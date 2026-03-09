ΝΤΙΝ Συνεχίζονται τα σενάρια για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, με κάποια να αγγίζουν τα όρια της… τηλεοπτικής φαντασίας. Η αλήθεια όμως, που αγγίζει το «θρίλερ για γερά νεύρα», είναι ότι όλο και περισσότεροι τηλεθεατές απομακρύνονται από τις συχνότητες της «κλασικής» τηλεόρασης. Και δεν είναι θέμα φαντασίας, αλλά οριστικών στρατηγικών αποφάσεων και σύντομα το εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο θα αλλάξει σημαντικά. Αλλά αυτά εν ευθέτω χρόνω…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τον χρόνο και τον χώρο της στον τηλεοπτικό αέρα απέκτησε η Modern Cinderella. Εντελώς άπειρη από τηλεοπτικούς κανόνες, η γνωστή influencer βρέθηκε στο ΟΡΕΝ με τη διάθεση του διαδικτύου, ενώ στο κανάλι της Παιανίας έλπιζαν ότι οι followers της θα αφήσουν το swipe και θα πιάσουν το τηλεκοντρόλ, μπας και τους δουν στον δικό τους αέρα. Τελικά όμως -για να ακολουθήσω τους όρους του… παραμυθιού που κουβαλά το όνομα της παρουσιάστριας!- το… πριγκιπόπουλο έφερε πολύ μικρό γοβάκι, στο χαμηλό νούμερο που «φορούν» συνήθως οι ψυχαγωγικές εκπομπές του σταθμού, αφού το περιεχόμενο της εκπομπής έφερνε σε… κολοκύθα. Βέβαια είναι πολύ νωρίς για να κριθεί τόσο η εκπομπή όσο και η παρουσιάστριά της, έστω κι αν μάθει… στου τηλεθεατή το μάτι! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Έτσι, αυτό που αποδείχθηκε στην πρεμιέρα της εκπομπής «CINDERELA NIGHTS» είναι ότι το πέρασμα από το TikTok στο τηλεοπτικό πλατό δεν είναι πάντα τόσο παραμυθένιο. Γιατί άλλο το γρήγορο βίντεο των λίγων δευτερολέπτων κι άλλο η τηλεοπτική ώρα, που πρέπει να έχει περιεχόμενο και να σταθεί χωρίς αλγόριθμους, ενώ το like στο κινητό δεν μεταφράζεται πάντα σε τηλεθέαση στο τηλεκοντρόλ. Αλλά τι να κάνει κι η τηλεόραση; Όταν κυνηγάει νούμερα, ψάχνει θεατές ακόμα και στο timeline, χρησιμοποιώντας τους ενίοτε και ως «μέτρηση τηλεθέασης». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τώρα που είπα τηλεθέαση, το μυαλό μου πήγε στην ΕΡΤ, που από τη μία στελέχη της υποστηρίζουν ότι δεν δίνουν σημασία στα ραβασάκια της Nielsen, αλλά από την άλλη -και πολύ καλά κάνουν- η δημόσια τηλεόραση πανηγυρίζει με δελτία Τύπου για την όποια υψηλή τηλεθέαση αποκτούν ακόμα και στην ψηφιακή τους πλατφόρμα, το ERTFLIX. Δύο μέτρα… κατά το συμφέρον…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με αφορμή όμως τη δημόσια τηλεόραση, να αναφέρω ότι στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής δεν υπάρχουν μόνο «αργόσχολοι, αργόμισθοι και βύσματα». Εκτός από αυτούς… που συνήθως πάνε κι έρχονται… υπάρχουν και πολλοί που αγαπούν αυτό που κάνουν και παλεύουν είτε από τον τηλεοπτικό είτε από τον ραδιοφωνικό αέρα, έστω και αν αντιμετωπίζουν πολλές… αγκυλώσεις, από αυτές που δυστυχώς κυριαρχούν σε δημόσιους οργανισμούς. Τέτοιες γενικεύσεις και το σακούλιασμα οδηγούν σε δικαιολογίες για να ληφθούν αποφάσεις όπως αυτή που πήρε η τότε κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2013. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιας και αναφέρθηκα στο παρελθόν… μου κάνει εντύπωση που κάποιοι προσπαθούν να ανοίξουν τα χρονοντούλαπα, αναφερόμενοι «σε καταστάσεις που έχουν υποστεί». Μήπως είναι… σώφρον να αφήσουν τα ντουλάπια στο υπόγειο και να μην τα μισανοίγουν, γιατί εκτός από των άλλων… μπορούν να ξεπηδήσουν από εκεί και δικοί τους «σκελετοί». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Εκτός φυσικά αν έχουν να κάνουν σοβαρή και επώνυμη καταγγελία. Αλλά αν πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα… κινδυνεύεις να πέσει κάποια στιγμή και πάνω σου. ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ