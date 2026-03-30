ΝΤΙΝ Πρεμιέρες, αλλαγές, σχέδια και πολλές ελπίδες συνεχίζουν να συνθέτουν το τηλεοπτικό παζλ, ενώ διανύουμε τους τελευταίους μήνες της φετινής σεζόν. Μίας σεζόν έντονα ανταγωνιστικής… και σε πολλά επίπεδα απογοητευτικής, για καταστάσεις που επικρατούν στο τηλεοπτικό τοπίο! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Έντονη… απογοήτευση, για να το πω κομψά, ένιωσα ακούγοντας όσα είπε ο Νίκος Μάνεσης στην εκπομπή του «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον ALPHA, σχολιάζοντας τη δίκαιη απαίτηση των συγγενών των θυμάτων από το -… όχι, δεν θα πω έγκλημα!- δυστύχημα στα Τέμπη να διεξαχθεί η δίκη σε μία αίθουσα που θα πληροί στοιχειώδεις κανόνες ευπρέπειας και σεβασμού, όχι μόνο για τα θύματα, αλλά και για τον θεσμό της Δικαιοσύνης! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Θεωρώ ότι ο -κατά τα άλλα έμπειρος δημοσιογράφος- θα έπρεπε να γνωρίζει πως σε κάποια θέματα δεν χωρά μπλακ χιούμορ… εκτός αν έχει χαθεί εντελώς η αίσθηση του μέτρου. Και σίγουρα δεν χωρά «συγγνώμη αν κάποιους ενοχλεί»… γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις δεν ενοχλούνται «κάποιοι», αλλά όποιος εξακολουθεί να διαθέτει στοιχειώδη ενσυναίσθηση. Το πραγματικά ανησυχητικό… δεν είναι το λάθος. Είναι η αδυναμία κατανόησής του… και η επιμονή να βαφτίζεται χιούμορ, ενώ θα ήταν σωστή μία αληθινή και ειλικρινή συγγνώμη, χωρίς «αν» και υποδιαστολές…! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Και από «μεταμφιεσμένες» συγγνώμες πάμε στο ορίτζιναλ show των μεταμφιέσεων, το «Your Face Sounds Familiar», αφήνοντας πίσω τα… μπλακ -και χωρίς χιούμορ- λεγόμενα που ακούγονται στον τηλεοπτικό αέρα. Στην παρούσα στήλη λοιπόν είχα πρώτα αναφέρει τα ονόματα και των δέκα συμμετεχόντων, ενώ θεωρούσα σίγουρους για την κριτική επιτροπή τον Ρένο Χαραλαμπίδη και τον Τάκη Ζαχαράτο. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Τελικά ο Τάκης δυστυχώς δεν θα είναι, αλλά όχι γιατί δεν τα βρήκε στα οικονομικά με τον ΑΝΤ1, όπως ειπώθηκε, αλλά λόγω των εμφανίσεών του σε νυχτερινό κέντρο, οι οποίες, εξαιτίας της επιτυχίας, θα συνεχιστούν με την Έλενα Παπαρίζου και μετά το Πάσχα. Αφού λοιπόν τα γυρίσματα για το show θα γίνονται κάθε Τετάρτη, την ίδια ημέρα με τις παραστάσεις, υπήρξε αναβολή στη συνεργασία… προς το παρόν. Και αυτό… κρατήστε το! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Αλλάζουμε κανάλι και πάμε μέχρι το STAR όπου χθες, Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, έκαναν πρεμιέρα τα δύο τηλεπαιχνίδια, το «Lingo» με τον Νίκο Μουτσινά και το «1% Club» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη. Σίγουρα ο σκοπός του σταθμού ήταν να… προμοτάρει και να σαπορτάρει τα δύο νέα προϊόντα του και για αυτό τα έβγαλε την ίδια ημέρα, αλλά δεν θα είναι υπερβολή αν πω ότι έβαλαν τα χεράκια τους και έβγαλαν… τα ματάκια του Μουτσινά, κάτι που σίγουρα δεν ήταν σκοπός τους. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Γιατί από τη μία είδαμε ένα τηλεπαιχνίδι που μύριζε έντονα παρελθόν, με τον Μουτσινά σε τόσο χαλαρή διάθεση που άγγιζε τα όρια της αδιαφορίας, σαν να πέρασε απλώς για μια… τηλεοπτική αγγαρεία. Από την άλλη, ένα πιο σύγχρονο φορμάτ, με τον Πολυχρονίδη να δίνει ρυθμό, ενέργεια και να κρατά τον τηλεθεατή μπροστά στην οθόνη, αλλά χωρίς να τον εξαντλεί. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Βέβαια, από πλευράς τηλεθέασης, και τα δύο τηλεπαιχνίδια σημείωσαν υψηλά για τα σύγχρονα δεδομένα, κάτι που αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η περιέργεια της πρεμιέρας… είναι ο καλύτερος σύμμαχος. Το ζητούμενο όμως είναι τι θα γίνει όταν αυτή περάσει… γιατί τότε αρχίζουν τα δύσκολα. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Δύσκολο και αβέβαιο το μέλλον για τη «Real View», αφού παρά τη «μετακόμιση» στη μεσημεριανή ζώνη η εκπομπή του ΟΡΕΝ συνεχίζει να σημειώνει χαμηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης. Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του… σε άλλη ώρα, αλλά το αποτέλεσμα παρέμεινε ακριβώς το ίδιο. Ίσως λοιπόν η αιτία για τη δικαιολογημένη αποτυχημένη πορεία της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης να μην είναι η ώρα… αλλά κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: το ίδιο το περιεχόμενο. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Γιατί όταν το πρόβλημα είναι δομικό, η αλλαγή ώρας λειτουργεί απλώς σαν… μετάθεση ευθύνης. Και όπως φαίνεται και λέγεται, στο κανάλι της Παιανίας σκέφτονται να ακολουθήσουν τη γνωστή εύκολη και λιγότερο δημιουργική λύση του «πονάει χέρι, κόψει χέρι»! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Για… κόψιμο συνεργασίας το σημερινό κουίζ, με καλά γνωρίζοντες να λένε πως το «διαζύγιο» είναι οριστικό, αφού μάλιστα έχει κλειστεί και το πρόσωπο με το οποίο θα γίνει ο νέος «γάμος» για να πάρει την πολυπόθητη θέση. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το πιο δυσάρεστο από όλα είναι ότι «το νέο πρόσωπο» δεν κρατά ούτε τους τύπους της συναδελφικής ευπρέπειας και μιλά για το εν δυνάμει «πρώην» με τα χειρότερα λόγια. ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ