ΝΤΙΝ Έτοιμοι στα κανάλια για το δεύτερο μισό της τρέχουσας σεζόν, από το οποίο θα κριθούν πολλά… και πολλοί. Με τη διαφημιστική πίτα να έχει συρρικνωθεί αρκετά, δεν υπάρχουν περιθώρια για πεταμένα λεφτά και ό,τι δεν τραβάει… το τραβούν εκτός προγράμματος. Άλλωστε, τα χρόνια που «έρεε το χρήμα» έχουν περάσει… γιατί πλέον δεν συρρέουν πολλοί τηλεθεατές…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Λόγω έλλειψης τηλεθεατών και με συνοπτικές διαδικασίες ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με τη διοίκηση του ΑΝΤ1… η οποία είχε αποφασίσει τη δημιουργία της εκπομπής με παρουσιάστρια την Ελένη Τσολάκη… να μην της δίνει το πράσινο φως για τη νέα χρονιά. Την πήραν, την λάνσαραν, την προώθησαν… και με το τέλος της χρονιάς, της τράβηξαν το χαλί… και πάμε για άλλη…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Η «απόφαση» αυτή ακουγόταν στο τηλεοπτικό παρασκήνιο από τις αρχές Δεκεμβρίου, με το κανάλι του Αμαρουσίου να τη διαψεύδει κατηγορηματικά. Όπως τώρα διαψεύδουν ότι σύντομα τα σαββατοκύριακα θα καλημερίσει τους τηλεθεατές η Κατερίνα Καραβάτου, που ανήκει στο δυναμικό του σταθμού. Παρά τη «διάψευση», κρατήστε το «σύντομα», γιατί μπορεί η πρώτη «καλημέρα» να γίνει ακόμα και μέσα στον μήνα. Άλλωστε, οι συνεργάτες είναι έτοιμοι… και περίμεναν…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Επίσημα πλέον ετοιμάζεται στον ΑΝΤ1 το «Κάτι Ψήνεται», που όπως πρώτα είχα αναφέρει, ψηνόταν μήνες στο κανάλι του Αμαρουσίου. Συμπληρώνοντας 20 χρόνια διεθνούς τηλεοπτικής παρουσίας, το ριάλιτι μαγειρικής επιστρέφει στη χώρα μας, με σκοπό να ανάψουν κάρβουνα, κατσαρόλες και φούρνοι σε όλη την Ελλάδα. Θα έλεγα «σε όλη την επαρχία», αλλά μετά τον αρνητικό σχολιασμό για τις ομάδες του Survivor, η λέξη φαίνεται να έχει… ποινικοποιηθεί από «κυριλάτα αθηναϊκά τηλεοπτικά πάνελ», δίνοντάς της αρνητική χροιά! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αναφερόμενοι στην επαρχία -…μπαρντόν, στην περιφέρεια, ήθελα να πω…!- θυμήθηκα τη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, που ο ΑΝΤ1 την έχει βάλει σε επανάληψη καθημερινά στις 10 το βράδυ… με έναν ακόμα προγραμματισμό απαξίωσης της εξαιρετικής σειράς. Αρχίζω να υποψιάζομαι πως κάποιοι στο κανάλι του Αμαρουσίου έχουν μπερδευτεί και νομίζουν ότι είναι ακόμα… απέναντι! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παραμένω στον ΑΝΤ1… που σήμερα έχει την τιμητική του στη στήλη… για να πω ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί κι η επιστροφή του «Your Face Sounds Familiar» με σκοπό, -αν δεν υπάρξει «κόψιμο» της τελευταίας στιγμής στο μπάτζετ-, να κάνει πρεμιέρα λίγο μετά το Πάσχα. Και όχι, μην βιαστείτε να πείτε κάποιοι ότι στο τιμόνι του talent show θα βρεθεί η παρουσιάστρια της άρτι διακοπείσας εκπομπής τους… γιατί καμία σχέση! Αντίθετα, δεν αποκλείεται κάποια… επιστροφή, αλλά εκτιμώ ότι είναι πολύ νωρίς για να κλείσουν… οι πληγές. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με περισσότερες από 1.000.000 θεάσεις στο ERTFLIX έκλεισε η πρώτη βδομάδα για τη «Μεγάλη Χίμαιρα», με τη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ να σπάει τα ρεκόρ της ψηφιακής της πλατφόρμας. Ωστόσο, αξίζει να σημειώσω και τη μεγάλη ικανοποίηση… για τη δημόσια τηλεόραση… αφού μερίδα του τηλεοπτικού κοινού παρακολούθησε τα δύο επεισόδια και στην ΕΡΤ1, οπότε έτσι το κανάλι σημείωσε διψήφιο μέσο όρο τηλεθέασης στο γενικό σύνολο. Λογικό να υπάρχει μεγάλη χαρά στην ΕΡΤ όταν με πολλές άλλες επιλογές τους η τηλεθέαση είναι… χίμαιρα και άπιαστο όνειρο! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στο σημείο αυτό όμως, να αναφέρω ότι το τρίτο επεισόδιο θα κάνει πρεμιέρα στο ERTFLIX το Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα (10/1/2026, 00:01), ενώ η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00 από την ΕΡΤ1. Λογικό να ακολουθήσουν την ίδια στρατηγική προγραμματισμού, αφού είδαν ότι το κοινό ανταποκρίθηκε θετικά…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μία πολύ θετική εξέλιξη αφορά το σημερινό κουίζ για υπόθεση που βρέθηκε μάλιστα στις δικαστικές αίθουσες. Οριστικά λοιπόν κρίθηκε ότι δεν μπορεί κανείς να… παίζει με τα πνευματικά δικαιώματα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Νεότερα και με… ονοματεπώνυμα, πολύ σύντομα…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ