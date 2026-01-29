ΝΤΙΝ Κάτι σε… ρινγκ θυμίζει ο τηλεοπτικός αέρας, με κάποιους να ξεφεύγουν από τα όρια της ευπρέπειας, του σεβασμού, της άποψης και της κριτικής, προκειμένου να δουν τις αρχοντομουτσουνάρες τους να γίνονται «θέμα» και «ρεπορτάζ» στον αέρα του διαδικτύου. Ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα… τοξικότητα, ιδιαίτερα στα σόσιαλ μίντια! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Όπου εκεί δεν υπάρχουν κανόνες και σίγουρα τίποτα από τα προαναφερόμενα περί ευπρέπειας, οπότε ο καθένας, ακόμα και ως «θλιμμένο βατραχάκι», μπορεί να βγάζει τα απωθημένα με τη μάσκα της ανωνυμίας. Πώς το έλεγαν παλιά; Η ανατροφή ξεκινά από το σπίτι! Και σε πολλές περιπτώσεις τα «βατραχάκια» έχουν μάθει να ζουν σε βάλτους…! Ευτυχώς… για να μην τα (τους) τσουβαλιάζουμε… υπάρχουν και αρκετοί που δεν κουβαλάνε λάσπη από το σπίτι τους… και έχουν το θάρρος της γνώμης τους, εκφράζοντας την χωρίς… πίκρες και χωρίς μασκούλες! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιας και πιάσαμε τις… μεταμορφώσεις, πάμε στο ορίτζιναλ, το τηλεοπτικό, το «Your Face Sounds Familiar», που έχει τεθεί σε προτεραιότητα στον ΑΝΤ1 με σκοπό να βγει αμέσως μετά το Πάσχα. Τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά και πολλοί είναι αυτοί που το επόμενο διάστημα θα περάσουν από τα γραφεία της παραγωγής για να συζητήσουν και να αποδείξουν αν μπορούν να κάνουν πράξη το ζητούμενο «εγώ δεν μιμούμαι, μεταμορφώνομαι». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Λόγω των αρκετών προσώπων που μαθαίνω ότι έχουν προσεγγιστεί από το κανάλι του Αμαρουσίου, θα πω ένα πράγμα: το talent show θα ανάψει πολλές… φωτιές στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο και για αυτό ήδη σε κάποια κανάλια έχουν αρχίσει… τα απαγορευτικά σε πρόσωπα του δυναμικού τους. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ότι η εκπομπή «The Real View» επιδεικνύει… δικαιολογημένα… χαμηλότατη δυναμική στη μάχη της τηλεθέασης, είναι περιττό να το αναφέρω, καθώς και τα νούμερα μιλούν σχεδόν… ψιθυριστά, σαν να ντρέπονται. Το αποτέλεσμα, όμως, είναι ότι έχουν φουντώσει οι φήμες για πρόωρη… για να το πω κομψά… διακοπή της. Ωστόσο, έγκυρες πηγές διαψεύδουν εντελώς αυτές τις φήμες και, όπως φαίνεται, θα συνεχίσει … τουλάχιστον προς το παρόν… να βρίσκεται στον αέρα του ΟΡΕΝ, ακόμα και αν οι τηλεθεατές είναι… επίσης δικαιολογημένα… ελάχιστα περισσότεροι από τον αριθμό των παρουσιαστριών της εκπομπής. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μία από τις φήμες που επίσης κυκλοφορούν αυτή την περίοδο είναι η συνεργασία του STAR με τη Μπέττυ Μαγγίρα, με κάποιες μάλιστα να αναφέρουν ότι η παρουσιάστρια θα βρεθεί αυτή τη σεζόν στο κανάλι της Κηφισιάς. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και… τουλάχιστον δύο χρόνια… η Μπέττυ έχει συναντηθεί αρκετές φορές με στελέχη του σταθμού της Κηφισιάς, όπου έχουν συζητήσει για αρκετά πρότζεκτ και ιδέες. Και μπορεί να μην προχώρησαν σε κάποια συνεργασία, αλλά οι δύο πλευρές έχουν τις καλύτερες σχέσεις και έχουν αφήσει ανοικτά θέματα και ιδέες για την επόμενη σεζόν. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιας και αναφέρθηκα στη Μπέττυ, να το γράψω ξανά για να το… εμπεδώσουν, ακόμα και σε δελτία Τύπου που αφορούν την παρουσιάστρια: ΜπέΤΤυ! Έτσι το γράφει, οπότε προφανώς έτσι το θέλει. Κατανοητό; Γιατί είναι σχεδόν… αστείο σε παρόμοιες επίσημες ανακοινώσεις να την έχουν σε κάποιες Μπέτυ και σε άλλες Μπέττυ. Εκτός αν κάνουν την… έκπληξη και στείλουν και κάποιες με Μπέτττττττττυ. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για το… μπετόν συνεργασίας, το σημερινό κουίζ που λαϊκιστί είναι το «κασέρι». Ενώ, λοιπόν, η μία πλευρά έχει πετάξει το… τυράκι πως «όλα καλά», η άλλη δεν βάζει την υπογραφή της αν δεν διευθετηθούν όροι… και συγκεκριμένα το οικονομικό κομμάτι, αν και ο χρόνος… πιέζει! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Άλλωστε, στο -όχι μακρινό- παρελθόν, οι δύο πλευρές κόντεψαν να βρεθούν ακόμα και στα δικαστήρια για οικονομικές διαφορές, οπότε τώρα η μία… φυσά και το γιαούρτι…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ