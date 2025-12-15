ΝΤΙΝ Σε εορταστικούς προγραμματισμούς στα κανάλια, με το βλέμμα -εννοείται- στο δεύτερο μισό της σεζόν, με κάποιους από αυτούς να είναι όχι απλώς ανήσυχοι, αλλά βαθύτατα… nielsen-απελπισμένοι! Οι υποσχέσεις που είχαν δώσει στα μεγάλα οβάλ γραφεία των συσκέψεων δεν έχουν «αβγατίσει» στους πίνακες τηλεθέασης, και ορισμένοι ανησυχούν για το πού θα τους βρει η άλλη μεγάλη χριστιανική εορτή, το Πάσχα, ώστε μην τυχόν πριν το σπάσιμο των κόκκινων αβγών πραγματοποιηθούν άλλα… σπασίματα, όχι απαραίτητα συμβολικά. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στην ΕΡΤ πάντως, όπου στελέχη της έχουν δημόσια τοποθετηθεί εναντίον της τηλεθέασης, τα πράγματα είναι πιο ρυθμισμένα και χωρίς να ανησυχούν για το τι θα καταγράψουν τα κοντέρ της Nielsen. Παραμονή Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς το εορταστικό πρόγραμμα της ΕΡΤ1 θα είναι Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά. Ήδη έχουν κλείσει τους καλεσμένους για την εκπομπή που θα μεταδοθεί την παραμονή Χριστουγέννων, ενώ σύντομα θα κλείσει το με ποιους θα κάνουν αλλαγή χρόνου όσοι επιλέξουν τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε γύρισμα όμως είναι και στο ΟΡΕΝ για τη μουσική εκπομπή με οικοδεσπότες τους Λευτέρη Πανταζή και την Άντζελα Δημητρίου, με τους οποίους θα κάνουν αλλαγή πρωτοχρονιάς όσοι συντονιστούν στο κανάλι της Παιανίας. Ωστόσο, αυτές τις ημέρες «κλειδώνει» και η συμφωνία για το Just The 2 Of Us, ώστε ο Νίκος Κοκλώνης να καλωσορίσει τους τηλεθεατές αρχές της νέας χρονιάς. Κι όταν λέω «αρχές», εννοώ το πρώτο Σάββατο, δηλαδή στις 3 Ιανουαρίου, ή άντε… το επόμενο, στις 10 Ιανουαρίου. Βέβαια, ο στόχος είναι για τις 3, ώστε να προλάβουν και τον ανταγωνισμό, αλλά και πριν φύγουν οι τηλεθεατές από το εορταστικό μουντ που άλλωστε «κουβαλά» το συγκεκριμένο πρότζεκτ. Βέβαια υπάρχουν και οι πιο… ψύχραιμοι που δεν θέλουν να «καεί» ο σάκος του Άη Βασίλη και να τους φέρει το πρόκτζεκ τις επιθυμητές τηλεθεάσεις, οπότε το πλαν Β είναι για έναν μήνα μετά, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, που κρίνεται και ως πιθανότερο! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τον ίδιο στόχο, να βγουν δηλαδή πριν από τους υπόλοιπους, έχουν και στον ΣΚΑΪ με την επιστροφή του Survivor στη συχνότητα του σταθμού την πρώτη Κυριακή, στις 4 Ιανουαρίου. Βέβαια, ορισμένοι στο κανάλι του Φαλήρου επιθυμούν να καθυστερήσουν μία βδομάδα, ώστε Αθηναίοι και Επαρχιώτες να κάνουν πρωτοχρονιά σπίτια τους, αλλά ακόμα όλα παίζουν. Και σίγουρα αν επικρατήσει η… βιαστική απόφαση του ΟΡΕΝ για την πρεμιέρα του Just αρχές της νέας χρονιάς, τότε δεν θα περάσει… αδιάφορα από τον ΣΚΑΪ, ιδιαίτερα σε μία πολύ ανταγωνιστική σεζόν, που όλοι αγωνίζονται και για μία επιπλέον μονάδα στους πίνακες τηλεθέασης, ειδικά όταν αυτή κρίνει ισορροπίες… και καρέκλες! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κλείδωσε ο πίνακας των χωρών που θα διαγωνιστούν στον ερχόμενο διαγωνισμό της Eurovision, με την EBU να ανακοινώνει πως στη σκηνή των δύο ημιτελικών θα βρεθούν 35 χώρες. Πάντως, ορισμένοι καλά γνωρίζοντες τα περί διαγωνισμού… και του παρασκηνίου του… εξακολουθούν να κρατούν -λίγο- μικρότερο καλάθι…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αναφερόμενοι στην περίοδο μετά τις γιορτές, είναι οριστικό ότι το δεύτερο μισό της σεζόν θα κάνει πρεμιέρα στο MEGA μία από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές, Οι Αθώοι. Την πρώτη εβδομάδα Φεβρουαρίου, λοιπόν, με τη σκηνοθετική ματιά των Νίκου Κουτελιδάκη και Άγγελου Κουτελιδάκη, οι: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου και ο Χρήστος Καλαβρούζος θα μας μεταφέρουν στην Κέρκυρα των αρχών του 20ου αιώνα, όπου, στην ιστορία δια χειρός Ελένης Ζιώγα, «ένας αθώος άντρας, στιγματισμένος για την καταγωγή του, βρίσκεται άδικα καταδικασμένος για ένα έγκλημα πάθους, σε μια κοινωνία που θέτει με ανάλγητο τρόπο τους ανθρώπους στο περιθώριο. Μια μοιραία γυναίκα ορίζει τις ζωές τριών ανδρών, ενώ ο πρότερος παράδεισος του έρωτα γίνεται η δική τους φυλακή και κόλαση»! Δικαιολογημένα… και από το τρέιλερ… τρέφουμε πολλές προσδοκίες για την ποιότητα της σειράς…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για «προσδοκίες», το σημερινό κουίζ, που έχοντας οι υποσχέσεις διαψευστεί στους πίνακες τηλεθέασης, η συγκεκριμένη παραγωγή θα βρεθεί ξανά στο οβάλ γραφείο για να επανεξεταστεί το υψηλό -για τα ελάχιστα «αβγά»- κόστος της. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Γιατί, αν δεν πέσει περικοπή, κινδυνεύει με… μαχαίρι και σίγουρα αυτό θα είναι δυσάρεστη εξέλιξη για όλους τους εμπλεκόμενους…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ