ΝΤΙΝ Στολισμένα και φωταγωγημένα τα πλατό, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πιο πολλά… λαμπάκια αναβοσβήνουν στα επιτελεία των τηλεοπτικών σταθμών που ανησυχούν για το τι θα φέρει η νέα χρονιά. Να διευκρινίσω ότι τα συγκεκριμένα «λαμπάκια» δεν βρίσκονται κρεμασμένα στα χριστουγεννιάτικα δέντρα που κοσμούν τα γραφεία, ώστε να υπάρξει εορταστικό κλίμα. Βέβαια κάποιοι παραμένουν… ή τουλάχιστον εμφανίζονται… αισιόδοξοι, αλλά η… ριμάδα η τηλεθέαση και τα ψίχουλα από τη διαφημιστική πίτα… που πλέον δεν φτάνουν ούτε για να κρατήσουν τα προσχήματα… δεν τους αφήνει και πολλά περιθώρια…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Εορταστικό και αισιόδοξο μήνυμα προς τους εργαζόμενους του ΟΡΕΝ απηύθυνε χθες, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, ο πρόεδρος του ΟΡΕΝ, Ιβάν Σαββίδης, μέσω διαδικτυακής σύνδεσης. Μετά από πολύμηνη απουσία, ο βασικός μέτοχος του τηλεοπτικού σταθμού αποφάσισε να μεταφέρει σε ζωντανή σύνδεση τις ευχές του, ενώ για διάφορα σενάρια που κατά καιρούς ακούγονται για τον σταθμό δήλωσε πως: «Έχω τονίσει αρκετές φορές ότι, αν σκεφτόμουν να πουλήσω ή να κάνω στην άκρη ή να τα παρατήσω, θα είμαι πάντα τίμιος απέναντί σας και οι πρώτοι στους οποίους θα το έλεγα, να είστε σίγουροι ότι θα ήσασταν εσείς οι ίδιοι. Μπορείτε, λοιπόν, με βεβαιότητα να θεωρείτε ότι δεν το έχω καν στο μυαλό μου». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στη σχεδόν ωριαία διαδικτυακή σύνδεση, ο Ιβάν Σαββίδης έκλεισε λέγοντας πως «Η δική μου συμπεριφορά είναι ανθρώπου ο οποίος δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Περιμένετε! ΔΕΝ τα έχω πει ακόμα όλα στην Ελλάδα». Λόγια που σίγουρα ακούστηκαν με προσοχή, αν και στην τηλεόραση οι διαβεβαιώσεις, ειδικά όταν επαναλαμβάνονται, σπάνια αρκούν από μόνες τους για να διαλύσουν τις ανησυχίες. Σίγουρα όμως, ο ισχυρός άντρας του σταθμού, θέλησε να στείλει «ξεκάθαρο μήνυμα» με πολλούς αποδέκτες, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι… κοντοζυγώνει προεκλογική περίοδος και δεν είναι τυχαίο που ο κύριος μηχανισμός του καναλιού της Παιανίας βασίζεται στον ειδησεογραφικό τομέα. Βέβαια, η επιλογή αυτή του σταθμού έχει κοστίσει και σε τηλεθέαση, αλλά και σε διαφημιστικά έσοδα, με τον λογαριασμό να έρχεται καθημερινά και χωρίς εκπτώσεις, ενώ στο παρασκήνιο ακούγονται πολλά που προς το παρόν δεν θα αναφέρω, καθώς βρίσκονται ακόμα στο στάδιο του ρεπορτάζ…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πάμε σε πιο ευχάριστα ρεπορτάζ, για να μπούμε σε εορταστικό κλίμα και να αναφέρω δύο νέες τηλεοπτικές εισόδους. Έκλεισε, λοιπόν, ότι τον σχολιασμό στο Beat My Guest του ΣΚΑΪ θα αναλάβουν ο Γιώργος Μαραθιανός και ο Νικόλας Ακτύπης, που είναι γνωστοί στο ραδιοφωνικό κοινό από την εκπομπή τους «Δυο λέρες μόνο» στον Sport Fm. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πέσουν οι οριστικές υπογραφές, ώστε να κάνουν «παιχνίδι» και στον αέρα του ΣΚΑΪ, σχολιάζοντας όσα θα γίνονται στο νέο μουσικό ριάλιτι. Αν λάβουμε υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που ένα δίδυμο… το οποίο μάλιστα δεν προέρχεται από το χώρο της ψυχαγωγίας και του life style… θα αναλάβει τον σχολιασμό σε καθημερινό ριάλιτι, έχει ενδιαφέρον να δούμε και, κυρίως, να (τους) ακούσουμε στον τηλεοπτικό αέρα…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Δεν μπορώ βέβαια να μην σημειώσω ότι τελευταία υπάρχουν ενδιαφέρουσες προτάσεις από το χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ που μπαίνουν δυναμικά στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, όπως αυτές του Πέτρου Πολυχρονίδη και του Γιώργου Θαναηλάκη. Κι ίσως στο μέλλον… υπάρξουν κι άλλες… σύμφωνα με σενάρια που εξετάζουν σε κάποιο κανάλι…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Δράττομαι της λέξης «σενάριο» για να αναφερθώ σε μία από τις -δικαιολογημένα!- πολλά υποσχόμενες σειρές της επόμενης σεζόν, που έκλεισε τρία πρόσωπα… διορθώνω: τρεις πολύ καλούς ηθοποιούς… για το πρωταγωνιστικό καστ. Ο λόγος για τη μίνι σειρά «Σύγκρουση», της οποία το σενάριο υπογράφουν η Μελίνα Τσαμπάνη με τον Πέτρο Καλκόβαλη και θα σκηνοθετήσει ο Αλέκος Κυράνης. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, λοιπόν, της μίνι σειράς του MEGA έκλεισαν ο Δημήτρης Καπουράνης, η Κάτια Γκουλιώνη και ο Νίκος Ψαρράς, ενώ την επόμενη βδομάδα θα ολοκληρωθεί το βασικό καστ της δικαστικής – αστυνομικής ιστορίας που θα ξεδιπλωθεί σε 8 επεισόδια με συνεχείς ανατροπές. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε μία συμφωνία που μπορεί να ανατρέψει… αρκετές από τις ισχύουσες στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο αναφέρεται το σημερινό κουίζ. Και οι καλά γνωρίζοντες τονίζουν πως είναι σχεδόν κλεισμένη. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Γιατί όταν κάτι είναι καλό και κερδοφόρο… ξεπερνά τα σύνορα. ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ