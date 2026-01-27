ΝΤΙΝ Συζητήσεις, αναλύσεις, προβληματισμοί, επιθυμίες, εξομολογήσεις, αλλά κυρίως κόντρες… πολλές κόντρες στο τηλεοπτικό πεδίο. Από τα… φλέγοντα θέματα των τελευταίων ημερών στα πάνελ που «αναλύεται» με κάθε ευκαιρία, είναι η σχέση της τηλεόρασης με τα σόσιαλ μίντια και το αν τελικά η προβολή των διαδικτυακών μέσων ωφελεί ή όχι την τηλεόραση. Ερώτημα που θυμίζει το «η κότα έκανε το αβγό ή το αβγό την κότα;». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Επιγραμματικά: η μία πλευρά, αυτή της τηλεόρασης, υποστηρίζει ότι ασχολούνται με τα του διαδικτύου ελλείψει θεμάτων, ενώ είναι φανερό ότι ελπίζουν κι αυτοί να γίνουν βάιραλ, να γίνουν τρεντ και να κερδίσουν ιδιάζουσα θέση στον αέρα του ίντερνετ. Η άλλη πλευρά, αυτή του διαδικτύου, υποστηρίζει ότι έχει περισσότερες θεάσεις από την «κλασική τηλεόραση», χωρίς να αναφέρει βέβαια ότι είναι σημαντικό να σε επιλέγουν όταν έχεις ανταγωνισμό κι όχι όταν ο θεατής… ξελαφρώνει από το άγχος της καθημερινότητας… κι ίσως όχι μόνο από αυτό… ή απλά -όπως λέγαμε παλιά- «χαζεύει για να περάσει η ώρα». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ίσως λοιπόν μία… εύκολη και γρήγορη απάντηση στο ερώτημα περί κότας και αβγού… είναι ότι έχει σχέση με το τι προσφέρει κάθε «κοτέτσι» και φρόνιμο είναι να μην μπερδεύονται τα… κοκόρια. Άλλωστε… κάθε κοτέτσι και καημός… κάθε καημός και δάκρυ… για ευκαιρίες που δεν τους δόθηκαν…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Από την άλλη ο Νίκος Μουτσινάς είπε πως «δεν πιστεύω ότι η τηλεόραση αγαπάει και πάρα πολύ αυτούς που δουλεύουν για αυτήν». Βέβαια το ερώτημα είναι πόσοι από αυτούς που εργάζονται για την τηλεόραση… αγαπούν την τηλεόραση. Ωστόσο ο ίδιος τόνισε πως «έμεινα εκτός τηλεόρασης γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Δεν τα συνειδητοποίησα επειδή έμεινα εκτός». Σεβαστό το επιχείρημά του, αλλά ωφέλιμο είναι να βάζεις στο «τραπέζι» και τις δικές σου… όποιες ευθύνες…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ολοκληρώνει την τηλεοπτική της παρουσία η σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» σε σενάριο του Δημήτρη Αποστόλου, καθώς… τουλάχιστον από πλευρά τηλεθέασης… ο τίτλος αποδείχτηκε εντελώς λάθος! Οπότε δεν θα δικαιολογείτο αν η διοίκηση της ΕΡΤ έδινε το πράσινο φως για παραγωγή περισσότερων -από την αρχική έγκριση- επεισοδίων. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ωστόσο η διοίκηση της ΕΡΤ ενέκρινε για την επόμενη σεζόν την παραγωγή σειράς σε σενάριο του Αλέξανδρου Ρήγα με προσωρινό τίτλο «Πλυντήριο Αυτοκινήτων». Άλλωστε ο δημιουργός έχει χρόνο αφού ολοκλήρωσε τα γυρίσματα και για τη δεύτερη ταινία του «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή;», που ουσιαστικά είναι η μεταφορά στη μεγάλη οθόνη των όσων είχαμε δει στη σειρά του MEGA… συν έναν φόνο. Δεν έχω δει την κινηματογραφική μεταφορά, οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη, αλλά ακούγοντας και διαβάζοντας κριτικές, μάλλον δεν θα χρησιμοποιούσα ως σχόλιο τον τίτλο της σειράς του πρώην συνεργάτη του…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Είναι γνωστό ότι και η Κατερίνα Στικούδη συνεργάζεται με τη «φιλόξενη» αγκαλιά της ΕΡΤ, οπότε δεν θα μπορεί να είναι στο μπακστέιτζ του «Just The Two Of Us» που ετοιμάζει ο Νίκος Κοκλώνης για το ΟΡΕΝ. Θέση που έχει κλείσει να αναλάβει ο Τρύφωνας Σαμαράς, παρέα με μία γυναίκα… που προς το παρόν αναζητείται. Προλαβαίνω τυχόν «ρεπορτάζ»: δεν έχει γίνει πρόταση στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αν και ομολογώ ότι το συγκεκριμένο ντουέτο θα είχε πολύ… γέλιο και μπακστέιτζ υλικό! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Από το… βαθύ μπακστέιτζ του τηλεοπτικού τοπίου το συγκεκριμένο κουίζ: στενός συνεργάτης γνωστού τηλεοπτικού προσώπου επικοινώνησε με πρώην στενό συνεργάτη του ίδιου γνωστού προσώπου, που είχαν λύσει τη συνεργασία τους όχι πολύ… αγαπημένα. Ο λόγος; Ο πρώην συνεργάτης ετοιμάζεται για τηλεοπτικό καμπάκ και ο «παραμένων συνεργάτης» εξέφρασε την επιθυμία να βρεθεί μαζί του. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πάντως, με δεδομένο ότι γνωρίζουν ο ένας τις… ικανότητες του άλλου, μάλλον είναι δύσκολο να συνεργαστούν, αφού είναι διαφορετικό όταν πληρώνεσαι από άλλους… από όταν πρέπει ο ένας να βάλει το χέρι στη δική του τσέπη. ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ