ΝΤΙΝ Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το τηλεοπτικό τοπίο μεταμορφώνεται για να εναρμονιστεί με το κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας. Τα κανάλια αποσύρουν ψυχαγωγικές εκπομπές και ριάλιτι, δίνοντας τη θέση τους σε ιστορικές υπερπαραγωγές και θρησκευτικά δράματα. Την ίδια στιγμή, όμως, πίσω από τις κάμερες, στα επιτελεία των καναλιών, «γράφονται» πολλά… δράματα, με τη φετινή σεζόν να οδεύει προς το τέλος της με άρωμα αληθινού… θρίλερ! Η αγωνία και το μεγάλο ερώτημα παραμένουν: θα καταφέρουν, μετά το Πάσχα, να πείσουν τον τηλεθεατή… τον «δολοφόνο με το τηλεκοντρόλ»… να επιστρέψει στον τόπο του «εγκλήματος», την κλασική τηλεόραση; ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Κλασικά, πάντως, αυτή την περίοδο γίνονται επαφές και συζητήσεις και για την επόμενη σεζόν. Στον ΣΚΑΪ, λοιπόν, λόγω των χαμηλών πτήσεων στους πίνακες τηλεθέασης των ψυχαγωγικών εκπομπών του, έχουν στρέψει το βλέμμα… και τις ελπίδες… στην επόμενη σεζόν, ευελπιστώντας ότι θα έρθουν καλύτερες τηλεθεάσεις… γιατί χειρότερες, δύσκολο! Όπως ανέφερα και σε προηγούμενες «Καμπάνες», ο σταθμός του Φαλήρου έχει βολιδοσκοπήσει και προτείνει στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και στον Θανάση Αναγνωστόπουλο την παρουσίαση μίας τρίωρης καθημερινής εκπομπής. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Η ίδια πρόταση τους είχε γίνει και πέρυσι, αλλά τότε το δίδυμο αποφάσισε να μείνει στην ΕΡΤ… και τη σιγουριά της δημόσιας τηλεόρασης… εκεί που, αν μη τι άλλο, δεν σε «κυνηγά» κάθε πρωί το άγχος των νούμερων τηλεθέασης. Τώρα όμως, ο ΣΚΑΪ επανήλθε, αλλά η Ζαμπέτογλου και ο Αναγνωστόπουλος έχουν θέσει πολλούς όρους και «στεγανά», με αποτέλεσμα κάποιοι στο κανάλι του Φαλήρου να ανησυχούν για την… ποιότητα της συνεργασίας και κυρίως για… φευ… το τι θα γίνει σε περίπτωση που τα «σπάσουν». Βέβαια, δεν είναι παράλογο που το δίδυμο θέλει να… ατσαλοδέσει τη συνεργασία και να μην βρεθεί προ εκπλήξεων, όπως άλλοι στο παρελθόν. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Στο σημείο αυτό… καθόλου τυχαία… να αναφέρω ότι ο σταθμός του Φαλήρου, τον επόμενο μήνα, τον Μάιο, θα βρεθεί στις δικαστικές αίθουσες, έχοντας απέναντι την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή, λόγω των ξαφνικών αλλαγών που αποφάσισε ο ΣΚΑΪ για την κεντρική παρουσίαση στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»! Δικαιολογημένα, λοιπόν, κάποιοι να έχουν συμβόλαια πολυπολυπολύυυυυ πολυσέλιδα, για να μην βρεθούν σε παρόμοια κατάσταση… και ας εμφανίζονται χαλαροί μέχρι να πέσουν οι οριστικές υπογραφές. ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Ένα βήμα πριν την υπογραφή με τον ΑΝΤ1 είναι ο Γιώργος Θεοφάνους, για να είναι στην κριτική επιτροπή του «Your Face Sounds Familiar», που έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 19 Απριλίου. Παρά το ότι στον σταθμό του Αμαρουσίου έχουν καθυστερήσει να κλείσουν τα μέλη της κριτικής επιτροπής, μαθαίνω ότι οι πρώτες πρόβες των διαγωνιζομένων έχουν δημιουργήσει φουλ ελπίδες ότι τόσο αυτοί όσο και το show θα κερδίσουν θετικές κριτικές από τους τηλεθεατές. Κοντός ψαλμός… μπας και πουν το «αλληλούια»! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Για μετά το Πάσχα… έτσι γενικά και όχι σε συγκεκριμένη ημερομηνία… έχει προγραμματιστεί ραντεβού στελεχών του STAR με τη Μπέττυ Μαγγίρα. Στη δεύτερη αυτή συνάντηση, το κανάλι της Κηφισιάς σκοπεύει να βάλει στο τραπέζι πιο συγκεκριμένη πρόταση στην παρουσιάστρια, αλλά… προς αποφυγή παρεξηγήσεων… δεν έχει να κάνει με την πρωινή ζώνη. Δικαιολογημένα επιθυμούν να την έχουν στο δυναμικό τους, αλλά μην ρωτήσετε «τι πρόταση και για τι την θέλουν;»! Ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μετά το Πάσχα είναι μπας και έχουν ξεκαθαρίσει κάποια… ερωτηματικά που έχουν στο STAR για τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν… γιατί προς το παρόν, περισσότερα είναι τα ερωτήματα παρά οι απαντήσεις! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Πάντως, μόλις περάσει η εορταστική περίοδος, αναμένονται αρκετές αλλαγές και… τσουγκρίσματα σε πολλά επίπεδα στο τηλεοπτικό τοπίο και δεν θα είναι μόνο τα αβγά που θα σπάσουν. Ας μην αναφέρουμε, όμως, τίποτα παραπάνω και κακοκαρδίσουμε κάποιους, μέρες που είναι! ΝΤΑΝ



ΝΤΙΝ Ας παραμείνουμε στο θρησκευτικό κλίμα των ημερών και ας περιμένουμε τα τηλεοπτικά… θρίλερ να εξελιχθούν… στα παρασκήνια! Καλή Ανάσταση και καλή φώτιση σε όλους! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ