ΝΤΙΝ Φούντωσε η… συμπόνια στο τηλεοπτικό τοπίο με αφορμή τη μείωση της διάρκειας της εκπομπής του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ. Οι ίδιοι που μετρούσαν τα δεκαδικά της τηλεθέασης… τώρα μετρούν δάκρυα συμπόνιας και η τηλεοπτική (τους) μνήμη αποδεικνύεται πιο κοντή κι από τα break για διαφημίσεις! Να θυμίσω λοιπόν ότι για την ίδια εκπομπή, την «Το ‘χουμε», από την πρώτη εβδομάδα που ξεκίνησε υπήρξαν τόσο σχόλια σε εκπομπές όσο και δημοσιεύματα που ανέφεραν την κακή πορεία της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης και ότι στο κανάλι του Φαλήρου ήταν «προβληματισμένοι, ανήσυχοι» κλπ κλπ! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ωστόσο, η εκπομπή συνέχισε να είναι στον αέρα… χωρίς βέβαια να γίνουν σημαντικές διορθωτικές αλλαγές… ενώ, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση της διοίκησης του ΣΚΑΪ, από την επόμενη εβδομάδα θα μειωθεί η διάρκειά της. Λόγω της μικρής διάρκειας μετάδοσής της, η θεματολογία της εκπομπής θα επικεντρώνεται μόνο στον χώρο της ενημέρωσης και όχι σε θέματα ψυχαγωγίας και lifestyle. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Να το πάρουμε… από την αρχή; Σίγουρα δεν είναι καθόλου… μα καθόλου ευχάριστο να «κόβεται» μια εκπομπή και, εν μέσω της σεζόν, να μένουν άνεργοι οι εργαζόμενοί της, μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Από την άλλη, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ο ΣΚΑΪ έχει επιδείξει υπομονή για τη συγκεκριμένη εκπομπή και συνεχίζει να την έχει στον αέρα του. Βέβαια, το γιατί η εκπομπή «Το ‘χουμε» δεν έχει κερδίσει τους τηλεθεατές και ποιος ή ποιοι έχουν ευθύνη για την κακή πορεία της στους πίνακες τηλεθέασης είναι αυτό που πρέπει να αναζητήσουν τόσο οι συντελεστές της όσο και οι άνθρωποι του καναλιού. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ενδεικτικά, πάντως, θα αναφέρω τα νούμερα τηλεθέασης της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου, όπου η εκπομπή σημείωσε 4,4% μέσο όρο στο γενικό σύνολο και 3,2% στο δυναμικό κοινό, ενώ στη συνέχεια η ελληνική ταινία «Τζαναμπέτης» που πρόβαλε ο ΣΚΑΪ έκανε αντίστοιχα 6,8% και 8% μέσο όρο. Όταν, λοιπόν, πολυπαιγμένες ταινίες συγκεντρώνουν περισσότερους τηλεθεατές από κάποιο «φρέσκο» τηλεοπτικό προϊόν, θα έπρεπε αυτό να προβληματίζει τους ιθύνοντες της εκπομπής, ενώ οι αποφάσεις… είναι μονόδρομος για τους ιθύνοντες του σταθμού, όσο σκληρές και άδικες κι αν φαίνονται. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια, η συρρίκνωση της εκπομπής οφείλεται και στην έλευση του «Beat My Guest», που από την ερχόμενη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου θα πάρει θέση καθημερινά στις 18.30 στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, όπου ελπίζουν ότι θα καταφέρει να σταθεί καλύτερα στη «μάχη» της τηλεθέασης. Αλλιώς… οι ελληνικές ταινίες να είναι καλά… κάτι που όμως δεν είναι καλό γιατί, στην ουσία… «τηλεθεατή μου, συρρίκνωσαν την τηλεόραση»! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ας κλείσουμε τουλάχιστον με ένα ευχάριστο κουίζ: πολύ δημοφιλές και… χοτ τους τελευταίους μήνες πρόσωπο από τον καλλιτεχνικό χώρο έχει δεχτεί δελεαστική πρόταση για να βρεθεί την επόμενη σεζόν στο «τιμόνι» νέας εκπομπής. Αυτό που τον… κρατά να πει το «ναι» είναι επειδή γνωρίζει πως θα ακούσει πολλά αρνητικά σχόλια από… πικραμένους που θέλουν «τιμόνια», αλλά δεν έχουν την ικανότητα να οδηγήσουν… ούτε πατίνι! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ωστόσο, επειδή το συγκεκριμένο πρόσωπο γνωρίζει πολύ καλά και από… διπλωματία… βρίσκεται πολύ κοντά στην οριστική συμφωνία! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ