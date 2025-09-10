ΝΤΙΝ Με πυρετώδεις ρυθμούς προετοιμάζεται η τηλεόραση για τη νέα σεζόν, με στελέχη, παρουσιαστές και συνεργάτες να βρίσκονται ήδη υπό πίεση. Κάποιοι έχουν ήδη καλωσορίσει τους τηλεθεατές, όμως οι επιδόσεις αρκετών από αυτούς στους πίνακες τηλεθέασης δείχνουν ότι ένα σημαντικό μέρος του τηλεοπτικού κοινού εξακολουθεί να απέχει από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου. Η τηλεόραση των μεγάλων καναλιών επιβιώνει με δυσκολία και χρειάζεται… κάρπα, και αν δεν αναζωογονηθεί, τότε το κάρμα των λανθασμένων επιλογών προμηνύει δύσκολες μέρες. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Δύσκολη νύχτα η προχθεσινή, ξυπνώντας δυσάρεστες μνήμες, με τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ να γίνεται ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική και στη Χαλκίδα. Κι ενώ οι κάτοικοι ταρακουνηθήκαμε, στα επιτελεία των ενημερωτικών τμημάτων των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας δεν κουνήθηκε… πλάνο.

Με εξαίρεση την ΕΡΤ και το MEGA, τα υπόλοιπα κανάλια… είχαν πάει για ύπνο, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν ειδησεογραφικές βάρδιες για έκτακτα γεγονότα. Ίσως κάποιοι αναρωτηθούν «μα είναι τόσο σοβαρό γεγονός ένας σεισμός 5,2 ρίχτερ για να βγάλουν έκτακτο δελτίο;», αφού άλλωστε τα ειδησεογραφικά τμήματα των καναλιών όσο πάνε και… λιγοστεύουν το δυναμικό τους, προσπαθώντας να κρατήσουν μόνο τα κεντρικά δελτία ειδήσεών τους. Για να μην πω ότι κάποια… αν δεν δεσμεύονταν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την αδειοδότηση, θα είχαν κόψει προ πολλού τα περισσότερα δελτία. Βέβαια, είναι και τα «παιχνίδια εξουσίας»… αλλά μην ανοίγουμε τέτοια θέματα και μάλιστα σε περίοδο… ΔΕΘ. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παραμένοντας στα ειδησεογραφικά τμήματα, δεν μπορώ να μην σχολιάσω ότι συνεχίζονται οι αποχωρήσεις δημοσιογράφων από τον ALPHA, γεγονός που γεννά… πολλά ερωτηματικά.

Με μία πρόχειρη αναφορά θα επισημάνω τις αποχωρήσεις του καλοκαιριού, των: Νίκου Μισίρη, Γιώτας Κηπουρού, Παναγιώτη Σουρέλη και Μιχάλη Αραμπατζόγλου, που αποχώρησαν από τον ALPHA μετά από αρκετά χρόνια συνεργασίας τους με τον τηλεοπτικό σταθμό, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα, και μάλιστα την τελευταία στιγμή, αποφεύχθηκε ακόμα μία… μεταγραφή, για την οποία δόθηκαν εγγυήσεις… ευρύτερης αξιοποίησης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κλίμα… ευρύτερης αισιοδοξίας στο ΟΡΕΝ, με τα σενάρια να θέλουν το κανάλι να δραστηριοποιείται περισσότερο στον ψυχαγωγικό τομέα με νέες εκπομπές. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν ακουστεί για συνεργασία… και έχει γίνει ήδη επαφή με στέλεχος, είναι και η Κατερίνα Καραβάτου, ώστε να βρεθεί ον έαρ με την Έλενα Χριστοπούλου αλλά και την Ελίνα Παπίλα. Τα σχέδια των ιθυνόντων αφορούν μία καθημερινή εκπομπή με «καρέ της ντάμας» και γυναικεία θεματολογία, αναζητώντας μία ακόμα γυναίκα για την κεντρική ομάδα. Βέβαια… χωρίς να γνωρίζω τις προθέσεις των υπολοίπων… ο ΑΝΤ1 δεν σκοπεύει να αφήσει την Καραβάτου και, παρά το ότι το συμβόλαιό της με το κανάλι του Αμαρουσίου ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο, θέλει να ανανεώσει τη συνεργασία τους με σκοπό να ενεργοποιήσει τη μεσημεριανή ζώνη του σαββατοκύριακου, που τη φετινή σεζόν θα έχει πολλή… κίνηση…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε… έντονη κινητικότητα αναφέρεται το σημερινό κουίζ, που παρατηρείται στον όροφο ανώτατου αξιωματούχου και τον τελευταίο καιρό κόσμος πάει κι έρχεται. Ανάμεσά τους και ένα πρόσωπο, με το οποίο βρέθηκαν με άκρα μυστικότητα και απόλαυσαν ένα μπουκάλι κρασί, ενώ θυμήθηκαν πολλά… από το παρελθόν! NTAN

ΝΤΙΝ Βέβαια τυχόν επανασύνδεσή τους θα προκαλέσει πολλές αλλαγές… όχι μόνο στο εσωτερικό του σταθμού! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ