κι άλλες αλλαγές… και ξανά αλλαγές… και ανησυχία… πολλή ανησυχία… πάρα πολλή ανησυχία. Κι όλα αυτά ενώ στα επιτελεία των καναλιών πρέπει να κάνουν παιχνίδι με αρκετά -σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν- μειωμένα μπάτζετ…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιας και αναφέρθηκα στα οικονομικά, ας πεταχτούμε μέχρι το STAR, που μαθαίνω ότι γίνεται πολλή κουβέντα για το κόστος του καινούργιου τηλεπαιχνιδιού, του Lingo. Διορθώνω: όχι για το κόστος του τηλεπαιχνιδιού, αλλά για την αμοιβή του παρουσιαστή του και συγκεκριμένα του Νίκου Μουτσινά που είναι… έως τώρα… ο επικρατέστερος για να βρεθεί στο «τιμόνι» του. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στην πρώτη επαφή λοιπόν μεταξύ του υποψήφιου παρουσιαστή και ανώτατου στελέχους της παραγωγής δεν βγήκε «λευκός καπνός», αλλά… μόνο αυτό θα πω… η μία πλευρά έβγαλε καπνούς μόλις άκουσε την οικονομική πρόταση της άλλης. Πάντως… αισιόδοξες «πηγές» από το κανάλι της Κηφισιάς εκτιμούν ότι μετά το πρώτο… σοκ θα επέλθει συμφωνία. Εγώ πάντως θα αφήσω εδώ και ότι, από τα δοκιμαστικά που έγιναν, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις και ο Δημήτρης Μακαλιάς με κάποιους να μην τον θεωρούν ως πλαν… Β. Αυτά και αλλάζω θέμα… αλλά παραμένω στο κανάλι της Κηφισιάς. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ο λόγος για κάποια ρεπορτάζ που θέλουν τη Μπέττυ Μαγγίρα να μιλά με το STAR ώστε να αναλάβει την επόμενη σεζόν την πρωινή ψυχαγωγική ζώνη. Αυτές οι «ειδήσεις» λοιπόν, βγαίνουν ενώ είναι στον αέρα το «Breakfast@Star!» με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, η οποία πρωινή εκπομπή σημειώνει πολύ καλές -για την εποχή- επιδόσεις στους πίνακες τηλεθέασης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με την… ελπίδα λοιπόν ότι θα μπει ένα τέλος σε αυτά τα σενάρια, να τονίσω πως η Μπέττυ δεν έχει κάνει επαφή με στέλεχος του σταθμού για την πρωινή ζώνη. Αυτό… γιατί το θεωρώ και λιγουλάκι άδικο και άκομψο για την τωρινή (συνολικά) ομάδα της εκπομπής που για 4η χρονιά δίνει αγώνα… έστω και αν κάνει λάθη… αφού άλλωστε ουδείς… άσφαλτος! Κλείνοντας: ναι, η Μαγγίρα έχει κάνει επαφές με το STAR… αλλά όχι για πρωινή ζώνη…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παραμένω όμως στη Μπέττυ, που με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά έχουν πέσει με τα μούτρα στη δουλειά και προετοιμάζονται με πολύ κέφι για την παρουσίαση των τριών βραδιών στην ΕΡΤ1, «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», από τις οποίες θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Όπως μάλιστα μαθαίνω, θα υπάρχουν αρκετές… ανατρεπτικές εκπλήξεις, με σκοπό να γίνει μία γιορτή, δηλαδή ένα ευχάριστο πρωτότυπο τηλεοπτικό πρόγραμμα και δεν θα… αφεθούν στη «δυναμική» του συγκεκριμένου πρότζεκτ! Και βέβαια, το ότι την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ένα ακόμα σημαντικό σημείο που προδιαθέτει θετικά τον τηλεθεατή… ότι οι τρεις βραδιές δεν θα είναι ένα αδιάφορο και… παγερό προϊόν! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τον… πάγο φαίνεται να σπάει το τρέιλερ του «Just The 2 Of Us», κάτι που μπορεί και να το δούμε ως… συμβολικό για το παρασκήνιο της τηλεοπτικής αποχής του. Μένοντας όμως, στο παρασκήνιο του ίδιου του talent show, να αναφέρω πως είναι σχεδόν οριστικό ότι στο backstage του θα βρίσκονται ο Τρύφωνας Σαμαράς μαζί με τη γνωστή influencer, Modern Cinderella. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στους διαγωνιζόμενους μάλιστα θα βρεθούν και άλλα δημοφιλή πρόσωπα από το χώρο των social media, αλλά… ναι, θα προδώσω κι αυτό: ένα βήμα πριν τη σκηνή του J2Us είναι ο Λάκης Γαβαλάς… που σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον ακόμα και για το outfit που θα επιλέγει ανάλογα με το τραγούδι που θα του αναθέτεται. Αυτά και δεν θα πω τίποτα παραπάνω…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με τα… κάτω άκρα τηλεοπτικού προσώπου το σημερινό κουίζ, αφού τα πόδια του υπέφεραν, καθώς το «κεντρικό» πρόσωπο το… κλοτσούσε συνέχεια, όταν ήθελε να το σταματήσει να μιλά! Μάλιστα, την ίδια κακοποιητική και ανάρμοστη συμπεριφορά το «κεντρικό» πρόσωπο είχε επιδείξει και σε άλλους συνεργάτες, σε παλαιότερες συνεργασίες! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τελικά όμως, το «κεντρικό» πρόσωπο βρίσκεται πλέον εκτός, έχοντας πάρει… πόδι από το τηλεοπτικό τοπίο και αποδεικνύοντας ότι… κάρμα ις ε μπιτς…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ