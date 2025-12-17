ΝΤΙΝ Θα έπρεπε να απορήσω γιατί τόσες εντάσεις σε τηλεοπτικά πλατό, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση, γνωρίζοντας ότι αυτά που παρακολουθούμε on air δεν είναι τίποτα μπροστά σε πολλά που συμβαίνουν στο τηλεοπτικό παρασκήνιο. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε εκπομπές, αλλά και σε επιτελικά γραφεία, όπου πολλές φορές τα λόγια που ανταλλάσσονται θα έκαναν υψηλή τηλεθέαση και θα κοκκίνιζαν τα τηλεκοντρόλ. ΝΤΑΝ

Βέβαια, το «κοκκίνισμα» δεν αναφέρεται στα νούμερα τηλεθέασης, γιατί και πρόσφατα είδαμε παρόμοια προσπάθεια με κάποιους να γίνονται νούμερα τηλε-ατραξιόν, αλλά χωρίς τελικά να φέρουν τα πολυπόθητα νούμερα στους πίνακες τηλεθέασης. Γιατί άλλο να κάνεις θόρυβο… και άλλο να σε παρακολουθούν! Και η πραγματική -λυπηρή- αλήθεια είναι ότι δεν κοκκίνησαν ούτε από ντροπή…! Ας ελπίσουμε ότι θα «φάνε» κόκκινο από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης… που οφείλει να κάνει τη δουλειά του, τουλάχιστον για όσα βγαίνουν στον τηλεοπτικό αέρα…!

Όχι, δεν είναι όλοι «με το ζωνάρι λυμένο» -εκτός βέβαια από ορισμένους που το έχουν κάνει… επάγγελμα να θέλουν να γίνονται «είδηση» και βάιραλ στα σόσιαλ μίντια- αλλά πολλοί… να το πούμε λαϊκιστί… είναι «με τα μυαλά στα κάγκελα»! Και τις περισσότερες φορές, χάνεται το μέτρο της αξιοπρέπειας…! Αν και για ορισμένους, το μέτρο αυτό έχει χαθεί εδώ και καιρό.

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία 24ωρα για «λογοκρισία» από το ΕΚΟΜΜΕΔ και την απόφαση του δημόσιου φορέα υλοποίησης της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής πολιτικής να «παγώσει» την αρχική έγκρισή του για επιδότηση του ντοκιμαντέρ με τίτλο «17 Νοέμβρη, Άνοδος και Πτώση», που ετοιμάζει ο Αλέξης Παπαχελάς για τον ΣΚΑΪ. Η αλήθεια είναι ότι όντως το ΕΚΟΜΜΕΔ είχε εγκρίνει αρχικά την επιδότηση, αλλά στη συνέχεια υπήρξε επιστολή διαμαρτυρίας από τις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης, στην οποία, μεταξύ άλλων, ανέφεραν ότι δεν θεωρούν πως ένας κρατικός οργανισμός πρέπει να δώσει χρήμα σε ένα οπτικοακουστικό προϊόν, στο οποίο θα προβληθεί συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Το τονίζω: πέρα από την ηθική διάσταση, η διαμαρτυρία των συγγενών ήταν για την επιδότηση με κρατικό χρήμα. Εύλογα… και πολύ ορθά, κατά τη γνώμη μου… ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ, Λεωνίδας Χριστόπουλος, απέσυρε την αρχική έγκριση, ζητώντας από την αρμόδια επιτροπή να την επανεξετάσει, κυρίως ως προς το αν με την προβολή συνέντευξης του Δημήτρη Κουφοντίνα παραβιάζεται κάποιος από τους νόμους ή τις συνταγματικές προβλέψεις. Η επανεξέταση, λοιπόν, έχει να κάνει με το αν τηρούνται τα πολιτιστικά κριτήρια που έχει θέσει ο δημόσιος φορέας και κανονικά θα έπρεπε να ικανοποιεί και την πλευρά του ΣΚΑΪ, που έχει έμμεσα σχέσεις με πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον οικογενειών των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Οπότε, αν δεν παραβιάζονται τα νομικά κριτήρια, τότε το ΕΚΟΜΜΕΔ οφείλει να επιδοτήσει τη σειρά ντοκιμαντέρ, ακόμα και αν διαφωνούν οι οικογένειες. Γιατί το κράτος -όσο σκληρό κι αν ακούγεται και είναι- λειτουργεί με νόμους κι όχι με συναισθήματα. Άλλωστε, σε πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι άλλο νομική… και άλλο λογική και ηθική! Και η ηθική… κακά τα ψέματα… δεν επιδοτείται!

Ας παραμείνουμε στο κανάλι του Φαλήρου και ας πάμε σε κάτι ψυχαγωγικό, που αφορά το νέο μουσικό ριάλιτι που ετοιμάζουν, το Beat My Guest, και που, όπως φαίνεται, σχεδιάζουν και με… ανατρεπτικό τρόπο παρουσίασης. Διευκρίνιση: μην χαίρεστε κάποιοι, ελπίζοντας ότι θα το αναλάβει ο Άρης Πορτοσάλτε, αφήνοντας έτσι την εκπομπή με τη Μαρία Αναστασοπούλου, γιατί οι υπεύθυνοι του σταθμού έχουν στο μυαλό τους… δύο λέρες, κατά τον τίτλο εκπομπής τους. Συγκεκριμένα, λοιπόν, την παρουσίαση, ή πιο σωστά τον σχολιασμό στο ριάλιτι, έγινε πρόταση να αναλάβουν οι Γιώργος Μαραθιανός και Νικόλας Ακτύπης, που είναι γνωστοί στο ραδιοφωνικό κοινό από την εκπομπή τους «Δυο λέρες μόνο» στον Sport Fm. Βέβαια, μαθαίνω ότι οι δύο τους δεν είναι πολύ θετικοί… αλλά αναμφισβήτητα πρόκειται για πρωτότυπη κι ενδιαφέρουσα σκέψη, καθώς αν υπάρξει συμφωνία, τότε θα είναι η πρώτη φορά στα εγχώρια ριάλιτι που θα αναλάβει τον σχολιασμό δίδυμο και μάλιστα… φρες τηλεοπτικά.

Με φρέσκο, για τη χώρα μας, πρόγραμμα το σημερινό κουίζ που έχει στο συρτάρι του στέλεχος καναλιού, αλλά δεν το έχει πάει ακόμα σε τραπέζι σύσκεψης, κρατώντας το ως «μπαλαντέρ» σε διαπραγμάτευση.

Γιατί αυτή η διαπραγμάτευση αφορά άλλο κανάλι… με το οποίο έχει ξεκινήσει επαφές… για μεταγραφή!