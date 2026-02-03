ΝΤΙΝ Μόνο ευχάριστα δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις τα νούμερα τηλεθέασης του προηγούμενου μήνα, του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Nielsen, τους εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς γενικού περιεχομένου παρακολούθησε το 67,9% των τηλεθεατών, αποτυπώνοντας ότι όλο και περισσότεροι τηλεθεατές γυρίζουν την πλάτη στην κλασική «γραμμική» τηλεόραση, εξαιτίας της υπάρχουσας σύνθεσης και του περιεχομένου της. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο που κάποιοι… βλέποντας αυτή την «πλάτη»… κοιτάζουν προς το μέλλον, σχεδιάζοντας μεγάλες αλλαγές στο υπάρχον τηλεοπτικό τοπίο! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Όσο για την «πλάτη», τα στοιχεία της Nielsen για τον Ιανουάριο είναι πιο ανησυχητικά για το «επιθυμητό και ζητούμενο δυναμικό κοινό», καθώς οι τηλεοπτικοί σταθμοί συγκέντρωσαν συνολικά στις συχνότητές τους το 59,5% των τηλεθεατών ηλικίας 18-54 ετών. Ένα ακόμα άξιο αναφοράς στοιχείο που προκύπτει από τις μετρήσεις τηλεθέασης της Nielsen είναι ότι τον Ιανουάριο μόνο ο ALPHA και το MEGA κατάφεραν να σημειώσουν διψήφιους μέσους όρους, και στο γενικό σύνολο και στο δυναμικό κοινό, ενώ ο ΣΚΑΪ ίσα που έπιασε το… όριο, και αυτό μόνο στο σύνολο του πληθυσμού. Οι υπόλοιποι σταθμοί… κάτω από τη βάση και σίγουρα ως αποτέλεσμα πολλών επιλογών τους! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Διανύοντας λοιπόν το δεύτερο μισό της τρέχουσας σεζόν και καθώς τα κανάλια ετοιμάζονται να κατεβάσουν καινούργια όπλα στη μάχη της τηλεθέασης, έχει ενδιαφέρον να δούμε την πορεία των νέων επιλογών τους ή αν τελικά αποδειχτούν κι άλλα… άσφαιρα! Στο κλείσιμο λοιπόν της φετινής σεζόν, η τηλεοπτική σφαίρα αλλάζει αρκετά, καθώς θα αυξηθούν οι ώρες του entertainment, τουλάχιστον ως προς την… τυπολογία, αλλά στη «μάχη» θα κριθεί αν οι επιλογές ψυχαγωγίας φέρουν χαρά ή… δάκρυα από τα ραβασάκια της τηλεθέασης, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κάπως… αναποφάσιστοι εμφανίζονται στον ΑΝΤ1 ως προς το μέλλον του «Δικαστή» τους. Μετά από αρκετές… για να το πω κομψά… αλλαγές προβολής της σειράς, του στιλ «πάρε την από εδώ, βάλε την εκεί, όχι βάλε την πάρα κει», κινήσεις που ήταν σαν να ήθελαν στο κανάλι του Αμαρουσίου να… καταδικάσουν τον «Δικαστή» τους, η σειρά παραμένει στο συρτάρι του σταθμού και περιμένει… την ετυμηγορία! Εντάξει, υπάρχει και η πλατφόρμα του Ομίλου, ο ΑΝΤ1+, όπου θα βρει σίγουρα «στέγη», μετά από μία διαδρομή που δύσκολα εξηγείται, καθώς με τέτοιες κινήσεις… στρατηγικής είναι λογικό να γελά… ο ανταγωνισμός! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για τον ανταγωνισμό το σημερινό κουίζ, ο οποίος όμως αφορά τη διεκδίκηση της διαφημιστικής πίτας. Στελέχη καναλιού λοιπόν έχουν βγει -παρασκηνιακά, βεβαίως, βεβαίως- στη… γύρα και δίνουν «δύο στην τιμή του ενός»! ΝΤΑN

ΝΤΙΝ Ο λόγος; Γνωρίζουν ότι τα έχουν κάνει… μούσκεμα και, όπως λέει η λαϊκή ρήση, «ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται»… έστω κι αν δεν έχει πολλά… ! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ