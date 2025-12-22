ΝΤΙΝ Σε εορταστικό προγραμματισμό τα τηλεοπτικά κανάλια, με αρκετές παραγωγές, ιδιαίτερα μυθοπλασίας να πατούν «παύση», δίνοντας ραντεβού με τους τηλεθεατές το δεύτερο μισό της σεζόν. Βέβαια, δεν μπορείς να πεις ότι αντίστοιχα και το κλίμα σε πολλά από τα κανάλια είναι σε… χαρούμενο μουντ, καθώς η τηλεθέαση παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ ο σάκος της διαφήμισης για τους επόμενους μήνες δεν είναι… φορτωμένος, προκαλώντας δικαιολογημένη ανησυχία. Ήδη, σε κάποια κανάλια έχουν δοθεί εντολές για περικοπές, αλλά και σε σχέδια που είχαν κάνει… ακόμα και για την τρέχουσα σεζόν! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αυτές τις ώρες «τρέχει» στον αέρα του ΑΝΤ1 ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος Αλληλεγγύης για τα παιδιά, που διοργανώνει ο σταθμός του Αμαρουσίου με στόχο την ενίσχυση του έργου των 5 σημαντικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών: Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Φλόγα και Make-A-Wish Ελλάδος. Μία προσπάθεια που αξίζει να επισημάνουμε θετικά και είχαμε πολλά χρόνια να δούμε, με κάποιο από τα κανάλια να αποφασίζει να αφιερώσει όλο το ημερήσιο πρόγραμμά του σε φιλανθρωπικό σκοπό, αποτυπώνοντας και τον ρόλο που (οφείλουν να) έχουν απέναντι στην κοινωνία…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια, δεν θα αναφέρω ότι πολλά από τα «Μηνύματα Κοινωνικού Περιεχομένου», τα οποία οφείλουν να μεταδίδουν οι αδειοδοτημένοι τηλεοπτικοί σταθμοί, μεταδίδονται σε πολύ μεταμεσονύχτιες ζώνες. Τακτική που θυμίζει «ας βγάλουμε τη (νομική) υποχρέωση»! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παραμένοντας στον ΑΝΤ1, θα αναφερθώ σε τηλεοπτικά «ρεπορτάζ» που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, τα οποία κάνουν λόγο για κάστινγκ που γίνονται με σκοπό να βρεθούν πρόσωπα που θα αντικαταστήσουν τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού στο «τιμόνι» της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα». Η αλήθεια είναι πως πράγματι έγιναν κάποια δοκιμαστικά, αλλά με σκοπό να βρεθούν δημοσιογράφοι για την ομάδα της εκπομπής και να πλαισιώνουν με τα θέματά τους τους δύο κεντρικούς παρουσιαστές, που θα συνεχίσουν έως το τέλος της σεζόν να είναι οι Στάθης-Λιβαθυνού. Αυτό γιατί τα… παρατράγουδα που κυκλοφορούν πολλές φορές δεν είναι … ανορχήστρωτα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιας και πιάσαμε τα μουσικά, πεταγόμαστε έως την ΕΡΤ, που αμέσως μετά το «καλή χρονιά» θα ξεκινά να ζει σε ρυθμούς Eurovision. Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 λοιπόν, στις 19:00, μέσα από την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ» θα μάθουμε τους 28 φιναλίστ που θα διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς για την ανάδειξη της εκπροσώπησης της Ελλάδας στη Eurovision 2026. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Επειδή και σε ό,τι αφορά τον ελληνικό διαγωνισμό για τη Eurovision υπάρχουν πολλά «ρεπορτάζ», να αποσαφηνίσω ότι δεν έχει «κλειδώσει» κανένα όνομα για την παρουσίαση των δύο ημιτελικών, που θα γίνουν την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 και την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026. Αντίθετα όμως, για τον Ελληνικό Τελικό, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, η διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης είναι ένα βήμα πριν οριστικοποιήσει συμφωνία με τον Γιώργο Καπουτζίδη για να είναι ο οικοδεσπότης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Περιττό να το αναφέρω, αλλά πρόκειται όντως για πολύ καλή επιλογή, σε μία σπάνια στιγμή που η λογική νικάει την έκπληξη, ενώ εκτιμώ ότι ρόλο στο στήσιμο της βραδιάς θα έχει και ο Φωκάς Ευαγγελινός, αλλά το παρών θα δώσει και η Κλαυδία. Αυτά… προς το παρόν και φύγαμε για το κουιζάκι που έχει πολύ… ψωμί και μπόλικη μαγιά για γκρίνια! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια έχει λιγότερο… κασέρι, για τους εμπλεκόμενους, καθώς η διοίκηση του σταθμού φώναξε κάποιους συνεργάτες και μαζί με το «καλή χρονιά» τους είπε πως στις ανανεώσεις που εκκρεμούν πρέπει να κάνουν μειώσεις στις αμοιβές τους. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το πιο δυσάρεστο είναι ότι το πρόσωπο στο «τιμόνι» σφυρίζει αδιάφορα… αφού δεν θα υποστεί καμία μείωση…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ