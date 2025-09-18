ΝΤΙΝ Νωρίς, πολύ νωρίς για να κριθεί οτιδήποτε και οποιοσδήποτε… θετικά ή αρνητικά. Ο μαραθώνιος της νέας σεζόν τώρα ξεκινά και οι δρομείς έχουν μεγάλη απόσταση να διανύσουν… αρκεί βεβαίως να δοθεί σε όλους η δυνατότητα να βρίσκονται στον στίβο έως το τέλος της σεζόν. Γιατί η ιστορία έχει διδάξει πως στα επιτελεία των τηλεοπτικών σταθμών δεν επικρατεί… ψυχραιμία και υπάρχουν πολλές… διαφορετικές απόψεις και φωνές. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ξεκίνησε γυρίσματα το The Voice με σκοπό το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Καπουτζίδης να καλωσορίσει για μία ακόμα σεζόν τους τηλεθεατές από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Στις θέσεις τους και τα μέλη της κριτικής επιτροπής, με τα μάτια όλων να βρίσκονται κυρίως πάνω στον Γιώργο Μαζωνάκη, λόγω όσων έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες στην προσωπική του ζωή. Ένα θα πω και οι νοούντες νοείτωσαν: ο Μαζώ είναι πολύ σκληρός για να τον «πεθάνουν»…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το τέλος της συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ ανακοίνωσε ο Μάρκος Σεφερλής σε συνέντευξη που έδωσε στην Κατερίνα Καινούργιου, καλεσμένος στην εκπομπή της «Super Κατερίνα» του ALPHA. Έτσι, είναι οριστικό ότι δεν θα βγει στον αέρα η επιθεώρηση για την οποία συζητούσε με το κανάλι του Φαλήρου. Ωστόσο, μαθαίνω ότι ο Σεφερλής έχει κάνει συζητήσεις με ανώτατο αξιωματούχο του MEGA για να βγει από τη συχνότητα του σταθμού της Καλλιθέας η σειρά «Ορκιστείτε παρακαλώ». Όλα είναι ακόμα σε στάδιο… επαφής και αν λάβουμε υπόψη το φετινό πρόγραμμα του MEGA… δεν ορκίζομαι ότι θα βγει τη φετινή σεζόν…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Είπα ότι είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε τους πάντες, αλλά μία απορία: με το ζόρι πήραν στην ΕΡΤ τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη; Παρά τις προσπάθειες που κάνουν οι δύο παρουσιαστές, είναι λες και οι ιθύνοντες αποφάσισαν να στήσουν το στούντιο της εκπομπής σε κάποια… αποθήκη. Τόσο στενό που σου δίνει την εντύπωση ότι για να προχωρήσουν ο Κρατερός με τη Μαρία θα πουν «συγγνώμη» για να μην πέσουν πάνω σε κάποιον οπερατέρ. Θα μου πείτε «ας κάνουν καλή εκπομπή και ας είναι και… στριμωγμένοι» και δεν θα διαφωνήσω. Άλλωστε, τον τελευταίο καιρό στην ΕΡΤ συμβαίνουν… και κυρίως ακούγονται διάφορα σε καμαρίνια και γραφεία που σε κάνουν να απορείς για τον «αέρα» που έχουν πάρει… ή, πιο σωστά, έχει δοθεί σε ορισμένους. Και δεν είναι υπερβολή αυτά που γράφω, γιατί υπάρχουν και… ντοκουμέντα που αν βγουν στη δημοσιότητα θα γελάσουν πολλοί… πικραμένοι για την αλαζονεία με την οποία συμπεριφέρονται, και ίσως αυτοί που σφυρίζουν αδιάφορα κληθούν να πάρουν θέση. Θα πω αυτό μόνο: μην σας κάνει εντύπωση αν μάθουμε για καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας για ανάρμοστη συμπεριφορά εντός ραδιομεγάρου και δη σε ψυχαγωγικές εκπομπές…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Δεν θα πω περισσότερα και θα κλείσω με τα προηγούμενα ως το κλασικό κουίζ του τέλους της στήλης, αφήνοντας… προς το παρόν τα παραπάνω… χωρίς ονόματα…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ