ΝΤΙΝ Τις τελευταίες… πινελιές στον προγραμματισμό τους για τη «μάχη» της τηλεθέασης στο δεύτερο διάστημα της τρέχουσας σεζόν προσπαθούν να βάλουν στα επιτελεία των καναλιών, ευελπιστώντας ότι οι προσπάθειές τους δεν θα καταλήξουν ως τηλεοπτική απεικόνιση… της Γκουέρνικα. Ωστόσο, με τόσες… μουτζούρες στους πίνακες τηλεθέασης, γνωρίζουν ότι είναι δύσκολο οι προσπάθειές τους να απεικονιστούν ως «Η δημιουργία του Αδάμ», και οι τηλεθεατές συνεχίζουν να έχουν ένα… αμφίβολο χαμόγελο, σαν τη Μόνα Λίζα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Χαμόγελα στο σταθμό του Αμαρουσίου… διορθώνω: στον Όμιλο του Αμαρουσίου, καθώς η χαρά δεν προέρχεται από τον ΑΝΤ1, αλλά από το «αδελφό» κανάλι, το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, που στις επαναλήψεις επιτυχημένων σειρών (Το καφέ της Χαράς, Κωνσταντίνου και Ελένης) σημειώνει τηλεθεάσεις που δεν τις έχουν ξαναδεί στον Όμιλο του Αμαρουσίου για το ψυχαγωγικό κανάλι τους. Βέβαια, το ότι οι τηλεθεατές που πήγαν στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV είναι αυτοί που έφυγαν από τον ΑΝΤ1 ακολουθώντας τις διαχρονικά επιτυχημένες και σε τηλεθέαση σειρές, μάλλον στον πίνακα του Πάμπλο Πικάσο παραπέμπει η στρατηγική τους. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παραμένοντας στον ΑΝΤ1, να αναφέρουμε ότι σε… καβαλέτο του σταθμού για το δεύτερο μισό έχουν τοποθετήσει και μελετούν το «Κάτι ψήνεται», με σκοπό να βγάλουν το καθημερινό ριάλιτι μαγειρικής μετά το τέλος προβολής του «5 επί 5». Τα επεισόδια που έχουν γυριστεί για το τηλεπαιχνίδι με τον Θάνο Κιούση θα καλύψουν το πρόγραμμα έως τον Μάρτιο, οπότε κάπου εκεί… αν όχι νωρίτερα… επιθυμούν να τοποθετήσουν το «Κάτι ψήνεται» στην απογευματινή ζώνη. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ωστόσο, σε πιο… περίοπτη θέση στη «γκαλερί» του Αμαρουσίου βρίσκεται καβαλέτο στο οποίο επιθυμούν να ζωγραφίσουν το Your Face Sounds Familiar. Για μία ακόμα φορά το talent show είναι στο στάδιο του κοστολογίου, αλλά αυτή τη φορά -περισσότερο από ποτέ!- αντιλαμβάνονται πως έχουν ανάγκη κάποιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα με «δυνατά» χρώματα, γιατί ο πίνακας της Nielsen δεν έχει πια το αινιγματικό χαμόγελο της Μόνα Λίζα, αλλά το βλοσυρό και ανασφαλές ύφος των προσώπων στο American Gothic, που βίωσαν το «κραχ» στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια, οφείλω να αναγνωρίσω πως ένα από τα μεγάλα «όπλα» του ΑΝΤ1 για το «χρηματιστήριο» της τρέχουσας σεζόν είναι και η νέα μουσική εκπομπή, η Moments, με τη Ζέτα Μακρυπούλια, που από το τρέιλερ που έχουμε δει (σε δημοσιογραφική προβολή) είναι δικαιολογημένο να περιμένουμε κάτι πολύ καλό. Μάλιστα, μέσα στις επόμενες ημέρες ήταν σχεδιασμένο να ξεκινήσουν τα γυρίσματα, αλλά αναβλήθηκαν κυριολεκτικά… στο παρά πέντε, γιατί αυτό το διάστημα η ηθοποιός είναι σε γυρίσματα για το επετειακό επεισόδιο της σειράς του MEGA «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά», που αναμένεται με ανυπομονησία…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ανυπομονώ, αλλά θα κρατηθώ… και προς το παρόν θα κουιζάρω ότι έχει σχεδόν κλείσει το επιτυχημένο πρωταγωνιστικό δίδυμο σε μία από τις σειρές της επόμενης σεζόν, για την οποία εύλογα τρέφουμε ελπίδες πως θα είναι σαν τη δημιουργία του Μιχαήλ Άγγελου! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Δεν αποκαλύπτω περισσότερα, μέχρι να βάλουν τις οριστικές υπογραφές τους, γιατί -δικαιολογημένα!- έχουν κι άλλες προτάσεις, οπότε μπορεί να υπάρξει… σύγκρουση…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ