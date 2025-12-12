ΝΤΙΝ Την τιμητική του στο τηλεκοντρόλ πολλών τηλεθεατών έχει τις τελευταίες ημέρες το Κανάλι της Βουλής, με αρκετό μέρος του προγράμματός του να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού όχι μόνο από εκπομπές, αλλά και στα σόσιαλ μίντια. Βέβαια προκαλεί απορία το αν με αρκετά από όσα ακούγονται στον αέρα του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων θα κληθούν οι υπεύθυνοι να δώσουν εξηγήσεις για την «ποιότητα του προγράμματός του» στην αρμόδια αρχή, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, θα έπρεπε να υπάρχει -τουλάχιστον!- η σήμανση της «Ακατάλληλης Φρασεολογίας», ενημερώνοντας τους τηλεθεατές πως το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου! Κι αν όχι ως «ακατάλληλη», μπορεί να υπάρξει ειδική σήμανση προειδοποιώντας «για ακατάληπτη φρασεολογία» από πολλούς… περσόνες του σταθμού! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στην άλλη πλευρά του τηλεκοντρόλ, οι υπόλοιποι σταθμοί, αυτοί που υπόκεινται στον αυστηρό έλεγχο του ΕΣΡ και οφείλουν να λογοδοτούν για την ποιότητα των προγραμμάτων τους, εξακολουθούν να αναρωτιούνται για τις βουλές του τηλεοπτικού κοινού. Ιδιαίτερα με το δεύτερο μισό της τρέχουσας σεζόν να κοντοζυγώνει, σηματοδοτώντας και την τελευταία στροφή για την ολοκλήρωση του φετινού «μαραθώνιου» αγώνα της τηλεθέασης, σε επιτελεία καναλιών κυριαρχεί αρκετά η… ακατάλληλη φρασεολογία. Και πού να σφίξουν περισσότερο… οι τηλεθεάσεις! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στο ΟΡΕΝ πάντως, σκοπεύουν… να το γλεντήσουν, ακολουθώντας προφανώς τη λαϊκή ρήση «η φτώχεια θέλει καλοπέραση». Παρά λοιπόν την… πενία τηλεθέασης που βιώνει το κανάλι της Παιανίας, αποφάσισαν την παραμονή πρωτοχρονιάς να βγάλουν εορταστική εκπομπή με οικοδεσπότες τον Λευτέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου. Από την πίστα… κυριολεκτικά… θα περάσουν και πολλοί ακόμα τραγουδιστές με σκοπό λίγο «μπλα μπλα» και πολύ τραγούδι. Ωστόσο… καλώς εχόντων των έως τώρα συζητήσεων… το δεύτερο μισό της σεζόν προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στο ΟΡΕΝ και το Just The 2 Of Us, ευελπιστώντας το κανάλι -στη «στροφή» που ανέφερα πριν- να καταφέρει να ανεβάσει ταχύτητα στο κοντέρ της τηλεθέασης ξεκολλώντας από το… just 2% μέσο όρο που σημειώνουν αρκετές από τις επιλογές του…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Την… ξεκόλλησαν -για να μην χρησιμοποιήσω τον χαρακτηρισμό «έκοψαν»- από το πρόγραμμα της ΕΡΤ1, χωρίς πολλά πολλά, αλλά με σκοπό να κολλήσουν στη θέση της άλλη εκπομπή. Ο λόγος για την «ΤζενeΡέισοΝ ΣΚ» που μπορεί να υποστήριζαν πως «Μέσα από στήλες γεμάτες ψυχαγωγία και έμπνευση, προσφέρουν ένα δίωρο που μιλάει τη γλώσσα του σήμερα και γίνεται talk of the weekend», αλλά αποδείχτηκε πως χρησιμοποίησαν… εντελώς λάθος γλώσσα. Ωστόσο η παρουσιάστριά της, Κέλλυ Βρανάκη, θα αναλάβει τη νέα εκπομπή «Eurovision ΣΚ» με ειδήσεις γύρω από τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού. Ο προγραμματισμός είναι η νέα εκπομπή να κάνει πρεμιέρα μέσα στον Ιανουάριο, αλλά στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής σχεδιάζουν μία «έκτακτη» με σκοπό να βγει πριν το τέλος της χρονιάς και στην οποία θα ανακοινωθούν τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν διεκδικώντας το εισιτήριο για να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη Eurovision. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πάντως, με τις συνεχιζόμενες αποχωρήσεις από το φετινό διαγωνισμό τραγουδιού η EBU ανησυχεί μήπως… υποδεχτούν στη Βιέννη λιγότερες χώρες από τους δικούς μας υποψήφιους…! Βέβαια με τις έως τώρα ανακοινώσεις αναμένουν τη συμμετοχή περίπου 35 χωρών, αλλά τις επόμενες ημέρες θα κριθεί… και θα αποσαφηνιστεί… ποιες θα δώσουν το παρών…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παρουσία μέσω σύνδεσης με «Το Πρωινό» και όχι ευρισκόμενος στο στούντιο έχει πλέον ο Σταύρος Μπαλάσκας. Η αλλαγή αυτή επήλθε μετά από σύσταση και απόφαση της διοίκησης του ΑΝΤ1, ενώ από ό,τι λέγεται ούτε ο Γιώργος Λιάγκας διαφώνησε… έντονα για την αλλαγή! Πιθανόν γιατί θέλει να προστατευτεί η εκπομπή του από σχόλια του «αναλυτή επί αστυνομικών θεμάτων» για ρεπορτάζ και θέματα που δεν ήταν της αρμοδιότητάς του. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια αυτή η εξέλιξη είναι θετική και για τον ίδιο τον αναλυτή… έστω και αν -ενδεχομένως- έχει ενοχληθεί από την… αποβολή! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ