Συνεχίζονται οι αλλαγές και το ανακάτεμα της τράπουλας στο τηλεοπτικό τοπίο, με τους παίκτες να προσπαθούν να κερδίσουν τις πολυπόθητες τηλεθεάσεις, σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική σεζόν που θυμίζει… αγώνα επιβίωσης. Την ίδια ώρα οι others -δηλαδή οι τηλεθεατές που απέχουν από τα κανάλια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου- αυξάνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Πάντως, η αλλαγή στην ώρα μετάδοσης της εκπομπής «Real View» στο ΟΡΕΝ δεν έχει, τουλάχιστον έως τώρα, αποδώσει κέρδη στο ταμείο του σταθμού της Παιανίας, αφού σημειώνει τις ίδιες χαμηλές τηλεθεάσεις με αυτές που σημείωνε στη βραδινή μετάδοσή της. Εμ… κι αν αλλάξει ο «Μανωλιός» δεν αρκεί να βάλει τα ρούχα του… αλλιώς για να κρύψει ότι είναι… σκοροφαγωμένα! Αντίθετα, η εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία», την τελευταία εβδομάδα παραμονής της στη μεσημεριανή ζώνη, σημείωνε υψηλότερες τηλεθεάσεις.

Βέβαια, όπως υποστηρίζουν στελέχη του ΟΡΕΝ, ο Θανάσης Πάτρας με την παρέα του… αναβαθμίστηκαν, αφού μετακόμισαν στην prime time ζώνη. Πάντως, από όσα μαθαίνω και με τις έως τώρα αποφάσεις, η εκπομπή θα μαγνητοσκοπείται Παρασκευή βράδυ… και θα μεταδίδεται Κυριακή βράδυ, που -για όσους τουλάχιστον γνωρίζουν βασικά στοιχεία της τηλεόρασης- καταλαβαίνουν ότι δεν είναι και η καλύτερη… προώθηση και «αναβάθμιση». Για να μην πω ότι κάποιος… κακοπροαίρετος θα έλεγε ότι με αυτές τις αποφάσεις προσπαθούν να την αποδομήσουν εντελώς. Κάτι που, φυσικά, δεν μπορεί να ισχύει και η εκπομπή να έχει… εχθρούς εκ των έσω.

Παραμένω στα εσωτερικά του ΟΡΕΝ -που ο ψυχαγωγικός τομέας του συνεχίζει να δίνει υλικό για συζητήσεις… αλλά όχι για τηλεθέαση!- για να αναφέρω μία ακόμα αλλαγή, που έχει σχέση με μείωση της ώρας… διορθώνω: των ωρών… μετάδοσης του «Just The 2 Of Us». Όπως και τις καθημερινές, έτσι και το Σάββατο, η Μαρία Μπακοδήμου με τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» θα παίρνει πάσα από το δελτίο ειδήσεων, οπότε ο Νίκος Κοκλώνης θα καλησπερίζει τους τηλεθεατές στις 9 το βράδυ. Πάντως, τα Σάββατα έχουν πλέον πολύ έντονο ψυχαγωγικό ανταγωνισμό με τον Μάρκο Σεφερλή στο MEGA, τη Ζέτα Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1, το «Survivor» στον ΣΚΑΪ και… εντάξει, υπάρχει κι ο Γιώργος Κουβαράς στην ΕΡΤ1 για όσους θέλουν κάτι… διαφορετικό και παλαιικής τηλεοπτικής αισθητικής!

Πάντως, οι αλλαγές στην ψυχαγωγία στο κανάλι της Παιανίας δεν πρόκειται να σταματήσουν εδώ, καθώς από την προηγούμενη βδομάδα ο διευθυντής προγράμματος, Θέμης Μάλλης, κάνει διάφορα ραντεβού, με πρόσωπα μάλιστα που στο παρελθόν έχουν συναντηθεί με τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης, Χρήστο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του σταθμού. Από την τότε συνάντηση δεν είχε προκύψει… τουλάχιστον επίσημα… κάποια συνεργασία, κάτι που μπορεί να γίνει τώρα μέσα από τον ψυχαγωγικό τομέα.

Παραμένουμε στην ψυχαγωγία, αλλά πάμε στη μυθοπλασία, όπου ο ΑΝΤ1 αποφάσισε η νέα κωμική σειρά «Σούπερ Ήρωες» με τον Γιάννη Μπέζο να κάνει πρεμιέρα τη Μεγάλη Δευτέρα, στις 6 Απριλίου. Πρωτότυπο… τουλάχιστον για τα εγχώρια τηλεοπτικά δεδομένα… να γίνεται πρεμιέρα, και μάλιστα κωμικής σειράς, την Εβδομάδα των Παθών, αλλά αυτό είναι ένα ακόμα σημάδι του σκληρού ανταγωνισμού που επικρατεί. Έτσι, οι «Σούπερ Ήρωες» θα πάρουν τη θέση… ελπίζοντας και την τηλεθέαση… των «Ράδιο Αρβύλα», που θα έχουν ολοκληρώσει από την Πέμπτη 2 Απριλίου, τη φετινή σεζόν. Βέβαια… τουλάχιστον προς το παρόν… τα υπόλοιπα κανάλια δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν θα πατήσουν pause λόγω Πάσχα ή αν κάποιοι θα συνεχίσουν… οικογενειακά, όπως έχει δείξει η ιστορία του προγραμματισμού τη φετινή σεζόν.

«Στον καθρέφτη της ιστορίας» έχει τίτλο η νέα σειρά εκπομπών με παρουσιάστρια τη Βίκυ Φλέσσα, που θα προβάλλεται από την ΕΡΤ3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ενέκρινε την εξωτερική παραγωγή 24 επεισοδίων διάρκειας 55' έκαστο, με κόστος 10.894,70 ευρώ ανά επεισόδιο και συνολικό κόστος 314.272,80 ευρώ. Λεπτομέρειες για την εκπομπή υπάρχουν, αλλά άποψη… όχι ακόμα. Πρώτα βλέπουμε… και μετά κρίνουμε! Ας ελπίσουμε όμως, ότι αυτή τη φορά η δημοσιογράφος δεν θα κάνει μακροσκελείς τοποθετήσεις και ερωτήσεις «τρώγοντας» πολύτιμο χρόνο από ενδιαφέροντες καλεσμένους της.

Γιατί με κάτι τέτοια φτάνει τους τηλεθεατές… στα άκρα και όσο ενδιαφέρον κι αν είναι το θέμα… γίνεται δύσκολο να το παρακολουθήσεις…!