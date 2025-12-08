ΝΤΙΝ Επαφές, συνεργασίες και αρκετές αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο, τόσο εντός όσο και εκτός. Η θέαση αλλάζει σε παγκόσμιο επίπεδο και σε βάθος χρόνου θα αποδειχτεί ποιοι έχουν στρατηγική και ποιοι απλά… θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν τις εξελίξεις, με όποιο κόστος! ΝΤΑΝ

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, αξίζει να αναφέρω τη συμφωνία για εξαγορά της Warner Bros από τη Netflix, που δικαιολογημένα απασχολεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς πρόκειται για σημαντική συμφωνία που θα προκαλέσει ανατροπές στην παγκόσμια αγορά τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών. Η στρατηγικής σημασίας πρόθεση εξαγοράς από την Netflix περιλαμβάνει και τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά στούντιο του HBO Max και του HBO, αποκτώντας έτσι τα Χάρι Πότερ, Τα Φιλαράκια, The Big Bang Theory, Game of Thrones, το σύμπαν της DC, τα Stranger Things, το Squid Game (Το Παιχνίδι του Καλαμαριού) και πολλές ακόμα εμβληματικές και δημοφιλείς παγκοσμίως παραγωγές της Warner Bros.

Βέβαια η συμφωνία θα αργήσει πολύ να οριστικοποιηθεί… θετικά ή αρνητικά… αλλά αξίζει να λάβουμε υπόψη μας ότι καθ' όλη αυτή την περίοδο που οι πλευρές βρίσκονται σε επαφές η Netflix θα κάνει πιο… εύκολα παιχνίδι, με μία από τις πιο δυνατές αντιπάλους της, τη Warner Bros, να έχει «παγώσει» αρκετό μέρος των παραγωγών της. Ακόμα λοιπόν και η συζήτηση για την εξαγορά χρεώνεται ως μία πολύ έξυπνη κίνηση στρατηγικής της ψηφιακής πλατφόρμας streaming, που θα της επιφέρει κέρδος, ανεξάρτητ από το αποτέλεσμα της συμφωνίας!

Αναφερόμενος όμως στην εν εξελίξει συμφωνία μεταξύ Netflix και Warner Bros θα πω -… εντάξει, θα κουιζάρω προς το παρόν!- και για συνεργασία που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο μεταξύ της ψηφιακής πλατφόρμας streaming και εγχώριας εταιρείας παραγωγής για αποκλειστική προβολή στο Netflix των ταινιών της ελληνικής εταιρείας, αμέσως μετά την προβολή τους στις κινηματογραφικές αίθουσες. Δεν αναφέρω περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς απομένουν οι τελικές υπογραφές, αλλά πρόκειται για πολύ σημαντική εξέλιξη για την εγχώρια παραγωγή, αποτυπώνοντας την πρόθεση της ψηφιακής πλατφόρμας streaming να επενδύει και στη χώρα μας, αποκτώντας τα δικαιώματα για σημαντικές και αξιόλογες παραγωγές.

Παραμένοντας στα εγχώρια θα επισημάνω τη θετική πορεία της σειράς Τα Φαντάσματα, που χθες ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος από το STAR και δικαιολογημένα το κανάλι της Κηφισιάς συμφώνησε με την εταιρεία παραγωγής, την Tanweer, για τον δεύτερο και τελευταίο κύκλο. Για την ιστορία των αριθμών θα αναφέρω ότι ο πρώτος κύκλος της σειράς ολοκλήρωσε την προβολή του με 14% μέσο όρο στο γενικό σύνολο και 17,3% στο δυναμικό κοινό, που ήταν και το υψηλότερο στη ζώνη προβολής του. Η πρωτότυπη -και απαιτητική λόγω των εφέ που απαιτούνται για τα ελληνικά δεδομένα- παραγωγή κέρδισε μεγάλη μερίδα του τηλεοπτικού κοινού, με το ευφάνταστο σενάριο του Λευτέρη Παπαπέτρου να μεταφέρεται στα καθ' ημάς περίτεχνα σκηνοθετικά αλλά και υποδειγματικά υποκριτικά, με αποτέλεσμα η σειρά να στέκεται αντάξια απέναντι σε αντίστοιχες ξένες παραγωγές.

Αυτό θα έπρεπε να το λάβουν υπόψη τους και κάποιοι στην εγχώρια αγορά που συνηθίζουν -όταν δεν τους βγαίνει το αποτέλεσμα που έχουν… υποσχεθεί!- να βλέπουν… φαντάσματα, προκειμένου να δικαιολογηθούν για την κάκιστη πορεία των επιλογών και των «κόπων» τους!

Και αυτό δεν αφορά μόνο τις παραγωγές μυθοπλασίας…!