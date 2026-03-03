ΝΤΙΝ Και αισίως μπήκαμε στον Μάρτη, για τον οποίο υπάρχουν πολλές λαϊκές ρήσεις για τις ασταθείς καιρικές αλλαγές που τον χαρακτηρίζουν. Δεν θα ήταν άτοπο να πούμε ότι αρκετές από αυτές… θα ταίριαζαν και σε πολλά που συμβαίνουν και αναμένεται να συμβούν αυτό τον μήνα και στο τηλεοπτικό τοπίο. Αν ημερολογιακά ο Μάρτης είναι ο μήνας που αποχαιρετούμε τον χειμώνα και ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε την άνοιξη, τότε τηλεοπτικά είναι αυτός που για τα κανάλια αποτελεί την τελευταία… ευκαιρία για το πώς θα «αποχαιρετήσουν» τη σεζόν, μπας και δουν… άνθηση στους πίνακες τηλεθέασης! ΝΤΑΝ

Δικαιολογημένη λοιπόν η έντονη κινητικότητα που παρατηρείται στα επιτελεία των καναλιών, με στελέχη να προσπαθούν να μην σημειώσουν χαμηλές τηλεθεάσεις τον «Κλαψομάρτη» και να μην επαληθευτεί η ρήση που τον θέλει και… παλουκοκάφτη! Γι' αυτό και λίγο πριν το τέλος της σεζόν, καινούργια προγράμματα κάνουν πρεμιέρα, ελπίζοντας έστω και καθυστερημένα να κερδίσουν τηλεθεατές… και να μην φανούν τα λάθη και οι αδυναμίες σε πολλές έως τώρα επιλογές τους…!

Πρεμιέρα χθες, Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, για τον «Αδύναμο Κρίκο» με τη Μαρία Μπακοδήμου στο ΟΡΕΝ, με το τηλεπαιχνίδι να δίνει… ελπίδες σε στελέχη του σταθμού. Αυτό γιατί, σε μία πολύ δύσκολη και ανταγωνιστική ζώνη, ο «Κρίκος» σημείωσε υψηλότερο μέσο όρο από αυτόν του σταθμού της Παιανίας τον προηγούμενο μήνα… και ιδιαίτερα σε σχέση με τις επιδόσεις του ψυχαγωγικού του προγράμματος.

Ωστόσο, ήταν εμφανής η αδιαθεσία της παρουσιάστριας, που της έβγαινε στη φωνή και σε… στεναχωρούσε να την παρακολουθήσεις. Βέβαια, «πηγές» από το ΟΡΕΝ υποστηρίζουν ότι μόνο στα πρώτα επεισόδια η Μπακοδήμου προσπαθεί να μιλήσει με τα «κοκοράκια» να της «πνίγουν» τη φωνή, αλλά… και μετά την -με πολλά λάθη- πρεμιέρα του «Just The 2 Of Us»… απορείς γιατί στο κανάλι της Παιανίας βγάζουν στον αέρα κάτι που δεν είναι έτοιμο… και προσπαθούν μετά να μαζέψουν τους τηλεθεατές. Εκτός κι αν θεωρούν ότι οι πρόβες γίνονται καλύτερα… με κοινό!

Μιας και αναφέρθηκα στο show του ΟΡΕΝ, το J2Us, που θα επιστρέψει αυτό το Σάββατο στη συχνότητα του σταθμού, να πω ότι θα έχει και αρκετά νέα πρόσωπα, όπως και επιστροφές. Ε, μετά από ορισμένες… εκκεντρικότητες απέναντι στο πεντάγραμμο, θα δούμε και έναν στο στιλ, αφού ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί, μεταξύ άλλων, τον Fancy James. Ο εκκεντρικός στιλίστας της Kimberly Guilfoyle θα προσπαθήσει να αποδείξει τις φωνητικές του ικανότητες, έχοντας δίπλα του ως coach τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, που θα επιστρέψει για έναν ακόμα κύκλο στη σκηνή του J2Us. Και δεν είναι η μοναδική «επιστροφή», αφού θα ακολουθήσουν και άλλες, ενώ… για να μην προδώσω περισσότερα… ένα από τα νέα πρόσωπα θα είναι και ο Λευτέρης Ελευθερίου. Αυτά… κι αυτοί… προς το παρόν…!

Κοίτα όμως… πώς δένουν πολλά στο τηλεοπτικό τοπίο. Με την αναφορά στον Γιάννη Χατζηγεωργίου και τον Λευτέρη Ελευθερίου… πεταγόμαστε στο «Your Face Sounds Familiar» -όπου οι δύο ηθοποιοί είχαν επίσης «συναντηθεί»- το οποίο ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ΑΝΤ1, αλλά με νέους διαγωνιζόμενους. Ένα από τα πρόσωπα που ετοιμάζεται να βάλει την υπογραφή της είναι η Δωροθέα Μερκούρη και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να τη δούμε να μεταμορφώνεται σε κάποιον διάσημο της μουσικής σκηνής!

Στο τσακ, πριν από την τελική υπογραφή, λέγεται ότι είναι κι ο Σάκης Ρουβάς… όχι για να μεταμορφωθεί… αλλά για να παρουσιάσει το YFSF στον ΑΝΤ1. Ελπίζω να καταφέρει να… μετουσιωθεί και σε ρόλο παρουσιαστή… γιατί, όσο κι αν πικραίνονται οι θαυμαστές του μουσικού του ταλέντου… στην παρουσίαση ο Sakis δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει τον… σωστό τόνο. Η σκηνή τον λατρεύει… αλλά το autocue λιγότερο, γιατί στο τραγούδι μεταμορφώνεται… ενώ στην παρουσίαση συνήθως μένει ο εαυτός του!

Και για να βάλω και μία (άνω!?!?) τελεία σε φήμες και σενάρια: έως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές η Μπέττυ Μαγγίρα δεν έχει κάνει καμία επαφή με τον ΑΝΤ1 για αυτόν τον ρόλο, της παρουσίασης. Εντάξει… ποτέ -δεν πρέπει- να είναι αργά… αλλά φαίνεται ότι στο κανάλι του Αμαρουσίου… θέλουν προσπάθειες μεταμόρφωσης… και στην παρουσίαση…!

Με παρουσιάστρια το σημερινό κουίζ, που έκανε συνάντηση… διορθώνω: συνέφαγε με υψηλό αξιωματούχο τηλεοπτικού σταθμού και μίλησαν για τις αλλαγές που θέλει να κάνει την επόμενη σεζόν.

Θα ήταν όλα καλά… αλλά το θέμα είναι ότι το στέλεχος ανήκει σε άλλο κανάλι από αυτό στο οποίο βρίσκεται τώρα η παρουσιάστρια!