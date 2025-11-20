ΝΤΙΝ Τις τελευταίες ημέρες, μία από τις πιο χοτ τηλεοπτικά ερωτήσεις είναι αν το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι! Το ότι αυτή η ερώτηση «γεννήθηκε» και συντηρείται από ανθρώπους του θεάτρου, αλλά χωρίς να κατονομάζονται πρόσωπα ή έστω να αναφέρονται γεγονότα, σε κάνει να αναρωτιέσαι αν τελικά σκοπός ορισμένων εξ αυτών είναι να γίνουν αντικείμενο σχολιασμού, κερδίζοντας τα πολυπόθητα «δεκαπέντε λεπτά δημοσιότητας», έστω και αν πετάνε λάσπη στον ανεμιστήρα εναντίον ενός κλάδου που μετρά πολλούς ανέργους, χιλιάδες τσαλαπατημένα όνειρα και πολλές εργασιακές ατασθαλίες. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κι από το «κρεβάτι» του θεάτρου που κάποιοι χρησιμοποιούν ώστε να γίνουν «είδηση», ας πάμε στο ρινγκ του τηλεοπτικού τοπίου, που καθημερινά μετρά πολλούς «αγώνες». Και δεν είναι μόνο για την τηλεθέαση, αφού οι «μπουνιές» και τα «χτυπήματα» στο παρασκήνιο είναι περισσότερα, ενώ πολλές φορές δίνονται κάτω από τη μέση… ακόμα και μεταξύ προσώπων που φορούν την ίδια «φανέλα». Ιδιαίτερα τη φετινή σεζόν η τηλεόραση είναι ένα μεγάλο ρινγκ… με σκληρούς αγώνες και σε επιτελικά γραφεία, ενώ παράλληλα όλο και περισσότεροι τηλεθεατές απομακρύνονται από τις «κλασικές» οθόνες θέασης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Καλά, μην πιστεύετε ότι στα ερτζιανά η κατάσταση είναι πιο… αγγελικά πλασμένη, με το «κουτί των ονείρων και της φαντασίας», όπως χαρακτηριζόταν παλαιότερα, να λειτουργεί πιο… ποιητικά. Απλώς, εκεί δεν υπάρχει τόση… προβολή και έτσι κάποιοι λειτουργούν πιο… αυθαίρετα. Με αφορμή όμως να αναφέρω ότι στο ραδιόφωνο, χθες, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, έγινε μετά από δεκαετίες από την ΕΡΤ η παρουσίαση όλων των ραδιοφωνικών σταθμών που ανήκουν στην «οικογένεια» της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ότι… το ξαναλέω, «μετά από δεκαετίες»… η ΕΡΤ αποφάσισε να προβάλει και να ανανεώσει με πολλά σύγχρονα μέσα τους ραδιοφωνικούς της σταθμούς, είναι μία απόφαση που γεννά ελπίδες για τα δημόσια ραδιόφωνα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια, στη χθεσινή παρουσίαση υπήρξε και αναφορά στις μετρήσεις ακροαματικότητας των σταθμών της ΕΡΤ, με… ανόμοιες συγκρίσεις, προφανώς για να «ενισχύσουν» το προφίλ της δημόσιας ραδιοφωνίας, αποδεικνύοντας όμως ότι, παρά τις πρόσφατες αντίθετες αναφορές στελεχών της, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής δίνουν σημασία στα νούμερα τηλεθέασης και ακροαματικότητας. Τώρα, για το άλλο «φάουλ», τη μετονομασία του ιστορικής σημασίας μπραντνέιμ «Πρώτο Πρόγραμμα» σε ΕΡΤnews Radio, θα μπορούσα να αναφέρω πολλά, αλλά θα αρκεστώ ότι συνηθίζεται από τις εκάστοτε διοικήσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση να επιθυμούν «να γράψουν ιστορία», έστω και προβαίνοντας—για να χρησιμοποιήσω ραδιοφωνικούς όρους—σε… «παρεμβολές» και «κακές λήψεις» αποφάσεων! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ωστόσο, για να μην μένουμε μόνο στα «φάουλ» των ΕΡΤζιανών, αξίζει να βάλετε τα ραδιόφωνα στη ζωή σας. Ιδιαίτερα με τα μουσικά ραδιόφωνα της ΕΡΤ απολαμβάνεις… μην εκπλαγείτε!… μουσική. Έστω και αν σε ορισμένες—ελάχιστες, ευτυχώς!—εκπομπές, … εν αρχή -δεν πρέπει να- είναι ο λόγος, αλλά μόνο η μουσική! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κλείνω μουσικά, αλλά τηλεοπτικά. Με γοργούς ρυθμούς ετοιμάζεται από τον ΣΚΑΪ το νέο καθημερινό ριάλιτι που πρώτα ανέφερα εδώ, με τους διαγωνιζόμενους να οφείλουν να διαθέτουν «χιούμορ και άνεση στο τραγούδι», όπως αναφέρεται στη δημόσια πρόσκληση για κάστινγκ, στην οποία τονίζεται «όχι επαγγελματίες» τραγουδιστές και να είναι ηλικίας 18-65 ετών. Το ριάλιτι με διαδικασίες που θυμίζουν το «Κάτι Ψήνεται» αλλά στο τραγούδι και όχι στις κουζίνες, θα ξεκινήσει άμεσα γυρίσματα με σκοπό το αργότερο αρχές της νέας χρονιάς να έχει πιάσει καθημερινά θέση στην απογευματινή ζώνη του ΣΚΑΪ. Έτσι λοιπόν, στο κανάλι του Φαλήρου, μετά το My Style Rocks, ετοιμάζουν κάτι σε… My Voice Rocks με «χιούμορ»… μπας και γελάσουν λιγουλάκι από τα ραβασάκια τηλεθέασης…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με… ραβασάκι το σημερινό κουίζ που έστειλε ανώτατος, αλλά πολύ… ανώτατος αξιωματούχος, σε στέλεχος τηλεοπτικού σταθμού και στο οποίο αναφέρει… τις κάκιστες πορείες επιλογών του στελέχους στους πίνακες τηλεθέασης, τις οποίες μάλιστα προσπαθούσε να «χρεώσει» αλλού. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Δικαιολογημένα το στέλεχος ανησυχεί για το τι… δώρο μπορεί να λάβει την εορταστική περίοδο που κοντοζυγώνει…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ