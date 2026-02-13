ΝΤΙΝ Σε μουσικούς, τραγουδιστικούς και χορευτικούς ρυθμούς κινείται αυτές τις ημέρες το τηλεοπτικό τοπίο, έστω και αν κάποιοι… χορεύουν στα κάρβουνα της τηλεθέασης και παράλληλα υπάρχουν πολλά… παρατράγουδα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αυτό που σίγουρα «πρωταγωνιστεί» αυτή την εβδομάδα που ολοκληρώνεται είναι το «Sing For Greece», από το οποίο θα προκύψει το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Κι επειδή η ΕΡΤ πολλές φορές… αλλά όχι άδικα… έχει δεχτεί πολλά αρνητικά σχόλια για διάφορες επιλογές της, οφείλουμε αυτή τη φορά να παραδεχτούμε ότι έκανε δουλίτσα για το «όπλο» του μουσικού διαγωνισμού που διαθέτει στη φαρέτρα της. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Η επιλογή να παρουσιάσουν τις τρεις βραδιές η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος έγραψε και τα υπέροχα κείμενα, αποδείχτηκε πολύ σωστή! Η δημόσια τηλεόραση, τουλάχιστον με τον Α’ Ημιτελικό, ανταπέδωσε… κάτι που δεν συνηθίζει… το ανταποδοτικό τέλος στους πολίτες και δικαιολογημένα ανταμείφθηκε με ποσοστά τηλεθέασης που δεν τα βλέπει συχνά στους πίνακες της Nielsen. Τα τεχνικά λάθη σε ήχο και φωτισμό που έγιναν… και προφανώς δεν δικαιολογούνται για μία δημόσια τηλεόραση στη σημερινή εποχή… λήφθηκαν υπόψη από τους υπεύθυνους που προσπαθούν να μην επαναληφθούν τις δύο επόμενες βραδιές. Ίδωμεν… αν θα δούμε φωτεινότερα και θα ακούσουμε καλύτερα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Παραμένοντας σε τραγουδιστικούς ρυθμούς να… προδώσω πως είδα το πρώτο επεισόδιο του ριάλιτι «Beat My Guest» που θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στις 18.30, στον ΣΚΑΪ. Εντάξει, δεν μπορώ να μην πω ότι γέλασα με αρκετά σχόλια που κάνουν οι ραδιοφωνικές «Λέρες», ο Γιώργος Μαραθιανός και ο Νικόλας Ακτύπης, οι οποίοι στη συγκεκριμένη περίπτωση για πολλά από όσα λένε, τους λες και… τσούχτρες. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Από την άλλη δεν ξέρω αν θα έχουν την ίδια άποψη και οι διαγωνιζόμενοι στο ριάλιτι ή αν στο κανάλι του Φαλήρου αντιμετωπίσουν ακυρώσεις συμμετοχών, επειδή κάποιοι θα… φοβηθούν να πέσουν στο… στόμα των δύο σχολιαστών με σχόλια για τις τραγουδιστικές τους ικανότητες που δεν χαϊδεύουν τα αυτιά! Πάντως σε αντίθεση με άλλα -όπως πχ το «Κάτι Ψήνεται»- στο συγκεκριμένο ριάλιτι ο τηλεθεατής «γεύεται» το φαγητό που του «σερβίρουν» τηλεοπτικά, οπότε έχει καλύτερη άποψη αν του πέσει βαρύ… στα αυτιά. Τελικά όλη η Ελλάδα τραγουδά… ή νομίζει ότι τραγουδά! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Και αλλάζουμε τηλε-πίστα, αλλά παραμένουμε σε μουσική πίστα: από τον ΣΚΑΪ λοιπόν πάμε στο ΟΡΕΝ και στην πρεμιέρα του «Just The 2 Of Us» που μετά το «ξεπάγωμα», όπως φαίνεται στο τρέιλερ, ο Νίκος Κοκλώνης θα καλωσορίσει αύριο, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 20:00, τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια, την κριτική επιτροπή… αλλά και τους τηλεθεατές, βεβαίως βεβαίως. Σημαδιακή ημερομηνία για το ξεκίνημα, αφού είναι του Αγίου Βαλεντίνου και σίγουρα… ιδιαίτερα στο ψυχαγωγικό τομέα… το ΟΡΕΝ αποζητά πιο… αγαπησιάρικη σχέση με τους τηλεθεατές και να μην σημειώνει… μέσους όρους μονάδας. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πάντως και το τρέιλερ μπορούμε να πούμε πως έχει διπλή και ευρύτερη σημασία, καθώς μέσα από το σόου, στο κανάλι της Παιανίας ελπίζουν να ξεπαγώσουν τη σχέση που έχουν δημιουργήσει ψυχαγωγικά με το ευρύ κοινό μπας και καταφέρουν να ξεκολλήσουν από τις χαμηλές… νότες στο πεντάγραμμο της τηλεθέασης! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με… παρατράγουδα το σημερινό κουίζ, που συμβαίνει όμως στον χώρο της μυθοπλασίας. Αν και στέλεχος καναλιού διεκδίκησε σθεναρά σειρά για την επόμενη σεζόν, ξαφνικά καθυστερεί να οριστικοποιήσει τη συμφωνία, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά… και ανησυχία στους συντελεστές. Στο παρασκήνιο κυκλοφορεί πως δεν έχει άλλα χρήματα στον προϋπολογισμό του, αλλά δεν αποδεσμεύει τη συμφωνία και καθυστερεί, γνωρίζοντας πως υπάρχουν άλλοι… μνηστήρες. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κι αυτό είναι ένα από τα πολλά παρατράγουδα… στον υπέροχο παρασκηνιακό κόσμο της τηλεόρασης…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ