ΝΤΙΝ Στήλη… προπό θυμίζουν τα καθημερινά δελτία μέτρησης της τηλεθέασης από τη Nielsen, με προγράμματα να παίζουν στο 1-2 και να κινδυνεύουν με… Χ. Σίγουρα είναι στενάχωρο για τους εργαζόμενους να «κόβεται» κάποια εκπομπή εν μέσω της σεζόν, ιδιαίτερα αν αυτή που παίρνει τη θέση της στο πρόγραμμα δεν ξεφύγει από την… προπατζίδικη επίδοση. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Επίσημα… δια στόματος Γιώργου Λιάγκα έγινε η ανακοίνωση ότι το «Your Face Sounds Familiar» θα επιστρέψει στη συχνότητα του σταθμού. Αν και τα τελευταία χρόνια όλο «επέστρεφε», αλλά τελικά δεν έβγαινε στον αέρα, τελικά -όπως πρώτα είχα αναφέρει, πριν το τέλος της προηγούμενης χρονιάς- είχε κλείσει για τη φετινή σεζόν. Βέβαια στην τηλεόραση «κράτα μικρό καλάθι», γιατί ακόμα και δελτία Τύπου των σταθμών… κι όχι ανακοινώσεις μέσω εκπομπών… δεν έχουν δει τελικά τον τηλεοπτικό αέρα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πάρτε παράδειγμα το «Extreme Makeover: Home Edition» με παρουσιαστή τον Σπύρο Σούλη, που ανακοινώθηκε επίσημα από τον ΑΝΤ1 για την τρέχουσα σεζόν, αλλά όπως φαίνεται πάει… νεξτ σίζον. Το βασικό πρόβλημα; Έλλειψη (ενδιαφερουσών) συμμετοχών. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πρόβλημα που στο κανάλι του Αμαρουσίου, όμως, φαίνεται να αντιμετωπίζουν και με το «Κάτι Ψήνεται», όπου έχουν μεν αρκετές συμμετοχές από την περιφέρεια, αλλά όχι τέτοιες που να βγάζουν το… απαιτούμενο τηλεοπτικά ριάλιτι. Γιατί ως γνωστόν το φορμάτ δεν θέλει… συνταγές μαγειρικής, αλλά πρόσωπα πρόθυμα να… μαγειρέψουν ριάλιτι-καταστάσεις και να ψήσουν τους τηλεθεατές να τους παρακολουθήσουν. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στο… ψήσιμο πάντως η διοίκηση του ΑΝΤ1 έχει τον Τόνι Σφήνο, κατά κόσμον Θάνο Κιούση, για να καθίσει σε μία από τις καρέκλες της κριτικής επιτροπής του YFSF. Δεν ξέρω αν θα τον πείσουν, γιατί ο παρουσιαστής και σόουμαν μπορεί να κάνει πράξη το «όποιος καεί από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι». Και ομολογουμένως, φέτος… τόσο το «5Χ5» όσο και το «Ρουκ Ζουκ» με τη Ζέτα Μακρυπούλια… χυλώθηκαν στον προγραμματισμό, με αποτέλεσμα να καταγράψουν χαμηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ανεβασμένα ακούω από κάποιους να λέγεται ότι είναι τη φετινή σεζόν τα ποσοστά τηλεθέασης για το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με παρουσιαστή τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Μία… είδηση που δεν ισχύει, τουλάχιστον για τους έως τώρα μήνες της τηλεοπτικής της παρουσίας, καθώς οι επιδόσεις της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης είναι σχεδόν ίδιες. Και τα νούμερα… δεν λένε ψέματα… αλλά ούτε κοιτάζουν φιλίες… για να βγάλουν συμπεράσματα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κουίζ: μία δυνατή, αλλά πολύ δυνατή επαγγελματική συνεργασία έχει ψηθεί και το αποτέλεσμά της θα δούμε… αλλά και είμαι σίγουρος ότι θα απολαύσουμε… την επόμενη σεζόν. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αυτή η συνεργασία μάλιστα θα φύγει… και εκτός των συνόρων της χώρας μας. ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ